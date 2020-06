رونالدو متخاذل أم يوفنتوس.. هل كان الرحيل لإيطاليا خطأ فادحا؟

مساء الخير، جئنا اليوم لنسألك سؤالا محددا نأمل أن تجيبنا عنه بصراحة؛ هل تنتظر من رونالدو أن يأتي بالمعجزات لوحده؟ (1) لا تتسرّع من فضلك، فالسؤال أعقد بكثير مما يبدو، لأن رونالدو، وفي كثير من الأحيان عبر مسيرته، ربما أوحى لك ولنا أنه قادر على الإتيان بالمعجزات فعلا، لذا ربما تكون الصيغة الأصح هي: ما عدد المعجزات التي تتطلّبها تجربة يوفنتوس لتكون ناجحة من وجهة نظرك؟

إلما أفيرو، أخت رونالدو، قد تكون أول مَن طرح هذا السؤال في مسيرة رونالدو على الإطلاق، ومن فضلك تذكَّر هذه المعلومة لأننا سنحتاج إليها لاحقا. بالطبع الحديث هنا عن تصريحاتها على إنستغرام عقب خسارة الكأس لصالح نابولي، التصريحات التي لم تُعجب زوجة بوفون وهاجمتها مؤكدة أن انتقاد الفريق قد يُثير غضب باقي اللاعبين ويُحوِّل خسارة الكأس إلى حرب عائلات. (1)

هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها أحد أفراد عائلة رونالدو بالتعليق على زملائه سلبيا، وغالبا لن تكون الأخيرة، وكثافة هذه التعليقات في السنوات الأخيرة يُوحي بأنها تنال تأييد رونالدو حتى ولو لم يُعلنه، ولكن بغض النظر عن كل ذلك فالسؤال الأهم ما زال كما هو؛ هل قدّم رونالدو المتوقَّع منه بعد موسمين تقريبا؟ (2) (3) (4)

في تقرير مطوَّل لسكاي نُشر في بداية صيف 2019، (5) تحدّث فرانشسكو كوساتّي مراسل الشبكة في إيطاليا عن "مشروع يوفنتوس الكبير"؛ المشروع الذي بدأ مع تولّي أنييلّي المسؤولية في 2010 ويهدف إلى تحويل عملاق تورينو إلى أكبر علامة تجارية في أوروبا، ربما لأنها الطريقة الوحيدة التي تخيّلها أنييلّي لمناطحة عمالقة القارة من أمثال بايرن وبرشلونة وريال مدريد. تحوُّل يوفنتوس إلى علامة تجارية قوية يعني أرباحا أعلى، والأرباح الأعلى تعني صفقات أعلى فنيا وأكثر صخبا وقدرة على لفت انتباه العالم، وهنا تنغلق الدائرة ويمنح الصخب المزيد من القوة لعلامتك التجارية، وهكذا.

يضرب كوساتّي مثلا بصفقة رونالدو التي ضاعفت عدد متابعي النادي على منصات التواصل خلال 5 أشهر، وإعادة تصميم شعار النادي ليصبح مجرد علامة بسيطة عبارة عن حرف "J" اللاتيني بخطوط بيضاء على خلفية سوداء. الكثيرون لم يولوا انتباها لتفصيلة كتلك، بل واعتبروها تفريطا في 100 عام من إرث يوفنتوس البصري الذي ارتبط بالشعار القديم والثور الهائج رمز مدينة تورينو.

أنييلّي كان يتعامل مع الأمر بمنتج تجاري بحت، لأن تجريد شعار يوفنتوس من كل ما يربطه بكرة القدم، وتحويله إلى شكل بصري بسيط يشبه علامة نايكي أو أديداس مثلا، سيفتح للبيانكونيري أسواقا أخرى للترويج لاسمهم، وهو ما حدث بالفعل، إذ أقام يوفنتوس خطا لإنتاج الملابس التي تحمل علامته، وتتضمّن قمصانا متنوعة وملابس بحر ومناظير شمسية وغيرها، وكلها سلع لم يكن ليشتريها أحد لو حمل شعارها التاج القديم والنجوم الذهبية على رأسه.

تقرير رائع يُشعرك أن يوفنتوس في طريقه ليكون قوة عظمى في السوق قريبا بعد أن قضى سنوات في الاعتماد على الانتقالات المجانية والإعارات واستخدام نظرة ماروتا الثاقبة في التقاط المواهب المغمورة أو النجوم المهدورين كبيرلو وفيدال. تقرير رائع ولكنه يُخبرنا بنصف الحقيقة فقط.

خلال الموسمين الأخيرين، تُوحي سجلات يوفنتوس بأن شيئا ليس على ما يُرام، وتفوح رائحة مريبة صارت معتادة في السنوات الأخيرة، الرائحة التي يستشعرها أنفك عندما تسمع أن يوفنتوس قد باع لاعبا مثل رولاندو ماندراغورا إلى أودينيزي مقابل 20 مليون يورو ليصبح أغلى لاعب في تاريخهم. هذا أروع من أن يكون حقيقيا ببساطة. (6)

أودينيزي نادٍ معدم حرص خلال السنوات الأخيرة على أن يبيع بأكثر مما يشتري، وفي آخر 5 سنوات شهدت ميزانية انتقالاته عجزا في اثنتين فقط؛ الأولى كانت بنحو 5 ملايين يورو، والثانية كانت سنة شراء ماندراغورا بـ 35 مليون يورو. هذا العجز هو أكثر مما أنفقه أودينيزي إجمالا في آخر 3 مواسم مثلا. (7)

