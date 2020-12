خلف جدار برلين.. قصص عن كرة القدم التي افتقدناها

كرة القدم باتت مُملَّة للغاية، كل شيء بات سهلا ومُمهَّدا إلى حدٍّ سخيف، وكل شيء بات مُنظَّما ومُرتَّبا بشكل زائد عن الحد، اليوم هناك فترة انتقالات محددة بمواعيد معلومة، وبإمكان أي لاعب أن يختار النادي الذي يرغب في تمثيله، ويمكن أن تستمر عملية التفاوض بينهم لشهور، يعرض النادي راتبا واللاعب إمَّا أن يقبل وإما أن يرفض، المدربون كذلك يمكنهم أن يرفضوا الذهاب إلى نادٍ ويذهبوا لغيره، هكذا بكل بساطة.

لقد فسد الزمان وفسدت كرة القدم، أين أيام الزمن الجميل؟ الماضي الذي لم يكن فيه عقود ومفاوضات وآراء واختيارات، وسياسة العرض والطلب ليس لها وجود إطلاقا، وعملية انتقال اللاعب من فريق إلى آخر لا تحتاج إلا إلى بضع دقائق ويكون كل شيء منتهيا، ويقبل اللاعب العرض بكل سهولة، لماذا؟ لأنه "عرض لا يمكن رفضه".

لم تكن تلك العروض تُقدَّم للاعبين والمدربين فقط، الحكام كذلك، ضربة الجزاء التي يمنحها لفريق دون آخر قد تودي بحياة والده، أو تمنع ابنه من استكمال دراسته. كما أخبرناك، كانت أياما مثيرة، لم يُعكِّر صفوها سوى بعض المتمردين الذي فكَّروا في رفض العرض.(1)

لا بد أنك تشتاق لتعرف أين كانت تلك الأيام العظيمة، لن ندعك تتشوّق كثيرا، المكان هو ألمانيا الشرقية خلف جدار برلين، وصاحب العرض كان دائما "ستاسي" جهاز أمن الدولة الأخطر في التاريخ، الذي كان مُكوِّنا رئيسيا من مكونات كرة القدم هناك، وكان طرفا في كل انتقال وحاضرا في كل مكان، سيكون جيدا أن تقرأ أكثر عن كرة القدم في تلك الفترة عبر هذا التقرير.

لماذا نحن هنا؟ في جعبتنا عدة قصص من خلف الجدار، قصص عن كرة القدم الحقيقية التي يُقتل فيها لاعب لأنه ترك فريقه السابق، ويتزوج رجل من ستاسي زوجة لاعب هارب ليراقبها، ويخوض فيه لاعبون 600 كم حول أوروبا للهرب من جحيم ألمانيا الشرقية.

في نهاية السبعينيات، ظهر لاعب جديد في صفوف دينامو برلين يُدعى لوتس إيغندورف، كان لاعبا مميزا للغاية، أطلقت عليه الجماهير حينها "بيكنباور الشرق"، ويقال إنه كان اللاعب المُفضَّل لإريك ميلكه رئيس ستاسي ورئيس نادي دينامو برلين في الوقت ذاته.(2)

لكن رغم تقدير الجميع له في الشرق ودوره الكبير في فريق دينامو، فإن فكرة الفرار إلى الغرب كانت تسيطر على عقل إيغندورف، كان يطمح في التنعُّم بالامتيازات المادية التي يتمتع بها أقرانه في الغرب، وكان يحلم بأن يلتحق بالغرب بأسرع ما يمكن ليُحقِّق طموحاته وأحلامه، وبالفعل في مارس/آذار 1979، وأثناء وجود دينامو برلين في ألمانيا الغربية للعب مباراة ودية أمام كايزرسلاوترن، وفي اليوم التالي للمباراة، نجحت خطة إيغندورف.

انشق إيغندورف فجأة عن البعثة، وقفز في سيارة أُجرة وفرَّ هاربا، وطلب اللجوء السياسي إلى ألمانيا الغربية، استقبله الغرب بالفعل وبدأ في بناء حياته الجديدة هناك، وتعرَّض عندها بالطبع للإيقاف لمدة عام من الاتحاد الأوروبي لإخلاله بتعاقده مع دينامو برلين، لكنه عاد لممارسة كرة القدم بشكل طبيعي بعدها، وانضم إلى كايزرسلاوترن. لم تكن تلك حادثة الهرب الأولى لرياضي من ألمانيا الشرقية، لكن هرب إيغندورف تحديدا كان صادما لستاسي، وفوق ذلك، ظلَّ اللاعب يهاجم نظام ألمانيا الشرقية خلال مقابلاته الصحفية، ويُسلِّط الضوء على أهوال الشيوعية ومآسيها.(3)

