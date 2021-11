النوستالجيا المُدمِّرة.. هل أصبح فيرغسون أكبر مشكلات مانشستر يونايتد؟

المكان: مدينة مانشستر، والتاريخ: يوليو/تموز 1971، والحدث: تعيين الأيرلندي فرانك أوفاريل مديرا فنيا لمانشستر يونايتد، خلفا للأسطوري مات بازبي بعد نهاية فترته الثانية في النادي، والبطل: في الواقع، البطل لا يزال بازبي، رغم رحيله.

كانت لحظة اعتزال فيرغسون في 2013 عاطفية للغاية، ولكنها كانت واعية وناضجة في الوقت ذاته كما يصفها الصحفي الإنجليزي آندي ميتن؛ فيرغسون أخبر الجميع بأنهم "لن يروه هنا مجددا"، وتعمَّد تجنُّب الظهور في جنبات النادي لفترة طويلة، خاصة بعد وفاة شقيقة زوجته، ورغبته في قضاء وقت أكبر في المنزل رفقة شريكته المكلومة. (1) (2)

(خطبة وداع فيرغسون في 2013)

فيرغسون كان قارئا جيدا للتاريخ، ولذلك أراد تجنُّب تكرار ما حدث مع مات بازبي عندما رحل عن يونايتد. يخبرنا ميتن، الذي تحدَّث مع خليفة بازبي، فرانك أوفاريل، أن الرجل شعر بأنه بلا سلطة أو تأثير بعد توليه المسؤولية؛ كان أفضل لاعبيه معجبين ببازبي، وكانوا يزورونه بانتظام في منزله، ويلعبون معه الغولف، والأهم، كان بازبي لا يزال يأتي إلى مكتبه في مركز تدريبات كارينغتون دوريا رغم وجود مدرب جديد في النادي، ويُلاقي ضيوفه هناك، ومن ضمنهم اللاعبون.

كان السير بازبي قد حقَّق 5 ألقاب للدوري مع يونايتد، بالإضافة إلى لقبي كأس، والبطولة الأوروبية الأغلى في 1968، ولكن بعدها مباشرة، في الموسم الأخير من حقبته الأولى في النادي، تراجع الفريق إلى المركز الحادي عشر في الترتيب، فرحل بازبي مدركا أن الوقت قد حان، وأن دورة هذا الفريق قد انتهت، وخلفه ويلف ماكغينيس الذي استمر لفترة زادت قليلا عن موسم واحد، قبل أن يعود بازبي مجددا ويقود الفريق لإنهاء موسم 1970-1971 في المركز الثامن وبلا ألقاب، وحينها أتى أوفاريل لتبدأ حقبة جديدة. (4)

المشكلة أن الحقبة الجديدة لم تكن جديدة فعلا، ورغم وجود أمثال جورج بيست وبوبي تشارلتون، فإن الفريق دخل في دوامة من النتائج السيئة، ومع أوفاريل، حقَّق المركز الثامن مجددا، ثم صارع الهبوط في الموسم التالي، قبل أن يخرج من الجولة الأولى في كأس الاتحاد، والثانية في كأس الدوري، ويهبط فعليا بنهاية موسم 1973-1974، ويرحل عنه جورج بيست وهو في الثامنة والعشرين من عمره.

