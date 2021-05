بيدري غونزاليس.. الموهبة الشابة التي تمنحنا دروسًا في الحياة

يحكي الأديب النمساوي ستيفان زفايغ عن دعوة أوغوست رودان له في الأستديو الخاص به لاستعراض أحدث أعماله، ورودان هو نحات وفنان تشكيلي فرنسي الجنسية يعد أحد رواد فن النحت خلال القرن التاسع عشر. أثناء العرض، اكتشف رودان تفصيلة في التمثال أزعجته، ومع حرصه على معالجتها، انهمك تماما في التصحيح للدرجة التي أنسته ضيفه وجعلته مستغرقا بعُمق في محاولة علاج الخلل، هذا التركيز المطلق شبه المنوِّم على العمل هو الملكة الأفضل في أي مجال، خاصة إذا كان عملا فنيا.

حسنا، يعطي بيدري شعورا مماثلا بأنه يلعب بعمق شديد، مستغرقا في اللعب، منعزلا تماما، كل ما يحدث حوله لا يؤثر عليه، محصن من الضغط الذي يشعر به الوافد الجديد، لا يدرك تماما ماذا يعني اللعب بجانب ميسي، تلك الهيبة التي هزت عدة نجوم قبله، غير مكترث بالنظرة الفاحصة للجماهير ووسائل الإعلام، وعلى الرغم من شخصيته الانطوائية الخجولة فإنه ينسى ذلك في الملعب ويتحول إلى وغد بوجه صارم وملامح جادة، ربما لأن كرة القدم بالنسبة إليه ليست مزحة على الإطلاق.

هكذا استغرق اللاعب الأرجنتيني السابق والمحلل الرياضي الحالي خورخي فالدانو في وصف بيدري، الشاب الذي تحولت حياته تماما في أقل من عام من مقارعة الصناديد في السيغوندا إلى اللعب أساسيا بجوار ميسي في برشلونة، مرورا بالاستدعاء لمنتخب شباب إسبانيا، ثم المنتخب الأول، ومن ثم إمكانية المشاركة في بطولة الأمم الأوروبية والأولمبياد وكأس العالم خلال عام من الآن، كل تلك المنحنيات وبيدري لا يركز إلا على ما يمكن أن يقدمه في المباراة القادمة، ما يدفعنا لمحاولة معرفة المزيد عن شخصيته.

إذا ما اتخذنا كرويف مرجعية فإنه يمكننا بسهولة وصف بيدري بالموهبة الفذة. يُعرّف الهولندي الموهبة باختصار شديد على أنها "اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب مع التنفيذ الأدق". حسنا، بيدري موهوب، ليس ذلك فحسب، بل هو اللاعب الذي يجعل غيره أفضل، وتباعا، يجعل الفريق ككل أفضل. كرة بيدري هي كرة اللمسة واللمستين، كرة الوقت والمساحة، كرة الحدس والشعور، ليست كرة المركز والقالب الخططي والهيكل التكتيكي. بيدري متعالٍ على كل ذلك بسبب إجادته لكل شيء، هو يعلم كل شيء مسبقا، لا يحتاج إلى تعليمات ولا صرخات من خارج الخط، فقط أعطه القميص وأفسح له طريقا للملعب، كن عمليا معه، لأنه عملي إلى درجة أنه يرتدي حذاء بلا رباط ولا يرفع الجورب إلى الركبة.

يُسهب فالدانو في مدح بيدري مشيرا إلى أنه لا يمكن تعريفه بشكل دقيق لأنه متسع، هو أكثر من لاعب في وقتٍ واحد، كيف نصف ذلك؟ هو يبرز في أي سياق، في أي خطة، في أي مركز بمنتهى التدفق والتلقائية، وكأنه وُجد في ذلك مسبقا، بحسب فهمه للعبة، فهو لا يهتم إذا كانت الكرة آتية من الأمام أو الخلف لأنه بلمسة واحدة يستطيع الدوران وحل النزاع، لا يهتم إذا كانت المباراة في بدايتها أو نهايتها لأنه لا يتعب، كرة القدم التي يلعبها أشبه بالحوار، قدرته على التعاون تجعله غير مهتم إذا كان في لاس بالماس أم برشلونة، لأنه عندما يبحث عن شركاء للتواصل بالكرة لا يفرق بين أولئك الذين يسافرون بسيارة أجرة أو يسافرون بطائرة خاصة. (1)

