ميلان 2020.. ولأن التكنولوجيا أهم من بيولي وإبراهيموفيتش

أغلب البشر يكرهون الكلمات المُكررة التي تقال فقط لملء الفراغات، تلك التي تسمعها مثلا في الجلسات العائلية، وتكون على شاكلة أن الناس لم تعد كما كانت، أو أن الأيام أصبحت بلا طعم عكس الماضي، أو حكايات خالك وزوج عمتك حين كانا في السابعة من عمرهما، صحيح أنها تشبه كل حكايات الأطفال ولا تحتوي على شيء مثير، وأنك سمعتها 197 مرة على الأقل في جلسات سابقة، ولكنك لا تملك سوى ضحكة مصطنعة تُجاري بها الأحداث.

على المقهى، تتكرر مثل هذه العبارات، في سياق مختلف ولكنها تأتي من المنطلق ذاته، ديربي ميلانو يُلعَب وأنت تشاهده رفقة 7 أشخاص فقط، بينما بقية رواد المقهى يلعبون الدومينو وينظرون في شاشات هواتفهم أو يتحدثون فيما بينهم، ومع فرصة أو هدف تحرك سكونك أنت والمتفرجين السبعة، تجد أصواتا متداخلة تشبه تماما تلك التي تسمعها في التجمعات العائلية مع فروق بسيطة، فمثلا عبارة الناس لم تعد كما كانت تستبدل بأن ميلان لم يعد كما كان، وحكايات خالك وزوج عمتك تستبدل بحكايات كاكا وبيرلو وشيفتشينكو، الأسماء التي ينطقونها بالطبع بشكل خاطئ كونهم لم يشاهدوا لهم مباراة واحدة، ولكن منذ متى تضمنت أحاديث ملء الفراغات جملة واحدة منطقية؟

في جلسة العائلة وأمام المباراة ستضطر للرد بإيماءة الرأس نفسها مع الابتسامة المصطنعة ذاتها كونك لا تملك غيرها، وكونك تُمثِّل الأقلية دائما رفقة أسئلتك الداخلية حول مقدار المتعة التي يحصل عليها هؤلاء بتكرار هذه العبارات، مع تساؤل رئيسي بلا إجابة يقول: إذا كان أغلب البشر يكرهون الكلمات المُكررة التي تقال فقط لملء الفراغات، فلماذا يقولونها؟

ولكن الآن أبشر، على ما يبدو فإن عبارات ميلان لم يعد كما كان تقترب من نهايتها، وهذا ما نحن بصدد الحديث عنه، أما حكايات خالك وزوج عمتك فأعانك الله عليها لأنها لن تنتهي أبدا.

أنهى ميلان 2020 متصدرا للدوري الإيطالي، لم يخسر خلال العام سوى مباراتين؛ واحدة في الدوري الإيطالي وأخرى في اليوروباليغ، ليس ذلك فقط، بل إن الروسونيري متساوٍ مع بايرن ميونخ بـ 77 نقطة وخلف ريال مدريد صاحب الـ 79 نقطة على مستوى أكثر الأندية جمعا للنقاط في أوروبا خلال العام الميلادي. (1)(2)

بالعودة إلى الوراء، تجد ميلان قد أنهى 2019 بشكل مأساوي وبالسقوط بخماسية في بيرغامو أمام أتالانتا، كان مدربه وقتها هو ستيفانو بيولي الذي لم يكن قد أكمل شهره الثالث بعد في منصبه، حيث جاء خلفا للمُقال بعد شهرين فقط ماركو جيامباولو. حتى هذه اللحظة كان المشهد يُنبئ بموسم أسوأ من كل مواسم الروسونيري السيئة الأخيرة، ولكن عام 2019 انتهى، ووصلنا إلى عام 2020، ومعه اختلف المشهد كليا. (3)(4)

في الميركاتو الشتوي قرّر ميلان التعاقد مع زلاتان إبراهيموفيتش صاحب الـ 38 عاما، الذي كان ينتظر الجميع إعلانه الاعتزال فعاد إلى أوروبا وانهالت الضحكات، سواء على الرجل الذي يظن نفسه قادرا على العطاء في دوريات أوروبا في هذه السن، أو على النادي البائس الذي يبحث عن الحل في لاعب يزحف نحو الأربعين من عمره. (5)

