ملحمة السعي.. لماذا يُعَدُّ صلاح أكثر إلهاما من ميسي؟

قد يكون موقع "FBREF" هو أهم موقع إحصائي رياضي مجاني في العالم حاليا. في هذا الموقع، يستخدم المحرر مقياسا يُعرف بـ "Percentile" لقياس كفاءة أي لاعب في أي إحصائية؛ ببساطة هو يقارنه بأقرانه في المركز نفسه عبر الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، ثم يمنحه تقييما من 100، يُحدَّث مع كل مباراة جديدة ليُعبِّر عن تقييم العام الأخير في مسيرته، ليصبح الأمر أشبه بإحصائيات ألعاب البلاي ستيشن مثل فيفا. (1)

في صدر صفحة صلاح على الموقع، بتاريخ 27 أكتوبر/تشرين الأول 2021، كان المشهد كالتالي: (2)

"Sport Bible" هو موقع رياضي آخر، ليس موقعا تحليليا ولا تتجاوز منشوراته الأخبار المعتادة، ولكن في وصفه لهدف محمد صلاح الخرافي في مانشستر سيتي استخدم لفظة مهمة للغاية، قد تكون مفتاحا لفهم مقارنات صلاح الأخيرة مع كلٍّ من ميسي ورونالدو، هي لفظة "الحتمية". (3)

لا بد أنك بحثت كثيرا عن كلمة تصف هدف صلاح في سيتي، ولكن "الحتمية" هي الأدق على الإطلاق؛ مشاهدة الهدف عدة مرات وإدراك مدى صعوبته تمنحك شعورا بأنه كان حتميا. ردود أفعال صلاح السريعة وتعامله السهل والسلِس والسريع والعبقري في الوقت ذاته مع موقف شديد التعقيد في مساحة ضيقة يُشعرك بأنه لو كان هناك 2 لابورت أو 3 إيديرسون لسكنت الكرة الشباك أيضا، وأن أحدا لم يكن ليستطيع إيقافه حتى لو كان يعلم ما سيفعله سابقا. باختصار؛ مهما ألقى سيتي وغوارديولا بالمدافعين في طريق صلاح، لم يكن ذلك ليمنعه من التسجيل، بل كان ليزيد فقط من روعة الهدف.

𝐒𝐭𝐚𝐠𝐠𝐞𝐫𝐢𝐧𝐠𝐥𝐲 𝐠𝐨𝐨𝐝 😱

A goal we’ll never tire of watching. Out of this world from @MoSalah 👏 pic.twitter.com/mZEq9OI0Wx

— Liverpool FC (@LFC) October 3, 2021