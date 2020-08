رب صدفة خير من اجتهاد.. كيف تفسر كرة القدم دور العشوائية في الوصول للنجاح؟

دعنا نبدأ بنكتة؛ في عالم فقد فيه مئات الآلاف أرواحهم وفقد فيه الملايين وظائفهم لأن أحدهم تناول خفاشا على العشاء، جلس سامح يشاهد مباراة فريقه المفضل بعد يوم عمل مرهق تضمّن دوامين في وظيفتين مختلفتين وثلاث ساعات من التنقل بين أنحاء القاهرة المختلفة، بعد أن اضطر لترك مجال عمله الأصلي بسبب الجائحة، وبمجرد بدء المباراة اكتشف أن هناك بضعة أسماء غير مألوفة على دكة بدلاء فريقه تبدو وكأنها قادمة من الفريق الثاني لسد العجز بعد موجة الإصابات المتتالية غير المفهومة التي ضربت صفوفه.

بعد ربع ساعة تقريبا أُصيب أحد الأساسيين في وسط الملعب ليضطر المدرب لإقحام أحد الشباب عديمي الخبرة الذي بدت عليه أمارات التوتر والذعر أثناء الإحماء، وبعد نزوله ببضع دقائق انطلقت الركلة الركنية وضربها أحد زملائه برأسه لتصطدم بمدافع الخصم ثم ترتد في صدره إثر محاولة فاشلة لتشتيتها من 3 لاعبين على الأقل في آنٍ واحد. دخلت الكرة الشباك وفاز الفريق في آخر جولات الموسم ليحتل مقعدا أوروبيا كان يحتاج إليه ويودي بفريق آخر إلى غياهب الدرجة الثانية. فرح سامح لدرجة أنه ولج إلى حسابه على فيسبوك وكتب قائلا: "نعم محظوظون، ولكنه الحظ الذي نستحقه! صياحكم طرب!"، ثم ضغط على زر النشر ليظهر منشوره أعلى خبر يقول: "ثروة جيف بيزوس تزداد بمقدار 24 مليار دولار أثناء الجائحة بسبب زيادة الطلب على موقع أمازون". (1)

كان هذا مشابها لما حدث مع رافا بينيتيث مدرب نيوكاسل خلال الموسم الماضي، بعد أن وجد نفسه مطالبا بالإبقاء على الفريق في البريميرليغ رغم إصابة أهم لاعبي وسطه جونجو تشيلفي ومومو ديامي. تحذيراته المتكررة من محدودية القائمة لم تجد أي صدى عند مالك النادي مايك آشلي وبالتالي لم يجد بينيتيث بُدًّا من الاستعانة بلاعبي الأكاديمية، وتحديدا الشاب شون لوغستاف الذي لم يُستدعَ لأي مباراة لمنتخبات إنجلترا في مراحل الناشئين، ولم يلفت نظر الكثيرين قبل هذه اللحظة. (2)

تألق لونغستاف بشدة على عكس كل التوقعات لدرجة أنه أصبح أساسيا من حينها، بل وشعر الكثيرون أنه يستحق الحصول على موقع أساسي في التشكيل حتى بعد تعافي ديامي من إصابته، وهو شيء مشابه لما حدث مع هاري كين في توتنهام، والذي كان وصوله للفريق الأول حاصلَ جمعِ عدة مصادفات سعيدة منها وجود تيم شيروود الذي يُعوِّل كثيرا على منتجات أكاديمية السبيرز، ومنها بدء استخدام إحصائية الأهداف المتوقعة (Xg) التي أثبتت أن عجزه عن التسجيل، والذي كاد يطيح به من الفريق ليتحوّل إلى موهبة أخرى منسية، كان بسبب عجز الفريق عن صناعة الفرص المناسبة للتسجيل. (3)

في كتابه، "البجعة السوداء"، يصك الفيلسوف والإحصائي الأميركي نسيم نيكولاس طالب مصطلحا جديدا اسمه "مغالطة السردية" (The Narrative Fallacy)، يصف فيه نزوع البشر بالفطرة إلى ربط الأحداث المختلفة بتفسيرات منطقية، وترتيبها في سياق يمكن فهمه، يؤدي فيه بعضها إلى بعض في متوالية محسوبة، لتتكوّن سردية ما تساعدنا على فهم ما يحدث حولنا وتذكُّره، وحتى لو لم تكن تلك السردية موجودة من الأساس. (4) (5)

لا تقلق إذن، الأمر ليس مقصورا على مشجعي كرة القدم، بل هي ظاهرة عالمية هدفها إرضاء غرور البشر وتأكيد الإحساس بأنهم يتحكمون في مصائرهم، لأن ترتيب الأحداث بهذه الطريقة يمنحهم الأمل بأن الخطر يمكن تجنُّبه، وأن الحظ يمكن استحقاقه، وأن كل شيء يحدث لسبب منطقي، وأنه لا ظلم في هذا العالم، ولا عشوائية في أحداثه، ببساطة لأن أي احتمال آخر معناه أن نُجنّ جميعا، معناه أن الشك والحيرة ستُكبِّلنا وتُعطِّل حياتنا، ولوم البشر على أمر كهذا يكاد يكون مستحيلا.

هذا هو ما ينتج مفاهيم مثل "حظ المجتهدين" و"الحظ الذي نستحقه"، وهي مفاهيم لا تصمد أمام أقل درجات التدقيق والفحص؛ فلو كان الحظ يذهب للمجتهدين فعلا فلماذا سُمي كذلك؟ ما وجه العشوائية في الأمر إن كان كل محظوظ مجتهدا والعكس بالعكس؟ أليست هذه محاولة لإضفاء المنطق على ما ليس منطقيا؟ هل استحق بيزوس 24 مليار دولار إضافية لأن أحدهم أكل خفاشا في الصين؟ بيزوس رجل أعمال ناجح، ناجح أكثر من اللازم، وغالبا كان سيموت هو وأحفاده قبل أن يتمكّنوا من إنفاق ربع ثروته الحالية. وربما استحق الحصول عليها أو لا، ولكن بفرض الأولى، فما الذي أضافه بيزوس للعالم بالضبط بعد الجائحة ليستحق 24 مليار إضافية عدا جلوسه في بيته مثل باقي سكان الكوكب؟

Jeff Bezos’s Net Worth Has Increased by $24 Billion During the Covid-19 Pandemic

Though the IMF has predicted recession, Amazon founder Bezos has upped his considerable personal fortune by $23.6B. That’s a 5%increase in net worth. https://t.co/peSbbgeZU3

— Tee Yama (@tee_zone311) April 30, 2020