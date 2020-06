لاوتارو وفيرنر.. الرابح الأكبر بين برشلونة وتشيلسي!

فلتضع نفسك في مكان بارتوميو لخمس دقائق فقط، ولنفترض أنك مثله، تحاول ضم مهاجم عالمي لفريقك، مهاجم يستطيع استبدال لاعب مثل لويس سواريز أحد أعظم مهاجمي جيله، وأمامك خياران واضحان:

لو لم تكن بارتوميو لقلنا إن الأمر محسوم، أليس كذلك؟

طبعا لو كنت تتابع أخبار الانتقالات خلال الفترة الماضية لما احتجت إلى أن نخبرك أن الأول هو تيمو فيرنر مهاجم لايبتسيتش والثاني هو لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر، وأن الثاني هو مَن تسعى خلفه إدارة برشلونة وعلى رأسها بارتوميو؛ الرجل الذي يتخذ كل القرارات التي تقع تحت هذا التصنيف، وبغض النظر عن رغبة المدرب أو الرؤية الفنية عموما أو حتى الاعتبارات الاقتصادية كعائد إعادة البيع حال فشل الصفقة. كوتينيو وديمبيليه سيقسمون لك على ذلك.

وللوهلة الأولى لا يبدو أن للاوتارو أي ميزة عن فيرنر سوى تلك التي وُلد بها؛ أنه أرجنتيني يتحدث الإسبانية وهذا يعني أنه سيستغرق وقتا في التأقلم أقل بكثير مما سيحتاج إليه خامس ألماني يلعب لبرشلونة في 121 عاما مرّوا منذ تأسيس النادي. (5)

One of the most electrifying forwards in s̶p̶o̶r̶t̶s̶ ̶e̶n̶t̶e̶r̶t̶a̶i̶n̶m̶e̶n̶t̶ European football. ⚡️ pic.twitter.com/Rqxbm4IG23

ولكن القدرة على التأقلم مهما كانت يتضاءل أثرها أمام عدة حقائق مهمة؛ منها على سبيل المثال حجم التأثير لأهداف فيرنر على نتائج فريقه، إذ تُمثِّل أهدافه 29% من حصيلة لايبتسيتش التهديفية منذ صعوده للبوندزليغا، وبحصيلته في الموسم الحالي أصبح هدّاف النادي التاريخي، بالإضافة إلى كونه أكثر مَن سجّل أهدافا/تسديدات بعد ركض بالكرة هذا الموسم في البوندزليغا (7 و35)، وحقيقة أن أهدافه فازت للايبتسيتش بـ 15 نقطة هذا الموسم في الدوري، أكثر من أي لاعب آخر في ألمانيا!

ناهيك بأننا نتحدث عن لاعب يُجيد الضغط ولا يكفّ عن الركض طيلة المباراة، ويملك معدلات جهد عالية جدا بالنسبة لمهاجم. لاعب في سن مثالية راكم خلالها خبرات ضخمة جدا لا تتناسب مع عمره، ويكفيه أن أهدافه حصلت للايبتسيتش على 15 نقطة في البوندزليغا هذا الموسم. هل أخبرناك بذلك بالفعل؟ حسنا، إن لم يكن كل ذلك يحسم الأمر فلا نعلم ما الذي سيحسمه.

بالطبع لو كان الأمر بهذه السهولة لما كنا هنا ولما كنت أنت كذلك، ولكن الأمر، كما توقّعت، ليس كذلك. فيرنر مهاجم رائع وما قدّمه في الموسم الحالي دليل على أننا أمام لاعب من طراز عالمي فعلا. هذا مفروغ منه ولا تراجع عنه تحت أي ظرف. ما نحاول إخبارك به هو أن لاوتارو لا يقل كفاءة رغم فارق الخبرة والسن. فلنأخذ الإحصائيات التهديفية على سبيل المثال. نحن نعلم أنها أول ما يهمك في أي مهاجم سيتعاقد معه فريقك، ومنذ عدة سنوات كان تفوُّق مهاجم على آخر في الإحصائيات التهديفية كمعدل وكإجمالي سيكون كافيا لحسم المقارنة بينهما، ولكن ذلك كان قبل ظهور إحصائية الأهداف المتوقعة (Expected Goals) والتي يشار لها اختصارا بـ (xG). (6)

كما لا بد أننا أخبرناك من قبل عدة مرات، فالـ (xG) هي إحصائية تقيس جودة الفرص المتاحة لكل لاعب من خلال عدة عوامل نوعية، مثل جودة التمريرة ودرجة الرقابة وقرب اللاعب نفسه من المرمى إلى جانب عوامل أخرى، ثم تمنح كل فرصة تقييما رقميا يُعبِّر عن سهولتها على مقياس من 100. كل هذه التقييمات تُجمع لكل لاعب عند نهاية الموسم لكي نستطيع التحديد ما إذا كان قد سجّل أقل من المتوقع أو أكثر منه، إن كان قد استغل الفرص التي أُتيحت له أم لا، وبالنظر لفيرنر ولاوتارو فستكتشف أن الأول سجّل أكثر من المتوقع هذا الموسم بنحو 3 أهداف، بينما سجّل الثاني أقل بنصف هدف تقريبا. (7) (8)

هل حُسِم الأمر؟ للأسف لا، لأن الرقم الإجمالي قد يتكوّن من فرص كثيرة قليلة الجودة أو العكس؛ فرص قليلة عالية الجودة، وبالنظر لخريطة الفرص التي أُتيحت للثنائي تكتشف أن الفارق بينهما لم يكن في القدرات التهديفية بقدر ما كان في جودة المواقف التي تُتاح لكلٍّ منهما أمام المرمى! فيرنر حصل على 12 فرصة محققة للتسجيل هذا الموسم، بمعنى أن نسبة تسجيلها تتجاوز الـ 50%، لم يُسجِّل منها الألماني سوى 7 فرص بنسبة تحويل تبلغ 58% تقريبا، بينما لم يحظَ لاوتارو سوى بفرصة واحدة فقط طيلة الموسم وتمكّن من تسجيلها بنجاح.

(صورة؛ جميع فرص وتسديدات فيرنر هذا الموسم: حجم الدائرة يدل على سهولة الفرصة – المصدر أندرستات)

(صورة؛ جميع فرص وتسديدات لاوتارو هذا الموسم: حجم الدائرة يدل على سهولة الفرصة – المصدر أندرستات)

ما صنع الفارق فعليا لصالح فيرنر كان قدرته على تعويض الفرص السهلة بأخرى أكثر صعوبة، وهو ما زاد حصيلته من الأهداف صعبة التسجيل (نسبة نجاح أقل من 20%) إلى 9 أهداف كاملة، مقابل 5 فقط للاوتارو!

تخيَّل أن فيرنر تمكّن من استغلال الفرص الصعبة أكثر مما فعل مع الفرص السهلة! في الواقع كل ما سبق هو نمط متكرر في مسيرة فيرنر، فمنذ بداية الألماني مع لايبتسيتش تمكّن من تسجيل نصف الفرص المحققة التي أُتيحت له بالضبط؛ 54 من أصل 108!

Since the start of 2017/18, Timo Werner has scored as many Bundesliga goals has he has missed Big Chances (54):

❍ 91 games

❍ 87 Big Chances

❍ 36.95 xG

❍ 34.1 xGOT

He may not always finish the chance, but his speed and movement means he gets a lot. pic.twitter.com/jXe0cWqrwH

— Squawka Football (@Squawka) June 4, 2020