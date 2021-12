هنا باريس سان جيرمان.. حينما أطاحت القوة بما تبقَّى من عقلانية

لا يحتاج الوضع الحالي في باريس إلى مقدمات طويلة ومعقدة تمهيدا لشرح ما هو واضح كالشمس، فقد تحدَّث محلل "ذا أثلتيك" مايكل كوكس عن المشكلات الدفاعية للفريق، خاصة بعد انتداب ليو ميسي ووجوده رفقة مبابي ونيمار في الوقت ذاته، وهو وضع مُشابه لما يعيشه مانشستر يونايتد بعد عودة رونالدو، وهنا يمكن أن نطرح تساؤلا من وجهة نظر تحليلية؛ هل تسليط الضوء على تلك المشكلات كافٍ لحلها؟ أم أن للأمر طبقات أخرى من التعقيد؟ (1)

برز وضع الفريق المزري في ملعب الاتحاد يوم الأربعاء الماضي، يوم اغتيل العقل بعدما فقد موقعه كونه أداة ترجيح نهائية في الأمور الرياضية، بل ربما لم يعد أداة ترجيح من الأساس، وحلَّت محله القوة في تلك المكانة، إذ باتت تجعل من اللا عقلاني عقلانيا ومعقولا حيثما شاءت، بعدما تضخَّمت وأصبح لها الكلمة العُليا وصاحبة امتياز الفصل ولو كانت في غير موضعها.

حسنا، يتمتع النادي الفرنسي بقوة لا تكاد تُضاهى، وهو يُجسِّد حرفيا نموذج أندية السوبر ليغ ولو لم ينضم للمشروع، فمن البديهي أن يرفض البشر ما يجعل امتيازاتهم الحصرية محلا للمشاركة، لكن بما أن لكل شيء تكلفة، فقد كلَّف ذلك القائمين على المشروع تراجع العقلانية للمقعد الخلفي وتصدُّر القوة فيما يتعلَّق بالتخطيط الرياضي، فلن تُتاح فرصة لضم "نجم" إلا ويضغطون على زر التفعيل، حتى لو لم يكن للفريق حاجة إليه من الأساس، وحتى إذا سبَّب وجوده خللا خططيا وصداعا للمدير الفني مثلما يحدث حاليا خلف الكواليس في قضايا دوناروما ونافاس حارسَيْ المرمى، أو جيني فينالدوم، أو حتمية وجود ميسي في كل مباراة رفقة نيمار ومبابي مهما كان لذلك من توابع. (2)

من المعروف عن باريس أن التخطيط الرياضي للفريق ليس رياضيا خالصا، فدائما ما كان للنادي توجُّهات أخرى فيما يتعلق بالانتدابات، وهو الأمر الذي عانى منه توماس توخيل ودخل بسببه العديد من الصراعات مع المديرين الرياضيين من أجل جلب انتدابات تخدم الأهداف الرياضية للفريق بغض النظر عن مدى نجوميتهم، لاعبون أمثال إدريسا غاي، وأندير هريرا، وسارابيا، وباريدس، لم يكونوا ليدخلوا النادي دون المساعي الجادة من توماس توخيل، الذي نجح في تشكيل هيكل خططي للفريق سمح له بالوصول إلى نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي. (3)

وعلى الرغم من مجهودات توخيل، فإن الهيكل الخططي للفريق كان غير متزن بالدرجة التي تمنَّاها المدرب الألماني، إذ يتطلَّب وجود نيمار ومبابي ودي ماريا في ملعب واحد مجهودات مضاعفة في تنظيم ديناميكية الفريق بالكرة وأكثر بدونها، كما يتطلَّب مجهودا كبيرا لإقناع أولئك النجوم بضرورة العمل الجماعي إذا ما أرادوا الوقوف على منصات التتويج وخاصة الأوروبية، وبالفعل آتت تلك الجهود أُكلها خاصة مع أنخيل دي ماريا، النجم الأقل تمركزا حول ذاته من بين الثلاثة، واللاعب الذي كان يضمن لفريقه تحقيق الحد الأدنى من العقلانية التي تمنح المعنى للمشروع برُمَّته، وقد نجح الفريق بتلك الهيكلة في الوصول إلى نهائي دوري الأبطال رفقة توماس توخيل، ونصف نهائي دوري الأبطال للموسم الثاني تواليا مع مدرب الفريق الحالي ماوريسيو بوتشيتينو.

رغم ذلك، لم تكن نتائج الموسم الأخير للفريق مقنعة، حيث خسر الفريق الدوري ودوري الأبطال، الأمر الذي دفع الإدارة الرياضية إلى دخول سوق الانتقالات وجلب كل مَن هو نجم وكل مَن هو متاح، بما في ذلك ليو ميسي، الذي يعني وصوله إقصاء دي ماريا من التشكيل الأساسي والإطاحة بماوريسيو بوتشيتينو نفسه إذا اعترض على ذلك، وهنا اغتيلت جدية المشروع بإخراج أكثر لاعب هجومي يضمن توازن الفريق، ودخول لاعب لا يحتاج إليه الفريق، بل ويخلق وجوده رفقة الثنائي الآخر أعباء لا نهائية.

بالطبع لا نملك أي ضغينة ضد اللاعب الأفضل في تاريخ اللعبة، ميسي هو ميسي، لكن المتابع الجيد يعرف مدى صعوبة إدراج ميسي في فريق جديد مع توقُّع نجاحه سريعا كما أثبتت التجربة مع المنتخب الأرجنتيني، بسبب وضعه الشخصي كأسطورة حية، وبسبب خصائصه الخططية وتفضيلاته الحدسية غير الممنهجة، فهو جناح أيمن لا يلعب أبدا في مركز الجناح الأيمن، بل يدخل إلى الممرات المركزية في عمق الملعب أثناء الحيازة، ومؤخرا أصبح يتسلل إلى الجانب الأيسر متى شعر بحاجة إلى ذلك، ما يُخلِّف ألغازا خططية لمدربه وزملائه في الفريق لحلها وبدء متواليات الترحيل والتغطية.

المشكلة الأكبر أن ذلك ينطبق أيضا على نيمار ومبابي، اللذين يملكان كامل الحرية داخل الملعب ويتخذان القرارات من منطلق ارتجالي، ما يجعل من تنظيم تداخلات الثلاثي أمرا مستحيلا، وهو ما أوضحه بيب غوارديولا في مؤتمر ما قبل اللقاء الأخير في دوري الأبطال حينما سُئل عن خططه لإيقاف لاعبه السابق: "خطط لإيقاف ميسي؟ الأمر معقد جدا، كيف سأخبر لاعبِيَّ عن توجُّهاته وهو نفسه في كثير من الأوقات لا يعلم ما الذي سيفعله، وإلى أي مكان سوف يذهب، وكذلك نيمار ومبابي ودي ماريا، فكلٌّ منهم نجم متكامل يمكنه قيادة أي فريق في العالم، والآن هم جميعا في فريق واحد".

