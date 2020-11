"ماما أليكس مورغان".. كيف تكون كرة القدم بطموح امرأة وقلب أم؟

بعد المباراة الأولى لها بقميص توتنهام أمام آرسنال لم تخطف أليكس مورغان الأضواء بنفسها، حيث خطفتها ابنتها تشارلي، تلك البالغة من العمر 5 أشهر فقط، التي التقطت مورغان صورة معها في ملعب اللقاء توثيقا لأول مباراة تخوضها وهي أم، وفي الحادية والثلاثين من عمرها، وبعد فترة انقطاع عن اللعبة امتدت لأكثر من عام. (1)

أليكس غابت عن كرة القدم منذ كأس العالم للسيدات في (يوليو/تموز) عام 2019 بسبب الحمل والولادة، وامتدت فترة الغياب بسبب تفشي وباء كورونا وتعطيل المنافسات، لتفتح مورغان بقصتها بابا من التساؤلات التي توجد بالطبع بداخل كلٍّ منا حتى وإن لم نبح بها أبدا، تلك التي تتعلّق بما تفعله لاعبات الرياضات المختلفة وخصوصا كرة القدم مع الحمل والولادة.

الحمل ليس إصابة، والولادة كذلك، هي ليست أشياء تحدث في جزء محدد من الجسد، بل تغييرات فسيولوجية كاملة يمتد تأثيرها إلى آخر العمر. المعاناة في هذه القصة مع ممارسات الرياضة ليست فقط في تجاوز فترة الحمل وما بعد الولادة وكأن شيئا لم يكن، لأنه في حالات كثيرة تصدر شهادة وفاة مرونة الجسد بالتزامن مع شهادة ميلاد الطفل الجديد.

في هذا الصدد، تقول كريستي إليوت أستاذة علم وظائف الأعضاء بجامعة نوتنغهام إن الحياة بعد الحمل تختلف كليا مع بعض السيدات، بينما يستعيد البعض الآخر حياة ما قبل الولادة بمرور الوقت. هذا بالنسبة للرياضة يشبه الإصابات القوية بالكسور المضاعفة وتمزقات الأربطة التي لا ينجح جزء كبير من اللاعبين في استعادة الكفاءة نفسها التي كان عليها قبلها، حتى لو تعافى منها ولم تجبره على الاعتزال. (2)

كريستي إليوت تتحدث عمّا هو أخطر من ذلك، فالتغيرات الجسدية بعد الولادة تؤثر على الجهاز العضلي والهيكل العظمي بالكامل، حيث تجعل المرأة تمشي بشكل مختلف قليلا وتتوازن بطريقة مختلفة. عندما يتضخم الرحم، فإنه يضغط عموما على الأعضاء الأخرى، مما يؤدي إلى تغييرات في سعة الرئة مثلا، يمكن أن تؤدي التغييرات في الهرمونات التناسلية -زيادة هرمون الإستروجين والبروجسترون- إلى زيادة تراخي المفاصل والأربطة، وهو عامل خطر رئيسي لإصابات الرباط الصليبي وتمزُّق الأربطة بشكل عام، إضافة إلى التغيرات القلبية وتغيرات تخص الأوعية الدموية وضغط الدم وإيقاع القلب.

أَزِح الحمل والولادة من الفقرة السابقة وأَعِد قراءتها وأنت تتخيل أن هناك لاعبا ما أصيب بشيء ما تسبّب في كل ذلك، فبات يعاني على مستوى القلب والأوعية الدموية وسعة الرئة وتراخت مفاصلة بصورة كبيرة، كما أنه بهذه التغييرات سيعود إلى الملاعب بعد غياب لأكثر من عام وسيكون مطالبا باستعادة مستواه والعودة إلى ما كان عليه قبل الإصابة، علما بأنه إما يقترب من الثلاثين وإما تجاوزها. حتى لو كان أفضل لاعب في تاريخ أي لعبة، هل يقدر على ذلك؟ (3)

حين تتخيل هذه الصورة تذكّر أن التأثيرات لا تنتهي هنا فقط، بل إن تضخم الرحم يُحدِث ضغطا على منطقة الحوض مما يضرب سهما في مرونة الجسد من ناحية، ويؤدي إلى صعوبة التحكم في البول والبراز من ناحية أخرى، خاصة مع الجهد البدني المبذول بممارسة الرياضة، مما يضطر بعض اللاعبات للعب باستخدام الحفاظات لفترات طويلة. (4)

كل ذلك إضافة إلى اضطرابات الوزن وتغير النظام الغذائي، ولا تنسَ أنه مع الولادة يزداد حجم الثدي والسيولة فيه التي قد تؤدي إلى تسرب في حالات الاحتكاك أو اصطدام الكرة بتلك المنطقة، وتخيل في عالمنا أن لقطة مثل هذه حدثت أمام الكاميرات، وحجم الأذى النفسي الذي سينتج عن تعليقات الملايين في عالم ينسى الشعور بالشفقة بمجرد أن يلمح فرصة السخرية من أي شيء.

FIFPRO welcomes the regulations that protect the rights of female footballers who want to have children during their playing careers.

“We as players need these protections so that nobody has to choose between starting a family and their football career"https://t.co/PGpoFtAVOz pic.twitter.com/3qUsdMwjlw

— FIFPRO (@FIFPro) November 19, 2020