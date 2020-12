لماذا لن يفوز توتنهام بالدوري الإنجليزي هذا الموسم؟

كان شابا مختلفا منذ نعومة أظفاره، رأى فيه كلُّ مَن خالطه الكثير من الجرأة والفضول، وتوقع له البعض النبوغ مبكرا، تخرج للتو في كلية الطب بامتياز مع مرتبة الشرف بوصفه أصغر طبيب يحصل على ذلك التقدير، منذ ذلك الوقت أضحى النجاح رفيقه وصديقه الصدوق، ذاع صيته في عالمه بأنه حلّال العُقد وقاهر المستعصيات، أصبح الرجل الذي بات يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف مع العديد من براءات الاختراع التي أحدث بها سبقا كبيرا لذاته.

لكن ولأن دُنيا الناس لا تصفو لأحد، اغتيل ذلك الحالم في تواضعه، راكبا سحاب الأنا، مُعتقدا أنه قد بات مُلما بخبايا مهنتة بناء على سجله الحافل بالإنجازات في تلك السن، وربما كان منطقيا في ذلك، إذ حقّق ما لم يُحقِّقه أحد من أبناء جيله، فشبع بذلك ونام عليه لسنوات وسنوات، متجاهلا رياح التغيير.

كان الانقلاب مُريبا للحد الذي جعله يكتب للمرضى الوصفة العلاجية نفسها التي كان يكتبها لهم منذ سنوات، مُتجاهلا اختلاف العَرَض، وحال المرضى مقارنة بما كانوا عليه قبل سنوات، وسنوات من التغيير والتطور في سلالات الأمراض نفسها، وبات يُكرِّر الوصفة التي أصبحت بلا فائدة للدرجة التي انقلب فيها السحر على الساحر، ليصبح حلّال العُقد عاقدا لها في مشهد سريالي مُريب.

تعثَّر طبيبنا رفقة توتنهام بعد البداية الخاطفة، لم يُحقِّق جوزيه سوى فوز وحيد في آخر 6 مباريات له في الدوري، مع خسارتين على التوالي أمام ليفربول وليستر سيتي بعدما نجحا في التعامل مع وصفة توتنهام التي لم تكن أبدا كاملة، ليُعيدونا للشك مرة أخرى الذي رُبما يقودنا إلى ما هو أبعد من الخطط والتكتيك والملعب برمّته، ولكن عقل جوزيه!

جوزيه مورينيو

إذا قُمنا باستطلاع للرأي حول مقارنة "العمومية أم التخصص؟" وسألنا 10 أشخاص بشكل عشوائي، ربما 11 من أصل 10 ستكون إجابتهم الأولى؛ "التخصص بالطبع!"، ورُبما يقولها البعض بتهكُّم نظرا لأنها قد تكون مناظرة قُتلت بحثا وحُسمت قديما، فنحن لن نُعيد اختراع العجلة، ما عليك سوى النظر حولك وستعرف الإجابة بنفسك، لكن ربما كان ذلك ما استفز دافيد إيبستين لإعادة النظر في تلك المناظرة.

أطلق إيبستين طرحا قيما في كتابه "المدى" (Range)، مُوضِّحا لماذا ينجح العموميون في عالمنا المتخصص؟! ما ساعد إيبستين في بحثه هو أنه وضع معيارا للفصل، وهو نوع بيئة التعلم؛ فإذا كنا نتحدث عن بيئة تعلم لطيفة مثل التي تحظى بها رياضة الجولف أو الشطرنج فهُنا يكون التخصص حاسما، لأنها بيئات مغلقة لها خطوات وأهداف وقواعد واضحة لا تتغير، وما تفعله داخلها الآن هو على الأغلب ما ستقوم به العام القادم والذي يليه. (1)

بينما في بيئات عمل كريهة -كما سمّاها- كالتي يعيش فيها العالم بشكل متزايد مؤخرا، حيث الخطوات والأهداف غير واضحة، القواعد متغيرة، الملاحظات ربما تكون غير دقيقة، وأيام العمل قد لا تشبه بعضها، فنحن بحاجة إلى التكييف والتمدد وربط الخيوط ببعضها في محاولة للنجاة، وهنا تتعاظم الحاجة إلى شيء من الشمولية والتوسع.

