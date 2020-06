من كانتونا إلى بيليرين.. هل يحق للاعبي كرة القدم التعبير عن آرائهم بالمجتمع؟

كان ذلك إيريك كانتونا، مقتبسا من مسرحية الملك لير، ومتحدثا عن علم الخلايا، وعن الحرب وعن القتل، والدماء التي ستُسفك، وعن القلّة المختارة التي ستنجو من كل ذلك العبث الذي سيحارب البشرية في القريب العاجل، وإن كنت معنا وقت أن قال إيريك تلك الكلمات، فعلى الأغلب كنا سنطلب منك ألّا تسألنا عن الرابط بين كل تلك الموضوعات وبعضها، لأننا على الأغلب لم نكن نعرف، حالنا من حال كل مَن استمعوا إليه معنا، وكل مَن كان حاضرا بإمارة موناكو آنذاك.

كان الأمر غريبا نوعا ما، أن يأتي أحد في حدث رياضي من الدرجة الأولى مثل حفل توزيع جوائز الأفضل في أوروبا ويُحدِّثنا عن عصر ما بعد الإنسانية، وعدم اقتران التقدم التكنولوجي الذي سيجعل البشر مخلدين في الأرض بالتقدم الأخلاقي الذي سيُخلِّف عددا من الوفيات والقتلى أكثر من المعتاد نتيجة للحروب والحوادث التي ستحدث وقتها، بدلا من أن يُحدِّثنا عن أنه ممتن للحظة التي جعلته موجودا معنا في موناكو وكل تلك المقدمات والأحاديث المكررة التي اعتدناها في مثل هذه المواقف. نعم، كان الموقف غريبا وقتها، غريبا لدرجة أنه لم يعِ أحد على الإطلاق عن أي شيء يتحدّث ذلك الرجل.

ولتفسير ما حدث وقتها، ينبغي لنا إلقاء نظرة على ذلك العجوز منذ أن اعتزل اللعبة، الرجل يعمل في مجال السينما، فيلسوف، وهي ربما صفة اكتشفتها أنت بنفسك من تلك الخطبة، له آراء ثورية دائما ومثيرة للجدل، مثل رأيه حول ثورات الربيع العربي وكونها مخططا من البلاد الغربية للاستمرار في استنزاف موارد الشرق الأوسط، ودفاعه عن المسلمين حول العالم، خصوصا بعد الهجوم الإرهابي الشهير على صحيفة شارلي إبدو، مهتم بقضايا اللاجئين وأحوالهم، مناضل ضد العنصرية، أيًّا كان الفصيل الموجهة نحوه. مَن هذا؟ لاعب كرة معتزل أم تشي غيفارا بُعِث من جديد؟ (2)(3)(4)

دائما ما كان هناك ما يُشبه العُرف السائد في المجتمع بخصوص ما يتحدث عنه المشاهير وأصحاب المناصب العليا به، فإذا كنت لاعب كرة قدم، فمن المتوقّع أن تُحدِّثنا عما ستفعله في مباراتك القادمة، وعن سعر منزلك الذي اشتريته في جزر المالديف العام الماضي، ربما يُطلَب منك أن تتضامن مع قضايا بعينها مثل العنصرية، وتكون في الأغلب ضمن حملة محددة تهدف للقضاء عليها، أو تتضامن مع ضحايا حادث إرهابي وقع في مكان ما ونال تعاطف العالم أجمع، ولا شيء آخر ربما، أليس كذلك؟

لكن ما فعله داني روز قبيل كأس العالم روسيا 2018 كان خطوة جريئة بكل المقاييس، عندما تحدّث عن معاناته مع تشخيصه بالاكتئاب بعد إصابته في ركبته في يناير/كانون الثاني 2017، وعن كل تلك الأزمات التي تعرّض لها هو وأسرته التي جعلته سريع الغضب وفي حالة حزن دائمة، الأمر الذي جعل موقفه من الاستمرار مع توتنهام هوتسبير في غاية الصعوبة، حتى خضع للعلاج والتأهيل سرا دون معرفة أي شخص من المقربين له سوى إدارة ناديه، كان الأمر بمنزلة أول تسليط حقيقي للضوء على قوانين الصحة العقلية العالمية منذ دخول آرون لينون لاعب إيفرتون السابق وبيرنلي الحالي لمصحة نفسية بعام 2017 إثر معاناته مع مرض الاكتئاب.(5)(6)

ما فعله داني روز جعل قضية قوانين الصحة العقلية محل انتباه من جميع الأوساط الرياضية، وهو الأمر الذي دفع الظهير الإنجليزي، رفقة نجوم سابقين بالبريميرليغ وهم تييري هنري، بيتر كراوتش، جيرمين جيناس، غاريث ساوثغيت، والأمير هاري، للظهور في فيلم وثائقي من إنتاج "BBC" في الصيف الماضي للحديث علنا عن معاناتهم مع أمراض الصحة العقلية، في محاولة منهم لإنقاذ أي شخص يُعاني مثلما عانى لينون وروز في الماضي، وفي محاولة لإنقاذ أي رياضي من ذلك المصير الذي وصل إليه غاري سبيد عندما أقدم على إنهاء حياته عام 2011.(8)(9)

ذلك سؤال صعب إذا أردت رأينا، لأن الأمور لا تسير بتلك الوردية التي سارت بها عندما عبّر داني روز عن نفسه، رغم سوداوية القضية التي تبنّاها بالطبع، لكن الإعلام والجماهير لن يتبنّوا ما يقوله اللاعب في كل مرة يخرج ويتحدث عن قضية محل حديث مجتمعي عريض في أي وقت من الأوقات، لأسباب عدة أبسطها على الإطلاق أن الجمهور ما زال غير مستعد لتغيير فكرته النمطية عن لاعب كرة القدم.