لذلك ظلَّ إيغندورف مُهدَّدا من ستاسي طوال الوقت، ولم يكن بإمكانه السفر مع فريقه لمواجهة أي فريق يقع في دولة حليفة لألمانيا الشرقية خوفا من أن يتعرّض للاعتقال هناك، لكنه كان شاهدا على إنجاز كايزر سلاوترن الأوروبي حين فاز على ريال مدريد بخُماسية، وصعد إلى المربع الذهبي للبطولة، وحقّق مع الفريق مسيرة جيدة في المجمل، قبل أن ينتقل إلى نادي أينتراخت براونشفايغ آخر محطاته في كرة القدم.(4)

تبدأ الإثارة في أمسية 5 مارس/آذار 1983، حيث قضى إيغندورف ليلته في حانته المفضلة رفقة أصدقائه، ثم ودّعهم ورحل، وقاد سيارته الألفا روميو الرياضية عائدا لمنزله، لكنه بشكل غريب اصطدم بشجرة عند أحد المنعطفات في طريق عودته ونُقل إلى المستشفى على الفور، وأثبتت التحاليل وجود نسبة عالية من الكحول في جسده ما يُرجِّح أنه فقد السيطرة على السيارة مما أدى إلى الحادث، وبعد يومين، توفي إيغندورف في المستشفى، ولم تخضع جثته للتشريح، واستبعدت الشرطة أي شبهة جنائية في الحادث.

لكنّ المقربين من إيغندورف لم يقتنعوا إطلاقا بذلك، وإن لم يكن معهم دليل على ادّعائهم، قالت زوجته إنه لم يكن إطلاقا يشرب حتى يفقد تركيزه، ونقل عدد من الشهود أنه شرب في هذه الليلة زجاجة أو اثنتين على الأكثر ولم يُسرف، لكن طبقا لأولي هيس، مؤرخ الكرة الألمانية المشهور، فإن الجميع في ألمانيا الغربية لم ينظروا في احتمالية أن يكون الحادث مدبرا لأنهم لم يتخيلوا أن يصل ستاسي إلى هذا الحد ويتتبع لاعب كرة قدم بعد سنوات من هربه.

وقد خرجت بعض النظريات بالفعل ممن حضروا الحادث في ذلك الوقت، نقل بعضهم أن سيارة نقل كبيرة فتحت أضواءها الكاشفة الأمامية فجأة في وجه إيغندورف أثناء عبوره للمنعطف، مما أفقده الرؤية لحظيا، واصطدم بالشجرة، بينما يذهب الصحفي هاربيرت شفان إلى أن عملاء ستاسي اختطفوا إيغندورف وحقنوه بمزيج من الكحول والعقاقير المخدرة، ثم طُلب منه قيادة سيارته والابتعاد فورا، ليقود إيغندورف سيارته في ذعر شديد ويصطدم بالشجرة، لكن ظلّت هذه تكهنات وتخمينات ولم يصل أي شخص إلى تفسير مؤكد لما حدث.(5)

لكن بعد سقوط جدار برلين، واطلاع الجميع على الوثائق السرية لستاسي، تبيّن أنهم كانوا يراقبون اللاعب بالفعل ويخططون لاغتياله، وطبقا للملفات فإن 50 عميلا قد أرسلوا إلى ألمانيا الغربية لمتابعة اللاعب وكتابة تقارير عن تحركاته.

ظلّ التحقيق في هذه القضية ممتدا حتى وقت قريب، وفي عام 2010 شهدت القضية تطوُّرا جديدا عندما اعترف كارل هاينتس فيلغنر، عميل ستاسي السابق، أمام محكمة دوسلدورف أنه تلقى أوامر باغتيال إيغندورف لكن العملية لم تتم.

لم تصل التحقيقات إلى نتيجة قاطعة بالفعل، لكن الجميع تأكد أن الحادث لم يكن عفويا أبدا، وأن مخاوف إيغندورف التي طالما تحدّث عنها بأن ستاسي لن يتركه كانت حقيقية، وتأكد الجميع كذلك أن ستاسي كان أسوأ مما ظن الجميع، وأنهم لم يغفروا هرب لاعب كرة القدم مهما حدث.

