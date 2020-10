ميار شريف.. أثر الفراشة الذي لن يزول في التنس المصري

عند قراءتك للجملة السابقة فإن الأمر يبدو للوهلة الأولى عاديا، لاعبة تنس تلعب في الدور الأول من الجدول الرئيسي لبطولة رولان غاروس، لم تصل حتى لنصف النهائي أو النهائي، لم تُحقِّق نتائج كبيرة أمام المصنفات العشر الأوائل في اللعبة، ومع ذلك تلقى كل هذا الاحتفاء.

ولكن ماذا لو علمنا أن طوال التاريخ الرياضي المصري لم تظهر لاعبة تنس تصل إلى جدول رئيسي في بطولات الغراند سلام؟ بل لم يحدث أن فازت إحداهن بمباراة واحدة حتى، ولو في مرحلة التصفيات التمهيدية لإحدى البطولات الأربع الكبرى.

لذا فالوضع مختلف تماما، نحن نتحدث عن لاعبة تنس كتبت تاريخا جديدا لبلادها في اللعبة على مدار الموسمين الماضيين، فالأمر أشبه بصعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى كأس العالم، ولكن المختلف هذه المرة أن هذه هي المرة الأولى للصعود، وليست الثانية كما حدث في روسيا 2018.(1)

Making History💪🇪🇬

Mayar Sherif becomes the first woman representing Egypt to win a Grand Slam match!

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 23, 2020