في البدء هناك دائما بديهيات يؤمن بها قطاع كبير من المشجعين، أولا، لاعبو كرة القدم هم حفنة من الجهلاء غير مكتملي النضج، على الأرجح، فهم قد خاطروا ولم يكملوا تعليمهم سعيا وراء كرة القدم، يحصد لاعبو كرة القدم الملايين من الأموال شهريا لذلك لا يملكون أية مشكلات في حياتهم، يرتدون ملابس فاخرة ومجوهرات من الألماس ويعزلون أنفسهم عن المجتمع وقضاياه خلف أسوار قصورهم الفارهة. كل تلك التركيبة غير الناضجة لا يمكنها أن تُكوِّن رأيا عن أي شيء يخص المجتمع، ليس لديهم الحق في الحديث إلا عما يحدث داخل البساط الأخضر فقط، وفي أغلب الأحيان يجب أن يكون ذلك الحديث متسقا مع مبادئ الروح الرياضية واحترام الخصم وما إلى ذلك. هذا ما يؤمن به المشجعون.

لذلك كان ما فعله داني روز بمنزلة خرق لكل تلك المُسلّمات، فلاعبو كرة القدم يعانون من مشكلات صعبة في حياتهم، يأخذون من كرة القدم أموالا كثيرا لكنهم لا يستطيعون استخدامها لعلاج أنفسهم من العوامل المجتمعية السلبية المحيطة، لاعبو كرة القدم غير معزولين عما حولهم، وفوق كل ذلك فهم بشر وليسوا مجرد آلات، والمفاجأة الأكبر أن لديهم مشاعر مثل أي إنسان آخر على وجه الأرض.

لكن هناك أسباب أخرى تتعلّق باللاعب نفسه وشعبيته، في الأغلب يخاف العديد من اللاعبين البوح بما في صدورهم من قضايا بعينها خوفا من خسارة متابعيهم، مثل قضية الهوية الجنسية التي تُعتبر واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المجتمع تلك الفترة، والتي على الرغم من محاولة الدوري الإنجليزي سنويا دعم تلك القضية بإطلاقه حملة "LGBT Rainbow Laces" التي تجعل كل الفِرَق تضع ألوان الطيف على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي، وعلى شارات القيادة للاعبين، وعلى أربطة الأحذية وما إلى ذلك، فإننا حتى اللحظة لم نرَ أحدا من اللاعبين يخرج ويُعلن عن مثليته أو عن تضامنه أو اعتراضه على القضية عموما.

These football boots were worn by @Everton player Tyias Browning in 2013. They became the first club to wear rainbow laces for an anti-homophobia campaign. Both @LFC + Everton have been extremely supportive of the city’s LGBT+ communities. 🏳️‍🌈 https://t.co/1uZduRtRO1 #IDAHOT2020 pic.twitter.com/v1iItnkdB3

بل أيضا ما زالت المثلية الجنسية تُعتبر إهانة جسيمة من وجهة نظر المشجعين في حق اللاعبين، أبرز تلك الإهانات دوما كانت من نصيب هيكتور بيلرين، عبر كل منصات التواصل الاجتماعي، وحتى من خلال الحضور الجماهيري بالمدرجات، بسبب قصة شعره وشغفه بالأزياء، الأمر الذي دفع بيليرين لغلق الحساب الخاص به على تويتر لفترة مؤقتة لعدم تحمُّله كل ذلك الهجوم عليه، يرى بيليرين أن المشجعين ليسوا مستعدين لتقبُّل فكرة أن يخرج عليهم أحد اللاعبين ويُعلن عن مثليته الجنسية، وأن هذا أمر من الصعب أن يصبح مقبولا داخل الأوساط الكروية في إنجلترا وخارجها.(10)

وبالعودة مرة أخرى إلى بيليرين، فالرجل يظل مثالا يُحتذى به للجيل الحالي من اللاعبين، عندما وجد الشجاعة الكافية لكي يُصرِّح علنا عبر تغريدة على حسابه بتويتر عن أفكاره تجاه قوانين تجريم الإجهاض بولاية ألاباما الأميركية بالعام الماضي، وبغض النظر عن توقيت وظروف تلك التغريدة، وعن مدى تأثير قانون أُصدِر في أميركا على شاب إسباني يعيش في إنجلترا، فإن تلك التغريدة هي مثال عملي على أننا كلنا نسعى جاهدين لتحقيق المساواة في كل جوانب الحياة تقريبا، وأنه لا يجب علينا أن نخشى من التحدث علنا، حتى لو كان الشيء الذي سنتحدث عنه لا يمسّنا بشكل مباشر، مثل قوانين تجريم الإجهاض بولاية أميركية بالنسبة لشاب إسباني يعيش في إنجلترا! (12)

I wanted to see if anyone from our industry would speak out about the abortion bill, but I guess people are too scared. This isn't just an issue for women, it's one for every human being. We fight for equality and this is something men should fight for and not hide away from.

— Héctor Bellerín (@HectorBellerin) May 17, 2019