وُلِد الثنائي فالكو غوتس وديرك شليغل في العام نفسه الذي بُني فيه جدار برلين تقريبا، ونشؤوا في ظل الظروف التي خلّفها الجدار، وكبروا شاهدين على الفروق الكبيرة بين الشرق والغرب، ومنذ الصغر كانوا يختلسون الفرصة لمتابعة كرة القدم في ألمانيا الغربية على التلفاز سرا في منزليهما لأن اكتشاف الأمر كان جريمة في ذلك الوقت.(6)

هوس الثنائي بكرة القدم تزايد مع الوقت، وانضما معا إلى ناشئي دينامو برلين، وأظهر اللاعبان نبوغا ومهارة فائقة في مراحل الناشئين والشباب، وبالفعل سجّل غوتس ظهوره مع الفريق الأول بعمر السابعة عشرة في عام 1979، أمّا شليغل فتأخر ظهوره حتى عام 1981 في عمر العشرين.

شارك الثنائي أيضا مع المنتخبات الوطنية في الفئات السنية المختلفة، وسافروا معها إلى عدة بلدان خارجية، آخرها كانت بطولة العالم تحت 21 سنة التي أُقيمت في السويد، وهو ما كان أمرا نادرا في ظل الحصار الذي فرضته الشيوعية على سكان الشرق، كما تكرّرت رحلات الثنائي الخارجية مع دينامو برلين الذي شارك في منافسات دوري أبطال أوروبا بوصفه بطلا لألمانيا الشرقية، وقد أثارت تلك الرحلات في ذهن الثنائي فكرة ستغير حياتهما للأبد.

اتفق الصديقان حينها على خوض غمار أكبر مغامرة في حياتهما، الهرب من ألمانيا الشرقية وترك كل شيء، واتفقوا أن تكون رحلاتهم في دوري أبطال أوروبا هي البوابة لذلك، لكن كان يلزمهم خطة مُحكمة حتى لا يفتضح أمرهم.

يحكي شليغل لـ "bbc" أنه اضطر إلى السير لساعات يوميا في الغابة رفقة غوتز لمناقشة الخطة ودراستها جيدا، لأن ذلك كان المكان الآمن الوحيد الذي لن تتمكن ستاسي من مراقبتهم فيه.

مع بداية موسم 1983-1984، اتفق الثنائي أن الوقت قد حان لبدء التنفيذ، وكان أملهم أن تخدمهم القرعة وتذهب بهم إلى بلدان يمكنهم تنفيذ الخطة فيها بنجاح، وقد أوقعتهم في مواجهة بطل لوكسمبورغ في الجولة الأولى.

لوكسمبورغ تبدو اختيارا جيدا، تقع على الحدود مع ألمانيا الغربية، ويمتلك الثنائي صديقا يعيش في ألمانيا الغربية قريبا من الحدود، وإذا تمكّن من العبور إليهم بسيارته وأخذهم سريعا فستكون عملية الهرب يسيرة.

كانت مباراة الذهاب في ألمانيا الشرقية، وانتصر دينامو برلين على بطل لوكسمبورغ 4-1 سجّل منها غوتس هدفا، وكانت مباراة الإياب ستُقام في 28 سبتمبر/أيلول 1983، وبينما يتجهز الثنائي لتنفيذ الخطة، تلقّوا الصدمة حين فشل صديقهما في الحصول على تصريح عبور الحدود إلى لوكسمبورغ، وبالتالي لن يمكنه نقلهم من هناك.

رغم ذلك، قرّر غوتس وشليغل تنفيذ الخطة على أية حال، وتكتموا على الأمر تماما حتى لا يشي بهم أحد، وقبل السفر مع بعثة الفريق، اكتفى غوتس بإخبار والده أنه ربما لا يعود ثانية، دون أن يبلغه أي تفاصيل أخرى، بينما لم يخبر شليغل أحدا حتى والديه.

من اللحظة الأولى لدخول لوكسمبورغ، تحيّن الثنائي الفرصة وحاولوا خداع الجميع، لكن رجال ستاسي الذين تعودوا على مرافقة البعثات الرياضية على هيئة مشجعين لم يتيحوا لهم أي فرصة على الإطلاق.

In 1983 Falko Götz and Dirk Schlegel fled the former German Democratic Republic before a European Cup match against Partizan Belgrade, eventually landing at Bayer 04.

With tomorrow marking the 30th anniversary of German Reunification, we're taking a look back at their story. pic.twitter.com/cRl1PBl7Nl

— Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) October 2, 2020