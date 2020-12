إسماعيل بن ناصر.. ابن عامل البناء الذي يبني مجد الجزائر وميلان

1 (ديسمبر/كانون الأول) هو يوم ميلاد "إسماعيل بن ناصر"، وكانت هذه الطريقة التي هنأ بها أحد جمهور ميلان "إسماعيل" على تويتر.(1) وبجانب التهنئة فهي إشارة إلى ما قدَّمه، ولا يزال يُقدِّمه، من أداء لافت، جعل أحدهم يمدح المبلغ الذي دفعه ميلان لأنه حصل في مقابله على خدمات "بن ناصر".

أتمَّ "إسماعيل" عامه الثالث والعشرين وفي جعبته أشياء عديدة يستحق الافتخار بها عن جدارة، أهمها هو التتويج بكأس أمم أفريقيا، وحصوله على جائزتَيْ أفضل لاعب صاعد، وأيضا أفضل لاعب غير صاعد بالبطولة نفسها، ثم انتقاله إلى فريق يحمل سبعة نجوم أوروبية على قميصه، ليُزامل مهاجما بحجم "زلاتان إبراهيموفيتش"، وينال اهتمام مدرب بأهمية "بيب غوارديولا".

أمر جيد، أليس كذلك؟! بلى هو كذلك، وربما هو أفضل مما تخيّله المتفائلون وقت صعود "إسماعيل"، وغالبا لم يخطر ببال والده وهو يستقبل خبر ولادة الابن عام 1997 في الجنوب الفرنسي، حيث مدينة آرل، وآرل هي وجهة سياحية جيدة لمحبي الآثار والفنون، لكن والد "إسماعيل" لم يهاجر إليها لأجل هذا أو ذاك، ولكنه أتى إليها مثل آلاف الشباب العرب، وخصوصا المغاربة، بحثا عن حياة أكرم تُمكِّنه من إقامة أسرة وتأمين حياتها.

يقول "إسماعيل" إن والده كان يعمل في المغرب منذ كان في الثانية عشرة، وحين هاجر الوالد إلى فرنسا في العشرين لم يحمل شهادة علمية، وبالتالي لم يكن أمامه خيار سوى امتهان الأعمال اليدوية الشاقة، وتحديدا أعمال البناء.(2)

لشهور وسنوات، كان الوالد يخرج من المنزل في السادسة صباحا ولا يعود إليه إلا في السادسة مساء، بعد أن يتمكّن التعب من جسده كله، حتى إنه لا يقدر على مجرد الكلام، لكنّ شيئا واحدا كان ينسيه كل ذلك العناء، هذا الشيء هو رؤية "إسماعيل" وإخوته يقرؤون دروسهم ويكتبون واجباتهم المدرسية. كان ذلك هو حلمه الأول والأخير، أن يحصل أبناؤه على مستقبل أفضل منه، وهذا لن يتحقق إلا بالتعليم الجيد، وقد أخبر "إسماعيل" ذات مرة أنه مستعد للتضحية في سبيل ذلك بكل شيء، حتى لو كُسِر ظهره.(3)

هذه الجملة الأخيرة جعلت الأبناء يشعرون بالمسؤولية مبكرا، وأدرك كل واحد منهم أن الخيار الوحيد أمامه هو النجاح، ولا مجال للتهاون أو إهدار الفرص. وكانت ثمرة ذلك أن أصبح شقيق "إسماعيل" الأكبر مهندسا، بينما تشق أخته طريقها في مجال مرموق مثل المحاماة.(4) أما "إسماعيل" نفسه فقد تدرّج مثل أشقائه في التعليم حتى وصل إلى المدرسة الثانوية العلمية، وهنا كان أمام مفترق طرق، ﻷنه كان يُحقِّق نجاحا في الوقت نفسه في مجال آخر، ويُثبت كفاءة كبيرة في فِرَق الناشئين داخل نادي آرل، حتى أخبره الرئيس ذات يوم بتصعيده للفريق الأول.