مع عودة زلاتان تحسّنت النتائج بفضل إسهامات مباشرة وغير مباشرة منه، الرجل قدّم أرقاما نافس فيها أفضل نسخه حين كان شابا، في 2020 ساهم النجم السويدي بـ 27 هدفا بين التسجيل والصناعة في 29 مباراة، وأصبح رابع لاعب في تاريخ الدوري الإيطالي يُسجِّل في أول 6 مباريات بالبطولة، فضلا عن الإسهامات غير المباشرة في أسلوب لعب الفريق وتحفيز الزملاء ومنحهم عقلية الفوز والبحث الدائم عنه. (6)

هذا المشهد صُمِّم خصيصا لكي يعترف الجميع بأن إبراهيموفيتش هو السبب الوحيد لتلك الصحوة، فبالمقارنة بين مشهد الخماسية المذلة بنهاية 2019 وكل ما حدث بعدها ستجد أن التشكيل واحد تقريبا، وأن المدرب هو نفسه، والشيء الوحيد الذي أُضيف هو زلاتان، ولكن رغم ذلك، فإن الواقع أثبت أن هذا الاستنتاج سطحي، ومع الاعتراف بأن زلاتان كان صاحب الدور الأكبر، وجب التنويه أن الحكاية أكبر من اختزالها فيه. إن لم تقتنع، تعالَ نقص عليك قصة ربما تجعلك تُغيِّر رأيك.

وصول ستيفانو بيولي إلى ميلان بوصفه رجلا منقذا لم يكن أمرا محبذا، الجماهير طالبت برحيله قبل أن يُشرِف على حصة تدريبية واحدة، وذلك لأن تجاربه الأخيرة لا تُقدِّم أوراق اعتماد حقيقية بالنظر إلى المشروع الذي بدا أنه سيبدأ مع بداية موسم 2020، جيامباولو المُقال كان قادما من رحلة واعدة مع سامبدوريا، ولكن بالنظر إلى مدربي ميلان الذين تعرّضوا للإقالة، تجد هناك رحلة شائقة لفيليبو إنزاغي مع بينيفينتو، وأخرى مميزة لميهايلوفيتش مع بولونيا، وثالثة تُحترم لغاتوزو مع نابولي؛ معطيات كافية لتُخبرك أن الحل لم يكن في استبدال المدرب، السؤال الآن أين كان؟ والإجابة، في التكنولوجيا! (7)(8)(9)

وصول بيولي لم يكن مجرد وصول لمدرب، بل زيادة لعدد محللي الأداء لـ 4 أفراد. في بداية الموسم تعاقد ميلان مع روبيرتو فيراري وجورجيو تينكا بوصفهم محللي أداء، وبوصول بيولي أُضيف إليهم ابنه جيانماركو وكذلك المحلل لوسيانو فولكانو. جميل، ولكن ماذا يفعل كل هؤلاء؟ والأهم من ذلك هل هذه الوظيفة مهمة لهذه الدرجة حتى تُعيِّن لها أربعة محللين؟

الآن بات لدى ميلان أربعة محللين للمباريات لمساعدة المدرب على القيام بأمرين؛ تحليل نقاط القوة والضعف في فريقه، وفعل الشيء نفسه مع الخصم. اليوم في ميلانيلو يبدأ مبكرا، حيث يصل بيولي في الثامنة والنصف صباحا، بينما يصل المحللون في الثامنة للتحضير قبل بداية التدريبات، مهمتهم الرئيسية هي دراسة الخصم وتسجيل الحصص التدريبية للعثور على نقاط الضعف وتصحيحها. (10)

في كثير من الأحيان بعد المباريات يراجعون ما حدث بنقاط مرجعية معينة وطلبات من بيولي للحصول على فكرة أفضل وعلاج الأخطاء التي حدثت وتحسين ما قام به الفريق بشكل صحيح. المُثير في الأمر أن المساحة مفتوحة للتواصل بينهم وبين اللاعبين وليس المدرب نفسه، حيث من الممكن أن يأتي اللاعبون أنفسهم إلى المحللين بطلبات واقتراحات أو حتى باستفسارات حول بعض المعطيات التي توصلوا إليها. (11)

DEFENSIVE TACTICS

The most important aspect of Milan’s style of play is their defending. Milan engage in pressing. Pressing is closing down space or passing lanes of the player in spaces. Milan do an innovative way of pressing called Horizontal pressing pic.twitter.com/fSOwiLZGqD

— Rohit Rajeev (@milantactics) December 24, 2020