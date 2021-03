5 مواهب شابة ننتظر تألقها في يورو 2021

عام كامل من التأجيل بسبب الجائحة، و6 مجموعات تضم 24 فريقا، و12 مدينة من غلاسغو ودبلن غربا إلى سان بطرسبرج شرقا، وشهر كامل من كرة القدم اليومية، كل هذا ينتظرنا خلال أشهر قليلة في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2021". وبالإضافة إلى كل ذلك، هناك وفرة ملحوظة في المواهب الشابة من المُتوقَّع تألُّقها خلال هذه البطولة، نجوم مستقبلية جديدة قد تُلقي حجرا ضخما في مياه اللعبة الراكدة منذ سنوات. (1)

الجدير بالملاحظة أنه لا أحد من هؤلاء الشباب حصل بعد على مباراته الرسمية الأولى مع منتخب بلاده، على الرغم من أن بعضهم يلعب في أكبر أندية أوروبا بانتظام، وهذا ما يجعل هذه النسخة على درجة من الإثارة. (2)

في الواقع، بيدري لعب أولى مبارياته مع لاروخا منذ أيام، وشارك لـ 26 دقيقة في تعادل منتخب إسبانيا الإيجابي أمام اليونان، ولكن دعنا نخبرك برأي صادم ربما لن تقرأه في أي مكان آخر؛ وهو أن إنييستا نفسه لم يكن بهذه الجودة عندما كان عمره 18 عاما.

لا شيء في بيدري، أو بيدرو غونزاليس لوبيز كما اسمه الأصلي، يُوحي بأنه قد أتم الثامنة عشرة من عمره للتو، فدرجة الثقة والهدوء والثبات التي تُميِّز أداءه منذ بدايته، وفي موسم عصيب للغاية لبرشلونة، تنضح بالنضج والقوة الذهنية. (3)

الأهم هو أن بيدري، الذي بدأ حياته صانعَ ألعاب رقم 10 في لاس بالماس، تَمكَّن من تطوير عدة جوانب في أدائه خلال فترة وجيزة جدا مع كومان، فبالإضافة إلى قدرته على حمل الكرة والتخلُّص من الضغط والمواقف الصعبة، والرؤية التي نادرا ما تتوفر لمَن هم في عمره، فإن الشاب الإسباني أضاف إلى كل ما سبق بُعدا دفاعيا لم يكن موجودا من قبل، ناهيك بتحسُّن لياقته البدنية بوضوح، على خلاف ما تُوحي به بنيته الضعيفة.

طبقا لإحصائيات "StatsBomb"، وبالمقارنة مع باقي لاعبي مركزه في الدوريات الخمس الكبرى، فإن بيدري يقع في تصنيف الـ 94 على مستوى التمريرات الحاسمة المتوقَّعة، وتصنيف الـ 90 على مستوى الأفعال التي ينتج عنها تسديدات أو "Shot Creating Actions"، والـ 84 بالنسبة لحمل الكرة إلى الأمام أو "Progressive Carries".

في تصنيف "StatsBomb" للاعبي الدوريات الخمس الكبرى تُعتبر الـ 99 هي أفضل ما يمكن تحقيقه في أي إحصائية، فيما يُعتبر الصفر هو الرقم الأقل، ولكن الأهم في هذا السياق هو حس بيدري التكتيكي العالي، إذ على الرغم من كونه صانعَ ألعاب فإنه يُجيد التحرُّك خلف خطوط الخصوم واستقبال التمريرات، وعلى المقياس نفسه تضع "StatsBomb" بيدري في فئة الـ 97 على مستوى عدد التمريرات التي يستقبلها في مواقع مُتقدِّمة، وعدد لمساته داخل منطقة جزاء الخصم. (4)

كل ما سبق رائع، ولكن ما يجعل بيدري نجما في هذه السن المبكرة هو تطوُّر قدراته الدفاعية في الشهور الأخيرة، ليصل معدل ضغطه على لاعبي الخصم إلى 23 مرة خلال تسعين دقيقة، ومعدل تصديه لكراتهم إلى 2.5 مرة، وهو ما يضعه في فئة الـ 95 والـ 98 على الترتيب، بالإضافة إلى تَدخُّليْن واعتراض في كل مباراة تقريبا.

19 عاما، و185 سم، وقدم يسرى حساسة، وقوة بالغة، وسرعة قصوى تكسر حاجز الـ 33 كيلومترا في الساعة، وعقد جديد ينضم بموجبه إلى لايبزيغ في الصيف القادم مقابل 16 مليون يورو، جعله أغلى مراهق في تاريخ كرواتيا على الإطلاق، بعد أن رفض عرضا للانضمام إلى ليدز في الصيف المنصرم، كلها أسباب تجعلنا نعتقد أن غفارديول أحد الوجوه المتوقَّع تألُّقها في البطولة الأوروبية. (5)

يُعتبر غفارديول كذلك مستقبلَ قلب الدفاع في منتخب كرواتيا رفقة مدافع مارسيليا دوجي كاليتا-كار الذي كاد ينضم لليفربول في يناير/كانون الثاني الماضي، خاصة بعد تقدُّم كلٍّ من ديان لوفرين ودوماغوي فيدا في العمر. (6)

