سعيد بن رحمة.. هازارد الذي وُلِد في الجزائر

تعرف عينك هذا النمط منذ النظرة الأولى، القصة ذاتها تقريبا، عربي الأصل يمتلك مهارات ساحرة وقدرات رائعة، يبدأ في ممارسة كرة القدم في أحد أندية فرنسا ثم يخرج منها فيصبح من نجوم العالم.

كتب عدة لاعبين فصولا في هذه الرواية من قبل، من رابح ماجر إلى عادل تاعرابت وياسين براهيمي ونبيل فقير وحاتم بن عرفة وصولا إلى رياض محرز، ونحن اليوم هنا لأجل فصل آخر من فصول هذه الرواية، رواية الموهوبين الذين خرجوا من البلاد العربية إلى ملاعب أوروبا لإبهار الجميع وإمتاع الجمهور في كل مكان.

على عكس أغلب فصول الرواية، وُلِدَ سعيد بن رحمة في الجزائر، في ولاية عين تموشنت تحديدا، إحدى مدن الغرب الجزائري المُطِلَّة على البحر الأبيض المتوسط، لكنه نشأ في الداخل في ولاية "سيدي بلعباس" المعروفة، وهناك مارس الفتى كرة القدم لأول مرة، في الشوارع والأحياء الضيقة، وهناك تشكَّلت مهارته النقية التي تُلازمه حتى الآن.(1)

في سن الحادية عشرة، تُقرِّر الأسرة الانتقال نحو فرنسا، والاستقرار في ضواحي تولوز، حيث بدأت رحلته الحقيقة مع كرة القدم، انضم لأحد أندية الهواة يُدعى نادي بالما في عام 2010 تقريبا، ومنه إلى نادي كولومبييه، الذي شارك معه في عدة بطولات ودية تألّق فيها بشدة، والتقطته حينها أعين كشافي أندية الدوري الفرنسي، وحاولت أندية مثل موناكو وبوردو ونيس ضمه.

انضم بن رحمة بالفعل إلى نادي نيس في عام 2013، ولم يستمر في فريق الشباب كثيرا حتى اقتنع به كلود بويل مدرب الفريق آنذاك، وقام بتصعيده للفريق الأول، وفي عمر الـ 18 حظي بمشاركته الأولى في الدوري الفرنسي أمام تولوز في المباراة التي خسرها فريقه بهدف نظيف.

رغم بدايته المبكرة، لم ينجح بن رحمة في إثبات نفسه مع نيس، تعرّض لعدة إصابات في الكاحل أبعدته عن المشاركة، وكذلك لم يحظَ بثقة المدربين الذين خلفوا بويل في إدارة الفريق، واكتفى مع نيس بالمشاركة في 18 مباراة ساهم فيها بـ 6 أهداف فقط ما بين تسجيل وصناعة.

بدأت بعدها رحلة بن رحمة مع الإعارات، خرج نحو أنجيه وأجاكسيو في إعارات قصيرة لم يظهر فيها بالشكل المطلوب، ثم خرج إلى نادي شاتورو في دوري الدرجة الثانية الفرنسي، وهناك تألَّق مع الفريق وساهم في 15 هدفا خلال موسم 2017-2018، وعندها التقطته عين بريندن ماكفارلان، المسؤول عن خلية مراقبة اللاعبين في فرنسا لنادي برينتفورد الإنجليزي.(2)

برينتفورد هو أحد أندية التشامبيونشيب في إنجلترا، تنتهج إدارته نهجا مختلفا عن باقي الأندية في هذا المستوى، حيث تُولي إدارة النادي اهتماما فائقا بالبيانات، وتؤمن بقدرته على التغلُّب على الإنفاق الكثيف بهذه الطريقة، يهتم النادي بتفاصيل كل شيء، وباختيارات المدربين، إذ يمتلك النادي مدربا خاصا بالضربات الثابتة، ومدربا متخصصا في التسديد، ويستعين النادي بـ "أنّا ويست" المتخصصة بالنوم للاستفادة منه لتحسين الأداء، ويعيش النادي في عالم آخر من التركيز والاهتمام لم يعتده الكثيرون من قبل، ورغم ذلك فإنهم يُحقِّقون نتائج ممتازة، وكانوا قاب قوسين أو أدنى من الصعود في العام الماضي رغم أن ميزانيتهم كانت رابع أقل ميزانية في الدوري (يمكنك قراءة تفاصيل أكبر عن تجربة نادي برينتفورد ورحلة صعوده عبر هذا التقرير).(3)

