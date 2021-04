مبابي وميسي ورونالدو.. أفضل العروض الفردية في تاريخ دوري الأبطال

مباريات رائعة، أساطير تغادر المنصة وأساطير تصعد إليها ونجوم تحاول اللحاق بما تبقَّى من مسيرتها، وعروض فردية باهرة تتغلَّب على أدق الخطط التكتيكية وأكثرها تفصيلا، أهلا بك في دوري الأبطال 2020-2021.

ربما تكون تلك هي الفائدة الوحيدة للفوضى التي أحدثتها الجائحة خلال الموسمين الماضي والحالي؛ أنها أشعرت الجميع بأن لديهم فرصة في المنافسة استغلالا لهذه الفوضى: باريس سان جيرمان يصل إلى نصف النهائي الثاني على التوالي، وأندية مثل لايبزيغ وأتالانتا تبدأ خطواتها الأولى، ونهاية منطقية لسيطرة الإسبان بعد سنوات من الركود.

في هذا التقرير، نستعرض بعضا من أفضل العروض الفردية التي شهدتها البطولة في السنوات الأخيرة. ما فشلنا فيه هو ترتيبها من الأفضل للأسوأ لأن جميعها رائع، جميعها مؤثر، بخلاف كونها جرت في سياقات وظروف متباينة، ما يجعل المقارنة بينها أمرا مُتعذِّرا. (1) (2)

قبل أن ينضم ليفاندوفسكي إلى دورتموند، كان النجم البولندي -الذي لم يكن نجما آنذاك- على وشك الانضمام إلى بلاكبرن مقابل 4 ملايين يورو. كان ليفا قد أتم الاتفاق وقطع تذكرته نحو إنجلترا بالفعل، ولكن ثورة البركان البولندي إيافيالايوكول ألغت رحلته، ما سمح ببضع ساعات إضافية قدَّم فيها دورتموند عرضا متأخرا قَبِلَه البولندي على الفور.

في 2013، سُئل سام ألاردايس، مدرب بلاكبيرن في 2010، عن إحساسه وهو يشاهد ليفاندوفسكي يتألَّق مع دورتموند، وحينها صرَّح: "أشعر بالمرارة كلما شاهدته يلعب". (3)

هذا منطقي بالطبع، لأنه في 2013، قدَّم البولندي واحدا من أروع عروض دوري الأبطال على الإطلاق، عندما أطلقت قدمه اليمنى 4 تسديدات سكنت كلها شباك ريال مدريد، البطل التاريخي للمسابقة، الذي كان على وشك الفوز بأربع من النسخ الخمسة التالية.

بدأ مورينيو المباراة براموس في مركز الظهير الأيمن، وكل من فاران وبيبي في قلب الدفاع. ليفاندوفسكي مال ناحية الأخير بوضوح رغم جودته المعروفة في الرقابة والمحاصرة، وبطريقة ما، تمكَّن من التفوُّق عليه في أغلب الثنائيات التي جمعتهما معا. ثلاثة من أهداف ليفاندوفسكي الأربعة أتت في مساحات ضيقة للغاية، وبرد فعل قياسي في سرعته، وبلمسة مهارية نادرا ما يُظهرها البولندي، وفي كل مرة، كان بيبي يصل متأخرا. أما الهدف الرابع فجاء من ركلة جزاء.

للأمانة فإن هدفين من الأربعة كانا نتيجة محاولات تشتيت خاطئة من دفاع الميرينغي، وهو ما فاجأ بيبي ودفاع ريال مدريد بأكمله عندما وصلت الكرة إلى ليفاندوفسكي، ولكن المميز في هذه الليلة أن البولندي لم يُهدِر عدة فرص قبل أن يُسجِّل أهدافه، كما جرت العادة، بل بدا وكأنه يسبق الجميع بخطوة أو خطوتين، وكأنه تدرَّب على هذه المواقف من قبل ويعلم ما سيفعله بالضبط، وهو أمر مستحيل بالطبع، وهذا ما يجعل هذه الليلة الأكثر استثنائية وتفرُّدا في مسيرة البولندي على الإطلاق؛ حُسن تصرُّفه وسرعة استجابته القياسية رغم صعوبة ترويض الكرة في هدفين على الأقل. (4)

لو كنا مكان ألاردايس، لشعرنا بالمرارة فعلا.

