انتخابات برشلونة.. إذا كان الكلام من فضة!

عندما كان صراع الانتخابات الرئاسية الأميركية على أشده، كتبت ميشيل كوتل في نيويورك تايمز أن أهم دور قام به جو بايدن لم يكن الوعود أو التطلعات أو الخطب الحماسية، بل كان، على العكس مما هو متوقع من أي مرشح انتخابي، التواري في الظل. (1)

عندما تجد منافسك يحفر قبره بنفسه فإن أفضل ما يمكنك أن تفعله هو أن تشاهده وتدعه وشأنه. هذه هي العبارة التي استخدمتها المختصة في السياسة الأميركية، وهذه النصيحة هي الأذكى على الإطلاق، إذا نحينا القيم الأخلاقية جانبا، كما هو الحال في أغلب صراعات السلطة.

لابورتا لم يفعل مثل بايدن بالضبط، ولكن خصومه حفروا قبورهم بأيديهم قطعا. حملة فريشا كانت هزلية من اللحظة الأولى، هزلية لدرجة التشكك في حقيقتها وجديتها أصلا! هذا رجل كان له دور مهم مع مجلس الإدارة المستقيل، وشاهد الأمور تصل إلى هذا المآل ولم يُحرِّك ساكنا، ورغم ذلك يعتقد أن هناك سببا واحدا قد يدفع أي عاقل لانتخابه، رغم أن الوعد الوحيد الذي قدّمه كان استكمال مسيرة صديقه بارتوميو! رجل كان رد فعله الوحيد على القبض على بارتوميو هو نشر صورة لهما معا معنونة بـ "إنهم يريدون تدمير برشلونة!" (2)

هذه رسالة واضحة ومباشرة تماما، وبالغة الغباء لدرجة لا يمكن استيعابها، وكأن هناك درجة من التدمير تفوق مراكمة أكبر دَيْن في تاريخ الرياضة ودفع نجمه الأول وأفضل لاعبي جيله على الإطلاق للرحيل.

رسالة غبية لدرجة تجعل الوصف الأدق لحملة فريشا أنها مرعبة، ليست هزلية بل مرعبة؛ مجرد التخيل بأن رجلا بهذه القدرات العقلية كان أحد أعضاء إدارة بارتوميو الموثوقين مخيف، والتخيل بأنه ظن نفسه قادر على الفوز، رغم ذلك، مرعب. دعك من حقيقة أنه استخدم حسابات وهمية لتزييف استطلاعات الرأي لصالحه، وفعل ذلك بعد أن كانت أبرز الفضائح التي أطاحت ببارتوميو هي استخدام تقنيات مشابهة لمهاجمة "أعدائه". فريشا أتى لـ "يهرج" كما قال يحيى الفخراني في "الكيف"، وما كان على لابورتا إلا أن يشاهده ويدعه وشأنه، وربما يضحك مع الباقين. (3)

فونت بدا أكثر اتزانا. طبعا من المضحكات المبكيات أن نَصِفَ رجلا وعد بإقصاء المدرب حتى لو جلب سداسية بأنه "أكثر اتزانا"، ولكن هذا هو أثر وجود فريشا في السباق، لقد أخفض التوقعات لدرجة غير مسبوقة، وصار أي مرشح قادر على تكوين جمل مفهومة وتمرير المؤتمرات الصحفية دون ارتكاب مصيبة شخصا يمكن وصفه بالاتزان مقارنة به، أثر أشبه بما فعله القذافي في المنطقة إن جاز التشبيه.

مشكلة فونت كانت فريدة من نوعها؛ الرجل كان أول المرشحين ظهورا وأكثرهم نشاطا، بل ويمكننا الجزم أنه كان أكثرهم جدية في العمل على مشروعه، وأكثرهم بذلا للجهد عبر السنوات الأخيرة، بل وربما كان محقا عندما اتهم لابورتا بأنه "لا يملك مشروعا رياضيا حقيقيا"، ولكن أبرز أدواره على الإطلاق كان أن حملته برمّتها كانت بالون اختبار للابورتا، بالون اختبار ناجح تماما استفاد منه لابورتا بما لا يقاس. (4)

فكِّرْ في الأمر؛ الوعد بجلب تشافي وجوردي كرويف كان أمرا متوقعا من لابورتا لا فونت. دغدغة مشاعر الجماهير بالماضي واللعب على الذكريات كان أسهل وأقوى سلاح في جعبة لابورتا، السلاح البديهي الذي قد يلجأ له لابورتا بدون تفكير لحسم الأمور لصالحه، وفي الحقيقة، نحن لا نعلم إن كان لابورتا قد رغب في استخدامه أم لا، ربما هو نفسه كان محتارا، ولكن ما حسم حيرتنا وحيرته هو فونت، الرجل الذي تطوّع لارتكاب كل أخطاء لابورتا المحتملة، ومن ثم منحه الفرصة لتجنُّبها، وحزمة أخرى من المزايا أثبتت نفعها لاحقا. المفارقة أن فونت اتهم لابورتا بكونه "رجل الماضي"! (5)

