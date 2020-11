سفيان رحيمي.. الولد الذي قاد والده لمنصة البطولات

كم كان عمرك سنة 1996؟ لأنك لو كنت أحد مشجعي نادي الرجاء المغربي، فطبعا كنت ستحب أن تكون في مدرجات ملعب "محمد الخامس" آنذاك، حيث تشهد فوز فريقك ببطولة الدوري المحلي الثانية في تاريخه، بعد أن تمنعت عن خزائن الرجاء لثمانية مواسم متصلة.(1) فهل تتخيل كيف كانت الفرحة؟

مهما تخيلنا فمن الصعب أن نعرف شعور السيد "محمد رحيمي" وقتئذ، لأن فرحته كانت فرحتين؛ الأولى فرحة تتويج ناديه الذي يشجعه ويعمل بين جدرانه موظفا منذ الستينيات، والثانية فرحة إنجاب مولود جديد في يوم التتويج نفسه. اختلطت الفرحتان في نفس "رحيمي"، ففكّر أن يُسمّي ابنه "بطل"، لكنه في النهاية اختار لابنه اسما آخر، نعرفه الآن بـ "سفيان.. سفيان رحيمي".(2)

في البداية دعنا نعرفك أكثر على "محمد رحيمي"، وكي نفعل فعلينا أن نعود إلى حي درب السلطان، هذا الحي الذي يُعَدُّ أكبر أحياء الدار البيضاء وأقدمها، وشهد قصصا بطولية كبرى في مقاومة الاستعمار الفرنسي، ولعب كذلك الدور الأهم في حياة "رحيمي". إحدى هذه القصص وقعت في مقهى "بويا صالح" الشعبي، حين تجمع عدد من رجال المقاومة وقرّروا تأسيس نادٍ يوفر الأنشطة الرياضية لأبناء الحي.(3) كان اختيار اسم النادي ذا دلالة واضحة عما يرجوه المغاربة آنذاك، فسمّوه الرجاء.

وهكذا نشأ "رحيمي" في درب السلطان على حب الرجاء،(4) وأراد كغيره من شبان الحي العريق الانضمام إلى صفوفه، خصوصا مع موهبته التي بدأت تبرز في كرة القدم، لتتحقق بالفعل رغبته في أحد أيام سنة 1962. كان هذا حين شاهده المدرب "أحمد المرواخي" يلعب مع أقرانه، فأُعجب بقدراته ورأى أن بإمكانه احتراف اللعبة بوصفه حارس مرمى، لذلك دعاه لخوض اختبارات فريق الشباب، ليجد "محمد رحيمي" نفسه لأول مرة داخل النادي الذي عاش طفولته يحلم به.(5)

وهناك اكتشف "رحيمي" أنه يشارك رفقة نخبة من أفضل مواهب المغرب، نذكر لك منهم محمد حمان جرير، وعلي بن دايان، ومصطفى فهيم، كل هؤلاء أثبتوا كفاءة في فريق الشباب بالرجاء، ليتمكّنوا من التصعيد للفريق الأول، قبل أن يصنعوا لأنفسهم ولناديهم تاريخا مشرفا.(6) أما "رحيمي" فلم يلحق بهم، بل كان عليه أن يخلع قفازه بعد فترة قصيرة وإلى الأبد، والسبب في ذلك يعود لحادث سير تعرض له في السابق، وهو ما جعله يعاني في التدريبات، وأعاقه عن الحركة ومواصلة التمرين بشكل سليم، فوأد مسيرته وهي لا تزال في المهد.(7)

تخيّل نفسك تعيش هذه اللحظة المريرة، حيث أفلت حلم طفولتك بعد أن كان بين يديك، وليس لك في هذا أي ذنب، بل على العكس، كانت إمكانياتك الفنية مُبشِّرة، ويشهد لك كل مَن في النادي بالإخلاص والانضباط والأخلاق العالية. ولعل ذلك ما دفع مسؤولي الرجاء للتعاطف مع "رحيمي"، أو "يوعري" كما اشتهر في تلك الفترة، خصوصا كلما اكتشفوا مدى حبه الصادق للقلعة المغربية، ورغبته في البقاء داخلها حتى بعد ضياع حلمه. فكّر أحدهم أن يوكل إليه وظيفة تجعله قريبا من فريق الكرة ومتابعا لكل خطواته، وفي الوقت نفسه يستفيد الفريق من دأبه وحرصه على النادي، فكُلِّف مباشرة بمنصب المحافظ العام على ملعب الرجاء، وكان مسؤولا عن أمتعة اللاعبين ومعدات التدريب.(8) ومن هنا بدأت مسيرة "يوعري" مع النسور الخضر.

لم يُخيِّب "رحيمي" ظن أحد، بل على النقيض اندمج سريعا في الأجواء داخل ساحة الرجاء التدريبية، وظهر جليا تفانيه وأمانته في العمل، وكذلك اهتمامه بالتفاصيل الصغيرة التي تخص الأمتعة والمعدات، خصوصا في رحلات الفريق خارج الديار، كل هذا جعله ينال ثقة المدرب تلو الآخر.

أما "عبد اللطيف غريندو"، لاعب وأسطورة الرجاء السابق، فيؤكد أن مهام "يوعري" توسعت بعدما قام بتكوين علاقات قوية مع اللاعبين على مر الأجيال، وعرف كثيرا عن طباعهم في لحظات الفرح والحزن، فأصبح يتولى مسؤولية التحفيز داخل غرفة خلع الملابس قبل انطلاق المباريات المهمة (9)، هذا بالإضافة إلى وعيه وفهمه للأمور التقنية داخل كرة القدم، وهو ما أهّله للقيام بدور استكشافي يخص المواهب التي تصلح لاحتراف الكرة وقيادتهم لخوض الاختبارات والمعايشة داخل نادي الرجاء.

