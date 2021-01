أنا برونو فيرنانديز.. قلت لا لوالدي حتى أطارد حلما، وتحقّق!

قبل أن نبدأ، دعنا نعترف أننا أمام حالة فريدة، لا يُولَد في كل يوم لاعب يتفق على مزاياه المدربون والمحللون والجماهير والصحافة، وكلما سجّل هدفا أو منح تمريرة حاسمة احتفلوا جميعا، ومعهم لاعبو "الفانتازي" فرحا بالنقاط التي يجلبها لهم بمجرد وضعه في التشكيل قبل بداية الجولة.

ولأن الحياة قائمة على التسلسل، فبالتأكيد هناك مَن دعته نقاط الجولة في "الفانتازي" إلى متابعة إحدى مبارياته، وقادت 90 دقيقة أحدهم إلى ملخص لمساته، أو هدف مميز أرسله إلى مقطع فيديو لأفضل 10 أهداف سجلها، وإيمانا بمبدأ التسلسل، دعنا نخبرك أن حقبته في مانشستر يونايتد قادتنا إلى التعرف عليه، وحين قمنا بذلك أدركنا أن الحكاية أكبر بكثير من مجرد عام في مانشستر يونايتد.

يعجبك في كرة القدم أنها صورة مصغرة للحياة، أليس كذلك؟ الكون كله وحدة واحدة، وما يحدث داخل المستطيل يمكن أن يتكرر خارجه، ولو اتخذ سيناريست قصة من الحياة لتجسيدها كما هي لاتهمه النقاد بالمبالغة، لذلك تجد الحياة دائما أكثر قدرة على الإلهام، وتجد الواقع أكثر سينيمائية من الخيال.

كم مرة فكّرت وأنت تشاهد فيلما في أنه لو رفض البطل تنفيذ أمر ما لانتهى الصراع قبل أن يبدأ؟ في الحقيقة فيلم برونو أيضا كاد ينتهي قبل أن يبدأ، وذلك حين قرّر الأب خوسيه فيرنانديز الهرب من الفقر إلى وطن يمنحه عملا ثابتا، أب عاطل عن العمل لديه زوجة و3 أبناء لا يعلم من أين يوفر لهم ما يحتاجون إليه، الأب يجد ما يريده في سويسرا ويستعد لاصطحاب الأسرة معه، ولكن الابن الأوسط يواجه والده بالرفض؛ والسبب؟ كرة القدم. (1)

برونو رفض وأخبر والده بأنهم لا يعرفون كيفية لعب كرة القدم في سويسرا، بل وصل به التمرد إلى أنه هدّد بالهرب في حال أصرّوا على خطتهم، فما كان للأب إلا أن انصاع لرغبة المراهق المهووس بالكرة، ليترك الأبناء والزوجة ويذهب للعمل بمفرده. أين كان برونو وقتها؟ في فريق الشباب لنادي بوافيستا البرتغالي، يطارد حلما لم يتشكّل بعد إلا في خيالاته. (2)

تذكَّر، الكون كله وحدة واحدة، وكما استطعت البدء من كرة القدم والإسقاط على الحياة يمكنك القيام بالعكس. قدرة برونو على أن يكون صاحب قرار في مراهقته هي نفسها قدرته على تحويل مسار المباريات بقرار شجاع؛ في كل مرة يمنح تمريرة حاسمة أو يسدد من خارج المنطقة أو يترك مركزه لاستلام الكرة من موقع متأخر على الأرجح يكون قراره معاكسا للمنطق التقليدي ورافضا الاستسلام لأسهل الحلول، تماما كما كان في صغره.

منذ صغره يشهد له الجميع بالموهبة، وبامتلاك ما يسبق سنه بخطوة أو اثنتين، في سن 7 سنوات التقى برونو بأول مدرب له الذي يُدعى سيرخيو ماركيز، الرجل قال في حوار لـ "فور فور تو" إن إمكانياته كانت واضحة من البداية، حين انضم إلى نوفارا لم يلعب مع فريق تحت 19 عاما إلا 3 أشهر فقط قبل أن يُصعَّد للفريق الأول نظرا لفارق الإمكانيات بينه وبين أقرانه. (3)

ربما لا تُصدِّق أن برونو فيرنانديز في بداية مسيرته لعب قلب دفاع، الأمر لا يُصدَّق ليس بالنظر إلى مهاراته فقط، بل بنيته الجسدية التي لا تتناسب مع متطلبات هذا المركز أيضا، لكن رغم أنه لم يكن متحمسا لفكرة أن يصبح قلب دفاع، فقد أدرك منذ ذلك الحين أن تلك التجربة جعلت منه لاعبا أكثر حكمة، وبالمزج بين الموهبة والحكمة نتج ما نراه اليوم.

أبيليو نوفيس، لاعب كرة القدم السابق الذي درّب فيرنانديز في بوافيستا يتحدث في سياق متصل عن الأمر ذاته، حيث يقول إن برونو كان مُتقدِّما بسنتين أو ثلاث سنوات على الأطفال الآخرين، ويحكي الرجل أنه صُدم بالمعرفة التكتيكية التي امتلكها في سن صغيرة، وما زال يتذكر عندما كان يلعب مع جيل فيسنتي وكانت لديه مشكلة مع قلب الدفاع في الشوط الأول، ليعرض برونو على الفور أن يملأ الفراغ، وقدّم أداء رائعا قلب به موازين المباراة. (4)

في كرة القدم الحديثة بات هناك توجُّه بألا يُقيَّد اللاعب بمركز واحد مع الفئات السنية الأصغر، حيث إن المطالبة بواجبات محددة تجعل الرؤية التكتيكية للاعبين محدودة ومحصورة في متطلبات مركزهم فقط، لذلك تلجأ الأكاديميات إلى وضع اللاعب في أكثر من مركز في طفولته من أجل تعزيز الرؤية والوعي التكتيكي لديه. ماتياس دي ليخت مثلا لعب ارتكازا في كثير من الأوقات في صغره، لذلك بات أكثر قدرة على البناء من الخلف والخروج بالكرة. (5)

هذا هو النهج في أكاديمية أياكس، حيث لم يكن الأمر حكرا على دي ليخت فقط، وهو النهج أيضا في العديد من الأكاديميات التي آمنت بتطور اللعبة، وهذه النقطة لم تكن وحدها ما بلوَر إمكانيات برونو أكثر وجعله أكثر نضجا ومهارة وفاعلية، بل هناك عامل آخر تجده بديهيا في كل قصص الأبطال، العنصر الأكثر أهمية الذي لا يمكن النجاح بدونه ألا وهو الجهد، ألم يخبرك أينشتاين من قبل عن سر العبقرية التي هي 1% نبوغ و99% عمل؟ (6)