دعك من حقيقة أن اللاعبَيْن التاليين على قائمة انتقالات أودينيزي القياسية هما روبرتو موتزي وستيفانو فيوري مقابل 10 ملايين يورو في موسم 1999-2000، ودعك من حقيقة أن أغلى لاعب اشتراه أودينيزي في آخر 5 مواسم كان بوسيتّو مقابل 8 ملايين يورو، وأن متوسط أسعار اللاعبين الذين اشتراهم النادي في هذه الفترة كان أقل من 3 ملايين يورو بقليل. (8)

ثم دعنا نُخبرك أن أمرا مشابها حدث مع ريكاردو أورسوليني الذي انتقل إلى بولونيا كأغلى صفقة في تاريخ النادي مقابل 15 مليون يورو، وكذلك ستيفانو ستورارو الذي رحل إلى جنوى كأغلى صفقة في تاريخه بـ 16.5 مليون يورو، وأيضا حارس يوفنتوس الثالث أو الرابع إيميل أوديرو الذي تعاقد معه سامبدوريا مقابل 20 مليون يورو كرقم قياسي ينفقه النادي لأول مرة في تاريخه. (9) (10) (11) (6)

كل ذلك حدث في آخر موسمين فقط منذ حطّت طائرة رونالدو في تورينو، وإذا أضفت إليه بيع كانسيلو للسيتي في صفقة أخرى اضطرارية، وجلب آرتور من برشلونة في صفقة أخرى مشبوهة من الجانبين، والإصرار الشديد على بيع ديبالا الصيف الماضي، فأنت لا تحتاج إلى أن تكون خبيرا اقتصاديا لكي تدرك أن ثمة خطأ ما. يوفنتوس يعاني بشدة على المستوى المالي.

السبب؟ رونالدو غالبا، الرجل الذي يبتلع 60 مليون يورو لوحده سنويا، نصفهم في صورة راتب والنصف الآخر كضرائب، ونحن لا نتحدث هنا عن ريال مدريد أو برشلونة أو مانشستر يونايتد بمواردهم الهائلة وعوائدهم السنوية التي تتجاوز 600-700 مليون يورو سنويا، بل نادٍ لم يكسر حاجز الـ 400 مليون يورو أبدا في تاريخه، ويُمثِّل راتب رونالدو أكثر من 10% من ميزانيته السنوية كاملة!

طبعا هناك أسئلة بديهية لن تعثر لها على إجابة أبدا؛ مثل السؤال عن الفائدة المرجوة من التعاقد مع رونالدو إن كنت ستُجبر على بيع ديبالا، وعن أهمية التعاقد مع مدافع شاب ما زال في بداية مسيرته مثل دي ليخت مقابل رقم فلكي في ظل فقر التدعيم في باقي المراكز، ولماذا لم يعتمد يوفنتوس على خيار أقل تكلفة مثل ميريت ديميرال الذي يجلس على دكة بدلائه ويؤدي أفضل من دي ليخت أصلا، ولماذا تجلب سارّي إن كنت تنوي منحه خط وسط مكوّنا من إيمري تشان ورابيو ورامزي وماتويدي وغيرهم؟

الإجابة المفاجئة أن مشروع يوفنتوس الكبير ليس كبيرا. في الواقع هو ليس مشروعا أصلا، الإجابة الوحيدة لكل هذه الأسئلة أن توسيع رقعة انتشار يوفنتوس والوعي بعلامته التجارية كان الهدف الأساسي والرئيسي من كل هذه التحركات، وما عدا ذلك كان مزايا إضافية يمكن الاستغناء عنها، هذه هي الإجابة الوحيدة التي يمكن أن تندرج تحتها كل تصرفات يوفنتوس.

من المفيد لعلامة يوفنتوس أن يفوز بالسباق على مدافع مثل دي ليخت، ومن الأكثر إفادة أن يتعاقد مع رونالدو حتى لو كان سيخسر ديبالا، ومن الرائع تعيين مدرب مثل سارّي معروف بكرته المثيرة الهجومية بعد سنوات من كرة ألليغري الاقتصادية المتحفظة، وكلها عناوين مهمة للغاية ولكنها بلا مضمون على أرض الملعب.

بل إن الأهم من كل ذلك أن الكثير من هذه الخطوات لن يساعد الفريق على الفوز بلقب دوري الأبطال المأمول. نادٍ يرغب في حمل ذات الأذنين يتعاقد مع سارّي لهي مزحة سخيفة، ونادٍ يُنفق 100 مليون يورو في لاعب واحد للهدف ذاته ثم يحرمه من الظروف الكافية لتألُّقه هي مزحة أسخف، خاصة عندما يكون في الرابعة والثلاثين من عمره، وخاصة عندما يكون راتبه بهذا التأثير على أوضاع النادي عموما لا الفريق وحسب.

عند تلك اللحظة تكتشف أننا كنا نطرح الأسئلة الخاطئة، وكان الأولى أن نسأل: هل قدّم يوفنتوس المتوقع منه لرونالدو أصلا قبل أن نطالب رونالدو بأي شيء؟ وبالطبع أنت لا تحتاج إلى أن تقرأ ما تبقى لكي تعرف الإجابة.

Cristiano Ronaldo has scored more Serie A goals (40) since he joined Juventus than any other player in the competition.

Just when you think he might start slowing down… pic.twitter.com/60GSXrRS9e

— Squawka Football (@Squawka) February 2, 2020