نعرف جميعا روجيه فيدرير، لكن ما لا يعرفه الجميع هو أنه لعب المصارعة وكرة السلة وكرة القدم وكرة اليد وتنس الطاولة والتزلج والسباحة إلى أن قرّر أخيرا استكمال مشواره الرياضي في التنس، ولا يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لمنافسه الأزلي رافاييل نادال الذي ظلّ يتأرجح بين كرة القدم والتنس حتى اختار التنس في النهاية، لذلك لا يبدو الحديث عن التوسُّع مصادفة في ذكر أعظم لاعبَيْ تنس قد شهدهما العالم على الإطلاق. (2) (3)

وليست مصادفة أن العلماء الحائزين على جائزة نوبل هم 22 مرة أكثر احتمالا لممارسة أنشطة وهوايات أخرى خارج نطاق العمل عن العلماء النمطيين، رُبما لأن النظر بعدسة واحدة في عالم بذلك الحجم قد يكون سببا لضيق الأُفق، لأنه يُطلعنا على زاوية واحدة ويحجبنا عن رؤية الزوايا الأخرى، ولأنه من جهة أخرى يكون مرادفا للثبات المُعاكس لطبيعة عالمنا المتحرك والمتغير باستمرار، لذلك قد يفوز الثابت مؤقتا في لحظة سكون العالم على مضماره، لكن بمجرد الدوران من جديد يتخطاه ويتركه شاردا إلى نفسه، إما الحركة وإما الفناء. (4)

وبما أن كرة القدم جزء من العالم فهي تنطبق عليها القوانين نفسها، ولا نحتاج إلى التفكير طويلا لإدراك أنها إحدى بيئات العمل الكريهة التي ذكرها إيبستين؛ مجال مفتوح بدرجات كبيرة من الضبابية وعدم التأكد، أيام العمل لا تُشبه بعضها، المتغيرات قد تكون لا نهائية أحيانا، سُرعة تطور اللعبة باتت جنونية في السنوات الأخيرة، والخصم الذي واجهته بالأمس مختلف عن الذي ستواجهه اليوم، فما بالك بمَن واجهته قبل سنوات وتسعى لمواجهته اليوم بالمُعطيات نفسها؟! يُشبه الأمر في بعض الأحيان السير بالدراجة على الطريق السريع وتوقع سرعة الوصول.

ذلك هو مورينيو، الطبيب العظيم الذي تخطاه الزمن ويُصِرُّ على المُضي قُدما بذاته لا بمواكبة تغيرات زمانه، صحيح أن تجربة توتنهام هذا الموسم بها الكثير من الإثارة، ومن المبكر التنبؤ بنتائجها، لكن بصمات القصور القديمة الخاصة بمورينيو ما زالت حاضرة على الصعيد التكتيكي، لا تبدو جذور المشكلة في التكتيك ولكن في العقلية الاختزالية التي تختصر اللعبة في مراحل لعب معينة دونا عن غيرها بسبب داء التخصص، متجاهلة التطور في باقي مراحل اللعب، وهو ما نراه في توتنهام حاليا، الفريق قاتل جدا في ظروف معينة، لكن إذا حُرِم من تلك الظروف يظهر باهتا، وبشكل عام يبدو أداء الفريق هذا الموسم بلا وسط؛ إما باهرا وإما باهتا، لأن مورينيو ما زال يتخذ من تخصصه وأسلوبه مرجعية متجاهلا تغيرات اللعبة.

بالقليل من العصف الذهني نجد أنه دائما ما كانت تتشابه فِرَق جوزيه مورينيو حتى عند توليه فريقا بحجم ريال مدريد، بالطبع جودة الأفراد هناك أخذت كرة مورينيو إلى مستوى آخر، لكن المشهد العام لم يتباين كثيرا عن باقي مشاهد مسيرة البرتغالي؛ كرة قدم تفاعلية، تكتل دفاعي، إغلاق للمساحات، صراعات ثنائية، وتحولات قاتلة.

الأمر ليس ذاته لمدرب مثل يورغن كلوب، صحيح أن هنالك هوية واضحة لفِرَقه وبصمة دالة عليه تُلفت نظر الأعمى، لكن ماينز لم يكن مشابها لدورتموند، وما صنعه في ليفربول مختلف تماما عن الذي صنعه هناك أمام أعين مشجعي الجدار الأصفر، وسنخرج بالحقيقة ذاتها إذا ألقينا النظرة نفسها على مسيرة بيب غوارديولا، مان سيتي الحالي ليس برشلونة ويختلف كثيرا عن فريقه في ميونخ.

