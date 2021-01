من القمة إلى القاع.. كيف تحوَّل آرنولد إلى أحد أسوأ أظهرة البريميرليغ؟

لا تقلق، هذا ليس واحدا من تلك التقارير التي تنتهي بعبارة استفهامية تضعك في مزيد من الحيرة؛ آرنولد هو أحد أسوأ أظهرة البريميرليغ حاليا فعلا، ونحن سنًخبرك لماذا أصبح كذلك فعلا، أو بالأحرى سيُخبرك السيد مايكل كوكس صاحب كتابَيْ "Zonal Marking" و"The Mixer". ماذا سنفعل نحن؟ سنخبرك لماذا لم يكن آرنولد بهذه الروعة في المقام الأول. (1) (2)

مشكلة آرنولد الأولى هي الرأسمالية؛ المتابع العادي لكرة القدم لا يرغب في التعرُّف على أنماط لعب ليفربول، أو الوضعيات الدفاعية التي يتعرّضون لها، أو ديناميكية الفريق أثناء التحوُّلات، ويؤمن إيمانا عميقا بأن كرة القدم لعبة بسيطة، وبأن كل المسائل التكتيكية التي يجتهد الكثيرون في فهمها ليست إلا محاولات للتذاكي والتظاهر بالحنكة، بالتالي فالحل الوحيد لكل ما سبق هو أن تقوم وسائل الإعلام بتلبية رغبات المتابع إن أرادت أن يستمر في المشاهدة.

هنا يصبح من الضروري اختصار آرنولد أو غيره في رقم واحد يمكن تذكُّره بسهولة، رقم يُبسِّط الأمور، ويمكن استخدامه في تكوين وجهة نظر مُطلقة لا تحتاج إلى مراجعة، ومن ثم يمكن استخدامه في معارك التواصل الاجتماعي عقب كل مباراة، رقم يمنحه "الخلاصة" بلا عناء، وينتج عنه احتمالان لا ثالث لهما؛ آرنولد رائع – آرنولد بشع.

هذا هو ما اختزل مسيرة آرنولد منذ تم تصعيده إلى الفريق الأول في عدد التمريرات الحاسمة التي يمنحها لزملائه، وكلما حقّق تقدُّما على هذا الصعيد زادت قيمته في أعين الجماهير والخصوم والإعلام، وبالتالي نشأ الإجماع العالمي على أن آرنولد أحد أفضل أظهرة العالم، إن لم يكن أفضلهم فعلا. (3) (4)

Alexander-Arnold has made significantly fewer key passes but is passing into the box far more often, presumably to no-one.

We compared the team and the players this season with last using 14 attacking stats.https://t.co/g9llgpE4Cx

— Football365 (@F365) January 24, 2021