بعد أن احتكر فونت الماضي لصالحه، لم يعد أمام لابورتا خيار سوى المستقبل؛ هالاند وتدعيم الفريق وتسديد ديونه والإبقاء على ميسي. هذه العناوين هي الأهم في مستقبل برشلونة فعلا. المشكلة أننا لا نعلم إن كانت تلك هي أجندة لابورتا من البداية، أم أنها، ببساطة، ما تبقى على الطاولة بعد إعلان خصومه أجنداتهم الخاصة. هذه حقيقة مخيفة أخرى في هذه الانتخابات المرعبة؛ أن الأمور الأهم على الإطلاق، والأكثر حساسية وتأثيرا، هي ما تبقى على الطاولة بعد أن أعلن أول مرشحين عن مشروعاتهم، إن جاز تسمية مزاح فريشا الثقيل "مشروعا" أصلا.

بالطبع كان هذا قبل أن يخرج جوردي كرويف بنفسه ليؤكد أن والده كان ليصوّت للابورتا. لم تكن هذه ضربة قاتلة لفونت وحسب، بل إنها منحت لابورتا كل ما أراده دون أن يطلبه؛ حصل على كل ما تحمله الذكريات الجميلة من قبول لدى الجماهير، ولكن دون أن يبتذلها باستثمارها في معركة انتخابية، دون أن يبدو بحاجة إليها، بل بدا وكأن الماضي، مُتمثِّلا في جوردي كرويف، هو مَن يُذكِّر الجميع بلابورتا، لا العكس. (6)

هذه مزية أن تعلم متى تصمت وأن تُدرك متى تكتفي بالمشاهدة؛ لابورتا لم يفز بالانتخابات بأقل مجهود وحسب، بل إنه، على العكس من فونت، لم يمنح الجماهير أي وعود قطعية، بينما، لسبب غير مفهوم، بدا وكأن حملة فونت بأكملها قد تعلقت بقرار تشافي المجيء لبرشلونة، وهو أغبى قرار كان من الممكن أن يتخذه فونت، خاصة بعد كمِّ الجهد والوقت الذي استثمره في حملته الانتخابية، وكأنه قرّر تدمير نفسه بنفسه.

النتيجة أننا لا نعرف ما سيفعله لابورتا بالضبط، وإذا حاولنا الوصول إلى سبب رئيس لفوزه بهذه الانتخابات، فسيكون أنه تجنَّب كل ما وقع فيه خصومه؛ لم يدافع عن بارتوميو، وطبعا لم يكن جزءا من نظامه في المقام الأول، ولم يَعِد بإقصاء المدرب حتى لو جلب سداسية، ولم يدخل في سجال علني مع ثاني قادة الفريق لأنه استخدم كلماته في غير موضعها، ولم يغامر بالمراهنة على حب كرويف عن طريق محاباة ابنه. باختصار؛ كان السبب الأهم في فوز الرجل هو أنه اكتفى بالمشاهدة بينما انهمك خصومه في حفر قبورهم، ليُقدِّم حملة انتخابية ذكية للغاية، ولكنها، في الوقت ذاته، لا تعد بالكثير، على الأقل حتى اللحظة. (7)

كل ما سبق يظهر بوضوح في آخر حوار رسمي أجراه لابورتا قبل الفوز بالانتخابات. حواره مع الصحفي خافيير جيرالدو من السبورت الكتالونية بتاريخ 5 مارس/آذار شهد تكرار العبارة نفسها بالضبط، عندما سُئل عن دور ماتيو أليماني المستقبلي بوصفه مديرا رياضيا محتملا: (8)

– لديّ علاقة رائعة مع ماتيو، إنه مدير رائع يمتلك معرفة ضخمة باللعبة ويعمل بجد، ولكنني لا أملك أي التزامات تجاه أي حد. سنرى. أريد التحدث مع المديرين الحاليين وسماع خططهم من باب الاحترام، وحتى لو كنا سنقوم ببعض التغييرات.

It's not clear whether Mateu Alemany will be Joan Laporta's CEO in his sporting project, but he will certainly count on him as an important figure. He is very respected in the world of football.

— @orioldomenech pic.twitter.com/QPt775K7C0

— Barça Universal (@BarcaUniversal) February 10, 2021