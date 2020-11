خليفة ماني الذي يضغط كالوحش.. مفتاح ديوغو جوتا لمأساة كلوب

بهذه الكلمات، وصف بيب ليندرز المدرب المساعد ليورغن كلوب لاعب ليفربول الجديد ديوغو جوتا الذي، على حد تعبيره، "يضغط كالوحش"، وهو وصف قوي في حد ذاته عندما يقع على آذاننا للمرة الأولى، لكنه يُعيد إلى مخيلتنا الصورة التي اعتدنا عليها من ليفربول بالسنوات الأخيرة، الضغط العالي الشرس، الذي يضع الخصوم تحت طائلة قوة غير محتملة في الكثير من الأوقات، الذي كان وما زال يعتبر الأسلوب المميز للريدز خلال الوقت الذي قضاه الألماني يورغن كلوب مع الفريق، ذلك الضغط الشرس الذي يعتبر بمنزلة قناعة راسخة من القناعات التي بنى عليها تلك النجاحات التي اجتاحوا بها البطولات مؤخرا، التي ظننا لوهلة أنها ربما تعود أدراجها كالكثير من القناعات التي وجدنا النادي يقوم بعكسها، كالتعاقد مع لاعبين بأرقام مرتفعة بعد انتقاد ذلك الأمر عندما قام به الخصوم، أو ككسر متوسط أعمار الصفقات التي تنضم للفريق، بالتعاقد مع تياغو البالغ من العمر 30 عاما، بعد أن كان معدل الأعمار للصفقات يتراوح بين 24-26 عاما، هناك استثناءات عديدة قام بها الفريق للقواعد التي صكوها لأنفسهم، لكن الأكيد أن جوتا لا يعد واحدا من تلك الاستثناءات. (1) (2)

ما الذي يمكن أن يُقدِّمه جوتا لليفربول؟ في الواقع ذلك السؤال كان آخر ما طُرِح عقب مجيء الرجل إلى الفريق، ببساطة لأن الجميع كان لا يزال يحاول استيعاب مفاجأة التعاقد معه من الأساس، فمع كل ذلك الترقُّب الذي شهدته صفقة نقل ألكانتارا من بايرن ميوينخ إلى الريدز، التي ظلت مُعلَّقة طوال موسم الانتقالات الصيفي الماضي تقريبا، لم يُعِر أحد من متابعي الفريق أي اهتمام لباقي الصفقات التي حاول النادي التعاقد معها، تحديدا تلك التي تخص المنطقة الهجومية للفريق، فمع تعنُّت إدارة واتفورد في مطالبها المادية في سبيل انتقال إسماعيل سار إلى ليفربول، بجانب انتقال الكندي جوناثان ديفيد من جينت البلجيكي إلى صفوف ليل الفرنسي، بدا للجميع أن الفريق لن يقوم بتدعيم دكة خط هجومه التي تفتقر إلى مقدار كبير من الجودة إذا أردت الصراحة. (3)

Diogo Jota joins Liverpool!

The Wolves forward makes the move for approximately £41 million.

Ki-Jana Hoever went the other way for £9 million.

🔴 pic.twitter.com/4Yo7etZugL

— Football on BT Sport (@btsportfootball) September 19, 2020