Napoli 🇮🇹 v 🇬🇧 Manchester City, coming soon

Pep Guardiola over the years. An incomplete summary of his tactical changes and evolution. pic.twitter.com/CrOUiCaLEN — Rondos (@rondosfutbol) October 30, 2017

لماذا إذن؟ لأن هؤلاء أصابوا في تحديد المرجعية، لقد كانت اللعبة دائما هي المرجعية بالنسبة لهم وليس أسلوب اللعب، اللعبة هي التي تطرح الأسئلة بتطورها وتغيرها المستمر وهم مَن عليهم الإجابة "من خلال أساليبهم والإمكانيات المتوفرة لديهم". لقد أدركوا أن عليهم إيجاد الإجابات، والاستعداد للمواقف المختلفة داخل سياقات اللعب العريضة من خلال إتقان أكبر قدر ممكن من مراحل اللعب والوصول لأعلى درجة من العُمق والشمولية، لأنه بغض النظر عن إمكانيات اللاعبين ينبغي لأي فريق إيجاد حلول لمواقف بناء اللعب تحت الضغط، ينبغي لأي فريق معرفة كيفية اللعب المباشر، ينبغي لأي فريق إتقان المراحل الدفاعية سواء التي تبدأ من ملعب الخصم أو عندما يضطر للتكتل أمام مناطقه.

التفسير الخاطئ لأسلوب اللعب والتمركز حوله يدفع المدربين لإعطاء الأولوية لمراحل لعب مُعينة على أخرى كما يفعل مورينيو مع توتنهام هذا الموسم، حيث يختزل اللعبة في مرحلتَيْ الدفاع المتأخر ومن ثم التحوُّل الهجومي، وحتى الآن نادرا ما ينجح في اللعب وخلق الفرص من خلال الهجوم المنظم، مما يُسهِّل من مهام الخصوم، لذلك نحن أمام فريق ناقص غير قادر على الاستجابة لمتطلبات اللعبة كافة، يُشبه الأمر الطالب الذي قرّر الرهان ابتداء على دراسة أجزاء محددة من المنهج قبل الاختبار، فهو لن ينجح إلا إذا اختُبِر في الأجزاء التي راهن عليها، وإذا ما وجد دون ذلك فإن مصيره سيكون الرسوب، لأنه اعتمد التخصص والاختزال من البداية وترك جزءا غير هيّن من مصيره للعبة الأقدار.

نتساءل أحيانا عن سر التغيير المُستمر من المدربين للخطط والهياكل التكتيكية من مباراة لغيرها ومن فترة لأخرى، ربما يظهر غوارديولا في الخلفية عندما يُذكر ذلك، لكن أسماء مثل كلوب وناغلزمان وفليك وغيرهم ينطبق عليهم الأمر ذاته مؤخرا، والجواب؛ لأنه من المستحيل الإجابة عن كل الأسئلة التي تطرحها اللعبة من هيكل وحيد جامد، وهنا تظهر دعوة إيبستين في المرونة والتوسع وتمديد نطاق الإتقان والشمولية.

🆕PEP ANALYSES LIVERPOOL EVOLUTION🆕 Manchester City manager Pep Guardiola believes Liverpool have evolved into a team capable of dominating all phases of the game under Jurgen Klopp 👉👉https://t.co/uOSZfTXJLc pic.twitter.com/UZptsfaevO — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 3, 2019

تطرح اللعبة السؤال وتترك لنا كيفية الإجابة من خلال أسلوب اللعب وما يتوفر من لاعبين وأدوات متاحة، اللاعبون يعطوننا كيفية حل مشكلات معينة وإعطاء الأولوية للمواقف والسياقات التي تُبرز خصائصهم، لكنهم لا يُحدِّدون المواقف ومراحل اللعب التي يجب أن يُتقنها الفريق، بل اللعبة، ما يعني أنها يجب أن تكون المرجعية التي تُنظِّم المبادئ والتسلسل الهرمي، وهو ما يحتاج إليه مورينيو إذا أراد أن يضع توتنهام في المستوى التالي، وإذا أراد الفوز من جديد في ذلك العالم الجديد وتلك البيئة الكريهة، لأن المشهد التكتيكي الحديث قد تجاوز عناصر اللعبة التي كان مورينيو قادرا على استغلالها، اللعبة، كما كانت، لم تعد موجودة اليوم.

