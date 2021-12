نهاية التسلل بطرف الحذاء.. كيف سيغير أرسين فينغر كرة القدم؟

في الأول من إبريل/نيسان عام 2011، نشرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) الإنجليزية خبرا يقول إن بعض حدائق الحيوان في بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بدأت تُدرِّب الغوريلات على استخدام الحواسيب اللوحية "iPads" في محاولة لإبقائها سعيدة واختبار انتباهها وسرعة بديهتها. (1)

طبعا أنت لم تتوقع أن تكون تلك هي كذبة إبريل. في الواقع، قلة فقط من قُرَّاء الجريدة توقعوا الأمر، ربما لأن الكذبة لم تكن عسيرة التصديق لهذه الدرجة، وهذا هو الشرط الأساسي في أي كذبة ناجحة؛ أن تداعب الخط الفاصل بين الحقيقة والخيال.

السبب الأهم لتصديق الكثيرين خبر الصحيفة كان حقيقة أن العالم كان على بُعد بضعة أشهر فقط من تحوُّل هذه الكذبة إلى حقيقة، ففي سبتمبر/أيلول من العام ذاته، كانت حديقة حيوان بلدية ميلواكي في ويسكونسن قد شرعت في هذه التجربة بالفعل؛ حين بدأ مسؤولو الحديقة في اختبار قدرات بعض فصائل القرود، مثل أورانغ أوتان، على التعامل مع الحواسيب اللوحية، وتحديدا استخدام برنامج "سكايب" (Skype) في التواصل مع باقي القرود في الحديقة (2)، ثم أطلقوا على هذه المبادرة اسما يلعب على الجناس اللفظي بين لفظة قردة واختصار لفظة تطبيقات هو "Apps for Apes".

الآن حاوِل أن تتخيل شعور محرر خبر "ذا صن" عندما علم بالأمر بعد أشهر قليلة فقط. لا بد أنه قد شعر بدرجة من الغباء، ربما لأن المُزحة انقلبت عليه، وما كان يعتبره مستحيل الحدوث قد وقع بالفعل، وحقيقة، الأمر مثير للتساؤل فعلا؛ فإذا كانت هناك تجارب عمرها عقود تخبرنا أن بعض الفصائل من القرود يمكنها فهم الصور والرموز والحروف والتمييز بينها، فما الذي يمنعها من التعامل مع حاسوب لوحي؟ قراء الجريدة الذين صدقوا كذبة إبريل لم يكونوا يستحقون السخرية، بل ربما كان نظرهم أبعد من كاتب الخبر.

