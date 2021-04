كرة القدم في بوليوود.. عندما جسَّد عامر خان قصة هيونغ مين سون دون أن يدري

لقطة افتتاحية، يظهر فيها عامر خان أمام شاشة تلفاز صغيرة، يشاهد منافسات المصارعة بدورة الألعاب الأولمبية سيول 1988 مُتحسِّرا على أحوال بلاده التي لن تُنتج بطلا أولمبيا كونها لا تستثمر في رياضييها. المصارعة كانت شغفه، وكان حلمه هو منح بلاده ميدالية ذهبية، ورغم أن أعباء الحياة أجبرته على ترك شغفه والبحث عمّا يمنحه قوت يومه، ظلَّت المصارعة تسري في دمه، وبقي الحلم يطارده، حتى قرَّر أن يُحقِّقه من خلال ابنه الذي لم يأتِ إلى الدنيا بعد، وحول ذلك الحلم تبدأ الأحداث وتدور.

هُنا، يُجسِّد عامر خان شخصية المصارع الهندي "مهافير سينغ بهوغات" في فيلمه الشهير "دانجال" (Dangal) الذي أُنتج في عام 2016، وأصبح أعلى الأفلام تحقيقا للإيرادات في تاريخ الهند بأرباح وصلت إلى 10 أضعاف تكاليف إنتاجه، كونه عامر خان بكل تأكيد هو أحد الأسباب الرئيسية التي جعلت الفيلم يتفوَّق على كل أفلام بوليوود ويُحقِّق ذلك النجاح الساحق. (1)

السبب الآخر هو أن القصة حقيقية، قصة ستتفاعل معها بشعور الخيال الذي لن يُفارقك إن لم تكن تعرف أبطالها الحقيقيين، حتى تُدرك في النهاية أنها قصة واقعية ومحاكاة لأحداث وقعت بالفعل. بالطبع سيقودك ذلك إلى الاعتقاد أن هناك شيئا من المبالغة السينمائية، خاصة أنك تتحدث عن السينما الهندية، ولكن عزيزي القارئ، لا حاجة إلى تلك الحيرة بين الحقيقة والخيال، نظرا لأن القصة بتفاصيلها حدثت في بقعة ثانية من بقاع الأرض، وفي السنوات نفسها تقريبا، وداخل عالم الرياضة أيضا؛ سون هيونغ مين، هل تعرفه؟ هيا بنا نبدأ.

الشغف كان قاسما مشتركا والحلم كذلك، حيث لم يكن يُفكِّر مهافير سينغ بهوغات إلا في الميدالية التي سيمنحها لبلاده، ولم يكن يسري في دمائه شيء سوى المصارعة، على الجانب الآخر لدينا شغوف آخر في كوريا الجنوبية، أو مجنون بتسمية العالم؛ هو السيد وونغ جونغ، الذي كان يحلم أن يكون لاعب كرة قدم شهيرا يحمل قميص بلاده، ولكن إصابة في الثامنة والعشرين من عمره أنهت ذلك الحلم، بعد أن لعب لعدة أندية متوسطة. (2)

كان وونغ جونغ لاعبا متوسطا باعترافه، ولكن عدم امتلاكه ما يكفي من المهارات جعله يبذل جهدا أكبر ويتعلَّم خبايا اللعبة بشكل يفوق اللاعبين الموهوبين لمجاراتهم، وهو الشيء الذي سيمنحه معرفة كبيرة حول تفاصيل اللعبة وكيفية صناعة لاعب مُحترف. على الجانب الآخر، كان مهافير دائم الحضور لبطولات المصارعة المحلية في الشوارع وتحليلها مع الرفاق، كان أكثر من مجرد مشاهد أو عاشق.

تجربة وونغ مع كرة القدم جعلته يُقرِّر تحقيق حلمه من خلال أبنائه، حيث رسم ملامح مستقبلهم بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم، بينما مهافير قرَّر أن ابنه هو مَن سيرث منه شغفه بالمصارعة حتى قبل أن يُولد، وسيحمل الذهب إلى الهند في المستقبل. نحن الآن ما زلنا في بداية تسعينيات القرن الماضي، حيث وونغ ومهافير ما زالا حديثَيْ العهد بالأبوة.

وونغ سيلاحظ أن ابنيه مولعان بكرة القدم ويُحِبَّان ممارستها، فيُقرِّر أن يصبح مدربهما، بينما لم يترك مهافير الفرصة لنفسه لكي يلاحظ ولعا، حين يُولد ابنه سيبدأ معه في صناعة مصارع، ولكن القدر الذي عاند حلمه قرَّر أن يستكمل مسيرته، وفي 4 مرات أنجبت فيها زوجته رُزق في كل مرة بفتاة وليس ولدا، بعدما سعى بكل الطرق واستخدم كل الموروثات الشعبية المتعارف عليها هو وزوجته من أجل أن يأتي الولد، انتهى حلمه واقفا في ركن صغير بمنزله المتواضع، يضع فيه ميدالياته القديمة، ينظر لها بحسرة كون حمله المنتظر لن يأتي أبدا.

Heung min Son father Son Woong Jung 58 still coaching kids at Academy in South Korea. He’s played massive part in Sonny success with at times brutal training regime and discipline. Also promising genetic signs wouldn’t be surprised if Sonny is going strong at 35 for Spurs 💪🏼🇰🇷 pic.twitter.com/fAW0QiRCBY

— TAS⚽️ (@coys100) October 23, 2020