محتال أم الأعظم في التاريخ.. هل ظلمنا بيليه أم بالغنا في تقديره؟

في تصريح سابق عفا عليه الزمن، أكَّد كريستيانو رونالدو أن بيليه هو اللاعب الأعظم في التاريخ. لا نعلم سبب هذا التصريح، ولكن رونالدو تراجع عنه ضمنيا في وقت لاحق عندما منح هذا اللقب لنفسه. المهم هنا أن رونالدو وُلد بعد اعتزال بيليه بنحو ثماني سنوات، وفعليا، لم يشاهده يلعب أبدا. (2)

في الواقع، هذه هي مشكلة الإنجليزي جيسون كوندي لاعب تشيلسي وتوتنهام السابق، الذي وُلد قبل رونالدو بنحو 16 عاما، ورغم ذلك فقد جزم أن بيليه "مُبالغ في تقديره" (Overrated) بالتعبير الإنجليزي. في الواقع، هذه العبارة كانت أكثر ما كرَّره في حديثه مع غولدستين.

كيف تُقيِّم لاعبا لم تشاهده أبدا؟ الإجابة تبدو سهلة؛ لا يمكنك تقييم لاعب لم تشاهده يلعب أبدا. إذن لماذا يستمر الناس في التأكيد أن البرازيلي لم يكن بهذه الروعة؟ ببساطة لأن الكثيرين يؤكدون العكس، مثل رونالدو، رغم أنهم لم يشاهدوه كذلك.

هذا يُحوِّل مسار الحديث برمته إلى الانطباعات الشخصية، ومع الوقت، تتحوَّل هذه الآراء إلى مجرد ظاهرة صوتية لا أكثر. بمعنى آخر؛ إن كان هناك عدد كافٍ من الناس يؤكد أن بيليه الأعظم في التاريخ فسيصبح كذلك، والعكس بالعكس، حتى لو لم يشاهد أيٌّ منهم بيليه أبدا.

لسبب واضح، فإن هذه الديناميكية في تكوين الآراء -إن جاز أن نعتبرها آراء- مُغرية للغاية، ببساطة لأنها تمنح الناس شعورا لا يُضاهى بالقوة والتأثير؛ لا أحد شاهد بيليه بما يكفي، لذلك فكلمتي هي ما سيُحدِّد الأمر. هذه هي مشكلة منصات التواصل الاجتماعي الأزلية بالمناسبة.

مشكلة منصات التواصل أيضا أنها تجعل السخرية من كل وأي شيء أمرا سهلا للغاية؛ بيليه رجل مُسِن، ولم يلعب إلا كأس عالم واحدة في عصر التلفاز المُلوَّن، وأكثر تصريحاته تنم عن معرفة ضحلة باللعبة، وأغلب تحليلاته وتوقُّعاته كانت خاطئة، بالإضافة إلى أنه لم يلعب في أوروبا أبدا. لو كان بيليه لاعبا في الزمن الحالي بهذه المواصفات لرُجم بالحجارة.

هذا التضارب يقودك إلى حقيقة مهمة؛ المشكلة ليست في أننا لم نشاهد بيليه يلعب وحسب، بل في أننا لا نعرفه كذلك، فمَن يريد التعرُّف إلى رجل لعب أول كأس عالم له منذ 63 سنة؟ هناك جبل جليدي ضخم سيظل قائما بين بيليه والأجيال اللاحقة، ببساطة لأنه يُحدِّثهم عن لعبة لا يعرفونها، في زمن ليسوا مهتمين به وصِلتهم به منقطعة، والأهم أن إدراك سياقه صعب للغاية، معتمد بالأساس على روايات الأشخاص وانطباعاتهم الشخصية. إنها دائرة مفرغة كما أخبرناك.

جزء من هذا التشويش يزول عند مشاهدة بيليه في وثائقي "نتفليكس" الصادر مؤخرا باسمه، وبعد عدة دقائق تشعر وكأنك صرت تعرف الرجل أكثر. الحقيقة أن بيليه يبدو رجلا صريحا شديد الاعتداد بنفسه. عندما سُئل مثلا عن زيارته للرئيس إيميليو غارّاستازو مديسي، الدكتاتور السفاح الذي قتل وعذَّب أعدادا لا تُحصى من البرازيليين، وألغى حرية الصحافة والتعبير، قال بيليه إنه لم يتعرَّض لأي ضغوط من أي نوع لإجباره على زيارة الرجل والتقاط الصور معه. (3)

هذه نقطة مثيرة للانتباه، لأن تلك الزيارة كانت أبرز ما أُخذ عليه من قِبَل الكثيرين في البرازيل طيلة مسيرته، أن موقفه من انقلاب 1964 كان… في الواقع، بيليه لم يكن له أي موقف من انقلاب 1964 العسكري، بل قال بتعبيره إن "كرة القدم استمرت كما هي ولم تتأثر"، وإنه "كان يسمع الكثير من الأخبار عن وقائع القتل والتعذيب ولكنه لم يكن متأكدا من مدى صحتها". (4)

بالطبع كان بإمكان بيليه القول إنه تعرَّض للتهديد وكان الجميع ليُصدِّقه، داخل البرازيل أو خارجها، بل إن بعض محبيه سبقوه لهذه المعركة بالفعل وساقوا الحجج لتبرير موقفه. أحدهم كان صديقه الصحفي جوكو كفوري، الذي قال في الوثائقي نفسه إن الفارق الوحيد بين موقف محمد علي المُشرِّف من حرب فيتنام، برفضه أداء الخدمة العسكرية آنذاك، وبين موقف بيليه المُخزي من السلطة العسكرية القمعية في بلاده، أن محمد علي كان واثقا من أن أحدا لن يُسيء معاملته أو يُعذِّبه في أميركا، دولة الحريات، بينما كان الوضع مختلفا في البرازيل.

ربما يمنحك هذا فكرة عن جزء بسيط من السياق الاجتماعي والسياسي في زمن بيليه، ولكن الفكرة الأهم في أنه حتى لو كان بيليه أخا للديكتاتور مديسي في الرضاعة، لظل أسطورة في أعين البرازيليين، لسبب لا ينال حقه من الضوء أبدا عندما يتطرَّق الحديث إلى إنجازات البرازيلي.

الحقيقة أن كل ما يُتداول الآن عن الكرة البرازيلية وثقافتها وسحرها، واللعبة الجميلة أو "Jugo Bonito"، وكل ما قيل عن أمثال رونالدينيو غاوتشو ورونالدو دي ليما وريفالدو وغيرهم لاحقا، كان أساسه ما صنعه بيليه ورفاقه في 1958، عندما أحرزوا لقب البرازيل الأول لكأس جول ريميه، أو كأس العالم باسمه وشكله القديم.

Ronaldo Chop, Cruyff Turn, La Croqueta, Robana, Stop Start Drag, Knuckleball. Just a few of the skills listed among more in this video Pele seemed to know about before they got famous and titled. pic.twitter.com/DPWCptNtlq

— Keepitonthedeck (@Keepitonthedeck) November 23, 2021