ألزهايمر وكرة القدم.. عن علاقة الأمراض العقلية باللعبة

"مَن أنا؟"، كان ذلك هو السؤال الذي ظل يُردِّده جيف وهو مُلقى على أرضية منزله مختنقا بعد إطفاء شموع عيد ميلاد ابنته داون أستل الـ 34، ساد شعور بالصدمة جميع أنحاء الغرفة، وتحوّلت في لحظات سريعة مشاعر الاحتفال إلى مشاعر حزن وعدم استيعاب لما يحدث.

الرجل ما زال مُلقى على الأرض ولا يستطيع التنفس، جميع مَن في الغرفة يحاولون المساعدة ويناهضون، بكل الطرق، فكرة أن هناك شخصا يحتضر أمامهم الآن. تهبط داون على ركبتيها باكية وتأخذ والدها بين أحضانها: "أرجوك يا أبي لا تتركني الآن وترحل". ذلك ما ظنَّ الحضور أنها قالته له بكلماتها المتلعثمة المختلطة بنحيبها ودموعها، استمرت محاولة إنقاذه لثوانٍ أخرى، واستمر جيف يسأل ذلك السؤال بصوت خافت ومتقطع حتى صمت كليا وتمركزت عيناه على كعكة عيد الميلاد التي وقعت على الأرض بجواره، لم تفارق روحه جسده بعد لكننا الآن أمام لحظات الرجل الأخيرة في دنيانا.

"أقسم لك يا أبي إذا كانت كرة القدم هي سبب ما حدث لك، فتأكد أن العالم كله سيعرف ذلك. أقسم لك أنني سأجلب لك العدالة".

أخذ جيف في الاستدارة برأسه قليلا مُوجِّها حديثه لابنته: "عزيزتي.."، ثم ينظر إليها في عينيها قائلا: "مَن أنت؟".

وهنا تتوقف حياة الرجل ويسترخي جسده بين أحضان ابنته، الفتاة تبكي وهي تحتضن والدها، ولا تدري هل تبكي بسبب موت والدها أم أن كلماته الأخيرة هي أكثر ما حطّم فؤادها قطعا. (1)

Jeff Astle died in 2002 aged 59. Coroner's verdict was ‘death by industrial disease’. He had Chronic Traumatic Encephalopathy (CTE). In 2003 his family wrote to FA asking for help & to take responsibility. FA's response? A threatening legal letter. 1/n

يُفتح المشهد تدريجيا على ردهة فسيحة ومترفة ذات حوائط بنية اللون، لا تستطيع بسهولة تجاهل وصفها بالترف بسبب ذلك التمثال الذهبي الكبير الذي ستقع عليه عينك فور دخولك المكان لتلك السيدة التي تحمل بين أحضانها طفلا سيكبر بعد ذلك ليُلقَّب بالمسيح، تبدأ الكاميرا في التجول بأروقة تلك الردهة لتعريفنا بالمكان، فتظهر هناك على اليسار نافذة كبيرة تجلس بجوارها سيدة عجوز وأخرى في ريعان شبابها تتبادلان أطراف الحديث، خلفهما ببضعة أمتار يجلس رجل يرتدي ملابس رسمية مع ثلاثة رجال بأرذل أعمارهم، لن تحتاج إلا إلى بعض اللحظات حتى تدرك أنه يحاول إقناعهم بمهاراته المطلقة في مجال كتابة الوصايا وتوثيقها، تستمر الكاميرا بالتجول أكثر فأكثر، هناك ممرضة نلمحها تتجول بجانب أحد النزلاء في الممر الطويل المؤدي إلى باقي الغرف.

تعبر الكاميرا السيدتين ثم تقتحم إحدى الغرف الموجودة على اليسار، وحينها نستمع للموسيقى التي تدور داخل تلك الغرفة، وهنا لا نلحظ أي اختلاف في الأجواء الموجودة بالداخل عما شعرنا بها في جولتنا بالردهة، المزيد من كبار السن والعجائز ليس إلا. بمواجهة الباب نرى رجلا يتوكأ بيده المرتعشة على عصاه وينظر إلى المقبلين عبر المدخل، هناك على اليمين المزيد من الرجال والنساء يستمعون إلى وعظ ديني يُلقيه أحد رجال الدين، وفي أقصى اليسار نرى تلفازا مضيئا يتكلم خلاله أحد المذيعين، أمامه يجلس بعض الرجال ولا يكترث منهم لما يقال سوى شخص واحد فقط ترتعش يداه بشدة ويرتدي نظارة شمسية أنيقة، يجلس على كرسي هزاز كلاسيكي وينظر بشدة إلى المذيع وهو يتحدث.

