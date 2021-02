برشلونة وباريس.. تسقط الديمقراطية!

برشلونة هُزم بنتيجة كبيرة في دوري الأبطال للمرة الـ… حقيقة لا نعلم كم مرة حدث الأمر. لقد توقفنا عن العد بعد ليلة أنفيلد. في الواقع، لم يَعُد الأمر يبدو بهذه الأهمية أصلا، لا نعتقد أن أحدا في قواه العقلية الكاملة كان يتوقع عرضا قويا من برشلونة أمام باريس، لا نعتقد أن أحدا كان يتوقع التعادل حتى، ما حدث كان العدالة المنطقية ببساطة، لا مفاجآت في الأمر.

هذه هي مشكلة كرة القدم ببساطة؛ الشغف. عادة ما ترتبط هذه العبارة بمعانٍ إيجابية، ولكن الجميع ينسى أن الشغف هو ما يُبقي على آمالك في ليلة كهذه. تملأ الدنيا حديثا عن عدم اهتمامك، عن فقدانك للأمل وتوقفك عن المشاهدة، ثم بانطلاق الصافرة تجد نفسك جالسا تنتظر لمحة من هنا أو هناك، أو لعبة تُغيِّر كل شيء، تنتظر معجزة أو لقطة سحرية.

المشكلة أنها المرة العاشرة، أو العشرين، التي تنتظر فيها معجزة في مباراة لبرشلونة. هذه مفارقة مريرة تشرح نفسها؛ لو كانت المعجزات تحدث بهذه الكثافة لما كانت معجزات أصلا، وصارت واقعا اعتياديا. (1)

هذه هي قوة كرة القدم كذلك؛ أنها تدفع الناس نحو الخرافات طوال الوقت، ولكن واقعيا، بعيدا عن الخرافات، فإن بوتشيتينو وطاقمه الفني لم يحتاجوا إلى كثير من الوقت للتفكير في إستراتيجيتهم وخطتهم؛ هناك ثغرة ضخمة بحجم الكرة الأرضية في دفاع برشلونة، وكان كل ما يحتاج إليه الأرجنتيني هو أن يملأها بالخوف.

الخوف ليس اللفظة الأنسب هنا، بل الرعب، لأن دفاع برشلونة يخاف أسماء من طراز لوكاس بيريز وموراليس وخايمي ماتا، لذا كان ثلاثي من إيكاردي وكين ومبابي مرعبا بما يمتلكه من مزيج السرعة والفاعلية، كان الثلاثي كافيا لحجز رباعي الدفاع في مناطقهم، بعدها يكفي صعود كورزاوا وفلورينزي بدرجة أقل لحجز الجناحين غريزمان وديمبيليه على الخط، ثم لا يتبقى سوى ميسي وثلاثي الوسط في مواجهة غير متكافئة عدديا أمام ثنائي الدفاع كيمبمبي وماركينيوس، بالإضافة إلى ثلاثية غانا وفيراتّي والرائع باريديس.

الأمر بهذه البساطة، والمعركة كانت محسومة تكتيكيا من قبل أن تبدأ. القوة الغاشمة تكفي لخلق التفوق العددي في المنطقة التي سيختارها الأرجنتيني ورفاقه، ببساطة لأنها القوة الغاشمة نفسها التي كان يستخدمها برشلونة من قبل للهدف نفسه عندما كان يملك ثلاثيات هجومية مُشابهة. (2)

رغم ذلك، سيكون من السذاجة الظن بأن بوتشيتينو لم يحسب حسابا لهجوم برشلونة. في الواقع، كان الهدف الوحيد من صعود كورزاوا وفلورينزي المحدود هو تجريد الكتلان من أبرز أسلحتهم الهجومية؛ تمريرات ميسي وقدرته على التصرف تحت الضغط، والسرعة الخارقة للفرنسيين على الأطراف.

بتقنية الهندسة العكسية نفسها التي استخدمها الصينيون في العقود الماضية، فإن بوتشيتينو يُهندس هجماته بشكل استباقي، هدفه إبعاد مصادر التهديد عن مرماه في حال فقد الكرة. كان هذا هو الهدف الوحيد من صعود ظهيريه بهذا الشكل، ليس فقط لأنه يضطرهما للركض لمسافات طويلة للغاية بعد استخلاص برشلونة للكرة، ما سيُرهقهما مع مرور الوقت، ولكن أيضا لأن هذه الثواني الإضافية التي سيستغرقها غريزمان أو ديمبيليه للوصول ستمنح خط وسطه فرصة محاصرة ميسي وبوسكيتس في العمق بكثافة عددية لا قِبَل لهما بها، وبالتالي وأد المرتدات في مهدها، بل واستخدام محطة انطلاق أجنحة برشلونة، ميسي، في خلق التحولات المعاكسة على دفاع الكتلان. (3) (4)

That sharp pass from Busquets to Messi straight through midfield was key pic.twitter.com/TLFJwOxooV

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) February 13, 2021