طبعا من الصعب اختيار ليلة واحدة مميزة لرونالدو في دوري الأبطال، خاصة عندما نتحدَّث عن موسم 2016-2017، أفضل موسم فردي لأي مهاجم في تاريخ البطولة عموما، وبفارق واضح عن أفضل مواسم أسماء بثقل رونالدو دي ليما (رونالدو البرازيلي)، أندريه شيفتشينكو، وغيرهم.

رونالدو وبنزيما كانا في أعظم مواسمهما الفردية في دوري الأبطال منذ بدأت تلك الثنائية في التبلور، وهي ثنائية منحت رونالدو مزية إضافية على مزاياه؛ القدرة الدائمة على التسلُّل في الجانب الأعمى (Blind Side) للمدافعين واتخاذ مواقع ممتازة للتسجيل دون رقابة. لماذا؟ لأن المهاجم الأصلي كان يفعل العكس.

في تلك الليلة سجَّل رونالدو ما يُعرف بالثلاثية المثالية؛ هدف برأسه الفتَّاك، وآخر بقدمه اليسرى، وأخير باليمنى، وفي كل مرة تقريبا، كان نوير يجده شبه منفرد أمام المرمى، في كل مرة كانت الرقابة تصل متأخرة أو لا تصل على الإطلاق، وفي كل مرة كان تصرُّف رونالدو في الكرة هو أفضل تصرُّف ممكن قياسا على وضعيته. (5)

في الواقع، تُعَدُّ هذه المباراة مثالا على مزيتين يمتلكهما رونالدو بقدر لا يُضاهى؛ القدرة التامة على التركيز طوال المباراة، مدفوعا بجوع وجشع لا ينتهي للتسجيل، والقدرة على قراءة تحرُّكات المدافعين وإيجاد المكان المناسب للخطوة القادمة. حقيقة، نعتقد أن هاتين المزيتيْن لا تنالان حقهما من الحديث فيما يخص رونالدو.

الجميع ينبهر ويعتقد أن رونالدو يُسجِّل بهذه الطريقة كل مرة لأنه رونالدو، لأن هناك سحرا في الأمر، ولكن الحقيقة أنه نتاج عمل وتركيز وتدريب واجتهاد لا يتوقَّف. المهاجمون لا يتلقون الكرات في مثل هذه الوضعيات طيلة الوقت لمجرد أنهم نجوم عالميون.

في الهدف الأول مثلا، تموقع رونالدو في المساحة بين بواتينغ والظهير الأيمن فيليب لام، ويمكنك مشاهدة محاولة لام اليائسة للحاق برأسية رونالدو وقت خروجها، وفي الثاني كان رونالدو في الموقع المعاكس، بين هوملز وألابا، وأيضا تتكرَّر اللقطة نفسها التي يحاول فيها ألابا إنقاذ تسديدة البرتغالي في آخر لحظة. رونالدو قد يكون أفضل لاعب يستطيع استغلال التحميل الزائد على طرف من الملعب للانطلاق إلى الجانب الأعمى للمدافعين، وهذا هو ما حدث في اللقطتين.

🗓 #OnThisDay in 2017, @Cristiano scored a perfect hat-trick v Bayern Munich to become the first player to reach 💯 European Cup/@ChampionsLeague goals in the competition’s history.

6 months later? He went on to be crowned #TheBest 🙌pic.twitter.com/YriG09Gl4P

— FIFA.com (@FIFAcom) April 18, 2020