وهو ما يعني أن عليه التدريب كل يوم، والسفر للانتظام في المعسكرات وخوض المباريات، وبالتالي سيجب عليه ترك المدرسة، وهذا ما لم يكن في حسبان الأسرة التي تُقدِّس التعليم، لكن الرئيس أخبره بإمكانية استكمال دراسته عبر الإنترنت، وذلك بمراسلة الأساتذة والتنسيق معهم.(5)

رفضت الأم الفكرة بشكل مبدئي، فيما أبدى الأب مرونة أكثر، ورأى أن الأمر يستحق التجربة خصوصا مع حماس "إسماعيل". رجحت كفّة الأب، وانتظم بالفعل صاحب الـ 16 عاما في تدريبات الفريق الأول. وبعد عام واحد فقط، عاد للمنزل مُسرعا ليخبرهم: "ربما ألعب مباراتي الرسمية الأولى غدا".(6)

جاء الغد، وشارك بالفعل "إسماعيل" في كأس فرنسا، لكنه لم يكتفِ بمجرد المشاركة، فوقع على هدفه الأول في مباراته الأولى، ليضمن بذلك عدم العودة لفِرَق الناشئين، مع الحفاظ على حظوظه في المشاركة مع الفريق الأول.(7) كان هذا الهدف بمنزلة أثر الفراشة في مسيرة "إسماعيل"، فبعده استُدعي لمعسكرات منتخب فرنسا تحت 17 عاما، حيث يوجد كشّافو المواهب من أكبر أندية أوروبا، يراقبون النجوم الواعدين ويُعِدُّون التقارير عنهم، وكان من بين هؤلاء الكشّافين شخص يُدعى "جيل غريماندي".

مَن هو "جيل غريماندي"؟ لاعب فرنسي سابق، لعب لنادي أرسنال الإنجليزي، ثم أصبح فيما بعد أحد أهم كشّافي "أرسين فينغر"، ويبدو أنه أُعجِب بقدرات "إسماعيل" للغاية، لدرجة أنه دفع النادي للتعاقد معه سريعا قبل أن يظفر بخدماته مانشستر سيتي، الذي أرسل كشّافين هو الآخر إلى معسكر الديوك.(8) اختار "بن ناصر" أرسنال في النهاية، وقال إن سبب اختياره يعود لكون الغانرز أكثر نادٍ فرنسي في إنجلترا (9)، وبالتالي يمكنه الاندماج تحت قيادة المدرب الذي قدَّم للعالم أفضل نسخة من تيري هنري، روبير بيريز، وطبعا باتريك فييرا الذي يلعب "إسماعيل" مثله بوسط الملعب.

وصل صاحب الـ 17 عاما إلى لندن، وبدأت رهبته من الانتقال إلى نادٍ بهذا الحجم تتلاشى بعد أن زار المركز التدريبي (10)، وأحس أنها ستكون البيئة الأفضل لتطوير مستواه وصناعة لاعب محترف منه، مؤكدا أن هذا الشعور تعزَّز بعد تصعيده للفريق الأول ليتدرَّب رفقة "سانتي كازورلا" و"مسعود أوزيل".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2015، وبعد 3 أشهر على مجيئه، كان الصغير يجلس على مقاعد بدلاء أرسنال في إحدى مباريات الكأس. ولعلك خمنت أنه حظي بفرصة للمشاركة بديلا، لكن المفاجأة أن "فينغر" لم يدفع به في مركز فييرا بوسط الملعب، إنما طلب منه اللعب في مركز لا يعرف أدواره، وهو الجناح بدلا من "والكوت" المصاب، لماذا؟ لا أحد يعلم، ولا حتى اللاعب نفسه.(11)

طبعا قدّم "إسماعيل" عرضا سيئا، وأساء التصرُّف في أغلب الكرات التي وصلت إليه. خسر أرسنال المباراة، وبدأ "بن ناصر" يخسر ثقته في "أرسين فينغر"، وكانت هذه أول وآخر مباراة يلعبها لصالح الفريق اللندني.(12) كان نتيجة ذلك خروجه في أول عام 2017 لفرنسا، حيث قضى شهورا مع نادي تور، ساعدهم خلالها على البقاء في الدرجة الثانية (13)، ثم عاد مرة أخرى لأرسنال دون الحصول على فرص للمشاركة، وحينها قرر أن يغادر بشكل دائم، ولا بد أن جمهور النادي اللندني يتساءل: أين كان عقل الإدارة حين سمحت له بذلك؟

DONE DEAL: Empoli have confirmed the permanent signing of Ismaël Bennacer from Arsenal on a four-year deal.

(via @EmpoliCalcio) pic.twitter.com/Uf5cZ5rFA6

— Squawka News (@SquawkaNews) August 21, 2017