وفقا للأرقام فإن متوسط استرداد الكرة في الثُلث الهجومي لآخر 12 بطلا للدوري الإنجليزي هو 6.7 مرة في المباراة الواحدة، الأكثر كان ليفربول الموسم الماضي 10.1 استرداد، والأقل كان يونايتد (12/13) بمعدل 5.3، توتنهام ليس بعيدا هو بالفعل يملك مُعدلا أفضل من 4 أبطال سابقين لكن تكمن الفجوة في تنظيمهم الهجومي كله؛ لأن متوسط عدد سلاسل الاستحواذ التي انتهت في الثلث الهجومي للـ 12 بطلا السابقين هو 45 سلسلة استحواذ في المباراة الواحدة، أكثرهم كان تشيلسي (09/10) بـ 50 سلسلة، يونايتد (12/13) الأقل بـ 41 سلسلة فقط، بينما يصل توتنهام الحالي للثلث الأخير أقل بـ 27% من أقل بطل للدوري منذ 2009 بما في ذلك تشيلسي مورينيو موسم (14/15). (5)

تعكس الإحصاءات حقيقة واضحة؛ من الصعب الحصول على لقب الدوري الإنجليزي بالمُعدل الذي يملكه توتنهام في توصيل الكرة لثُلث الملعب الأخير. تصنع أفضل فِرَق العالم العديد من الفرص لأن متوسط احتمالية التسجيل من أي تسديدة هو 10% فقط، لذلك تسعى معظم الفِرَق لزيادة احتمالات تسجيلها من خلال ركل الكرة باستمرار نحو الثلث الأخير من الملعب، لأن 3% فقط من سلاسل الاستحواذ التي تنتهي في الثلث الأخير يكون مصيرها داخل الشباك، صحيح أن توتنهام يحظى بنوعية فرص أفضل بسبب التحولات وتمتع سون وكين بثُلثي مساحات العالم في معظم الفرص، لكن انخفاض معدل وصول الفريق للثُلث الأخير يعني أنه لا يوجد هامش للخطأ أمام المرمى، وإلا فإن ما حدث من عقاب ضد ليفربول لن يكون ببعيد!

Most Goals + Assists in the PL this season -Harry Kane (19)

-Mohamed Salah (16)

-Heung-Min Son (15)

-Jamie Vardy (15)

-Bruno Fernandes (14)

Who will finish on top 🤔 pic.twitter.com/F1Zc7t9K05 — BetPesa (@BetPesaKe) December 23, 2020

من جهة أخرى، يُثير مستوى سون وكين القلق لأنهم ببساطة يتفوقون على أنفسهم، وفقا لـ "أندرستات" فإن الأول قد أحرز ضِعْف أهدافه المتوقعة (11) بجانب 4 تمريرات حاسمة، بينما صنع الآخر أكثر من ضِعْف المتوقع منه (10) تمريرات حاسمة بالإضافة إلى 7 أهداف، ومن الطبيعي أن تعود أرقام الثنائي للمُعدلات الطبيعية عند لحظة ما، وحتى باحتمال عدم حدوث ذلك، يظل التنظيم الهجومي للفريق مُعتمدا كليا على لاعبين فقط، وهو أمر غير عقلاني في موسم مضغوط بطول 38 جولة مع إضافة احتمالات الإصابة ومستوى جودة المنافسين القادرين على إيقاف الديناميكية الهجومية للفريق وحرمانه من الأسئلة المدروسة سابقا. (6) (7)

يرتبط تحقيق مورينيو للقب ونجاحه رفقة توتنهام بشكل عام بالخروج من ذاته وتوسيع مساحات إتقانه ومدّ مدى شموليته في الإلمام بمراحل اللعب كافة، ومحاولة الإجابة عن تساؤلات اللعبة بطرق أكثر فاعلية وتطوُّرا، إحدى الطرق تكمن في تدعيم طاقمه الفني في مناطق ضعفه والاستعانة ببعض العارفين القادرين على حل مشكلات توتنهام في إطار فلسفته وأسلوب لعبه كما فعل كلوب ولامبارد وغيرهم من الأسماء الكبيرة، وإلا ستظل احتمالات فوزه مرهونة بظروف منافسيه وابتسام الأقدار له. (8)

The favorites to win the Premier League 👀 pic.twitter.com/sv8b69Qpko — ESPN FC (@ESPNFC) December 21, 2020

في النهاية؛ إذا كان هناك موسم من المُرجَّح أن نرى فيه بطلا غير متوقع فهو ذلك الموسم، نظرا لظروفه الاستثنائية في ظل الأزمة، ومَن يعلم، ربما لا ينجح غوارديولا في ترميم فريقه المهزوز، وربما تقع لعنة الإصابات في حُب فريق يورغن كلوب، رُبما يُقَال لامبارد، وربما يبقى سولشاير، ربما لا يُصاب أيٌّ من كين أو سون ويستمران بمُعدلاتهما الخارقة، وربما يُعيد غاريث بيل جزءا من أمجاد الماضي القريب، مَن يعلم؟!