"بعد أكثر من 15 عاما من وفاة لاعب ويست بروميتش ومنتخب إنجلترا السابق، جيف أستل، ما زالت قضية وفاته محل جدل واسع حتى هذه اللحظة".

ثم استطرد المذيع قائلا:

"كان جيف يعاني قبل وفاته بمدة طويلة مع أمراض ألزهايمر والخرف، وخاضت عائلته بقيادة نجلته داون أستل حربا شرسة لإثبات الضرر الذي ألحقته كرة القدم بأبيها". (2)

وهنا بدأ الرجل على الكرسي الهزاز بالاهتمام أكثر بما يقال في التلفاز، توقفت الرعشة لثوانٍ معدودة وتوقف عن هز كرسيه وقام بالاستناد إلى عصاه.

"وقام فريق طبي كبير على مدار 12 عاما كاملة بأبحاث على رأس نجم البروم السابق، حتى توصلوا إلى أن وفاته ناجمة عن ضربات متكررة على الرأس بأداة صناعية، وهو ما وضع صناعة كرة القدم بأكملها في وضع حرج".

"ما زالت التحقيقات مستمرة، وما زالت القضية مثار جدل واسع، خصوصا بعد تأكد إصابة خمسة لاعبين من أصل 11 لاعبا من أبطال منتخب إنجلترا التاريخي الحائز على بطولة كأس العالم عام 1966 بأمراض الخرف وألزهايمر".

هنا يمسك الرجل بجهاز التحكم بعصبية ويقوم بغلق التلفاز في وجه المذيع، ما زالت يداه ترتعش كعادتها، وعاد ليستند مجددا إلى عصاه ثم حدّق في الفراغ لبعض الوقت، حينها بدأت عيناه في ذرف الدموع، حاول أن يعرف لماذا نزلت تلك الدموع لكنه لم يستطع التذكر، واستمرت في الخلفية تلك الموسيقى الهادئة في العزف واندمج معها، حتى جاءته إحدى السيدات بابتسامتها العريضة التي تعتبر أحد قلائل الأشياء التي يستطيع الرجل تمييزها بسهولة بتلك الأيام، وأمسكت طرف كرسيه المتحرك وقالت له:

"صباح الخير يا صديقي، هل نمت جيدا؟".

– "نعم، لقد فعلت، آسف لا أستطيع تذكُّرك".

تضحك الفتاة ضحكة قصيرة ثم تستطرد حديثها معه قائلة:

"نعم نعم، لقد اعتدت منك على ذلك سيد جاك، أنا ممرضتك، وأنت سير جاك تشارلتون أحد أفراد جيلنا العظيم الذي أحضر لنا بطولة العالم لعام 1966، لم أكن حاضرة للأسف إبان حملك للكأس مع الشباب، لكن إنجازاتك في الملاعب وفي المجال التدريبي تتحدث عن نفسها".

– "شكرا عزيزتي، لكي لا أكذب عليكِ أنا لا أتذكُّر أي حرف مما قلتِ، ولكن يبدو أنني كنت عظيما في الماضي، الآن هل يمكنني أن أذهب إلى دورة المياه؟".

كان ذلك هو جاك تشارلتون، الأسطورة جاك تشارلتون، من داخل إحدى دور المسنين بالمملكة المتحدة. رجل يتذكره الجميع، إلا نفسه. (3)

How do you produce a documentary on a man like Jack Charlton, who lived 10 lives in one, and a disease like dementia that strips life away?

I spoke to the makers of "Finding Jack Charlton" to find out

⏩https://t.co/CkHBWJzDQm pic.twitter.com/LPnIFc0G9N

— Vithushan Ehantharajah (@Vitu_E) November 16, 2020