يكفيك أن تعرف أنه مَن اكتشف "عبد المجيد الظلمي"، مايسترو المغرب في سبعينيات القرن المنصرم (10)، وذلك حين شاهده بإحدى مباريات الشباب في حي درب السلطان، فأخذه من يده وانطلق به نحو مقر النادي، ليهدي جمهور النسور أحد أمتع مَن لمس الكرة وأعلاهم خُلقا، بشهادة منظمة يونسكو التي أهدته جائزة اللعب النظيف في التسعينيات.(11)

نسينا أن نخبرك أن "يوعري" يسكن بالقرب من "مركب الوازيس"، وهو ملعب نادي الرجاء التدريبي، ويمكننا أن نتخيل كيف تكسو حوائط مسكنه صوره مع نجوم الفريق، والميداليات التي حصل عليها في مختلف البطولات.

في هذه الأجواء وُلِد ابناه "أمين" ثم "سفيان"، ونشأ هذا الثنائي فوجدا أن نادي الرجاء يُمثِّل محور حياة أسرتهم، فهو مصدر رزق أبيهما، وكذلك مصدر فرحه ومصدر حزنه، لهذا كان من الطبيعي أن يحاول كلاهما تحقيق الحلم الذي عجز الأب "رحيمي" عن تحقيقه.

كان الأبن الأكبر هو "أمين"، ويبدو أنه لم ينجح في احتراف اللعبة مثل والده، لكن ذلك لم يكن نهاية مشواره مع النسور، حيث حرص منذ الصغر على الوجود رفقة أبيه لمعاونته في مستودع الملابس، وبمرور السنوات اكتسب الخبرة وفهم كيف تُدار الأمور في ساحة الرجاء التدريبية، حتى ورث المهنة لاحقا بعد تقاعد "يوعري".(12) أما "سفيان" فقد ورث الحلم، إذ فتح الصغير عينيه على الدنيا ليجد أنه يقضي الجزء الأكبر من يومه داخل المركز التدريبي بين الملعب وغرفة خلع الملابس، وهناك اختلط بالنجوم الكبار، وعايش فوز الرجاء بالبطولات خلال حقبة التسعينيات الذهبية، وهكذا عرف "سفيان" مبكرا قيمة أن تكون بطل المغرب وأفريقيا، واستمع لحكايات والده عن تاريخ النادي، فكان بديهيا أن يحلم بأن يصبح جزءا من مستقبله.

📸Beautiful picture. Our legend Mostafa with a child, who is none other than Soufiane Rahimi , current Raja Club Athletic player💚 #DimaRaja pic.twitter.com/zjcTTwPVKO

انضم "سفيان" لمدرسة الكرة، وهنا قد تظن أن "يوعري" استغل علاقاته في محل عمله لإقناع المدربين بإمكانيات ابنه، لكن عليك أن تعرف أن الصغير لم يتدرب على ملعب "الوازيس"، حيث يوجد أبوه، بل في ملعب "تيسيما" المخصص لفئات البراعم، وقد قرّر "رحيمي" ألا يزوره خلال المباريات حتى لا يؤثر على قرارات المدربين.(13)

لم يكن الولد بحاجة إلى واسطة على كل حال، إذ كانت بدايته مُبشِّرة، وقد أظهر حماسا وانضباطا وتطوّر أداؤه باستمرار، حتى كافأه المدربون بترشيحه للوجود في ملعب "محمد الخامس" جامعا للكُرات خلال مواجهات فريق الرجاء الأول.

وهناك صورة تجمعه مع اللاعب "محسن متولي" بعدما سجّل هدفا، لينطلق "سفيان" للاحتفال معه. لم يكن "متولي" يعلم أن هذا الولد سيُزامله بعد سنوات معدودة، لكن بعد أن يتخطى التحديات الصعبة التي واجهته.

الطريق للفريق الأول لم يكن مُمهَّدا على الإطلاق، فقبل تصعيده لفريق الشباب تعرّض "سفيان" لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لشهور، وربما لهذا عانى بعد عودته مجددا من أجل إقناع مدربي فِرَق الشباب بقدراته.(14)

وحتى بعدما اجتاز اختبارات التصعيد لفريق أمل الرجاء، وهو اسم أحد فِرَق الشباب، لم يستطع حجز مقعد أساسي، بل إنه لم يشارك إلا في مباراة واحدة خلال الموسم بأكمله. كان هذا كفيلا بأن يتأثر سلبيا على الصعيدين الفني والنفسي، لكن صدمة أكثر قسوة كانت في طريقها إليه.

وقعت هذه الصدمة بمجرد نهاية الموسم، حين استدعته الإدارة مع بعض لاعبي الفريق وأخبرتهم بالاستغناء عن خدماتهم. كان "سفيان" لا يفصله عن التصعيد للفريق الأول سوى خطوات معدودة ويُحقِّق حلمه وحلم أسرته، وها هو يرى كل شيء ينهار في لحظة واحدة، وعليه الآن مغادرة النادي الذي لا يحب غيره.(15)

الجدير بالذكر أن كل ذلك لم يحل بينه وبين الوجود في مدرجات الرجاء بصورة منتظمة، فربما تمنعه الإصابة من اللعب، ويعوقه الاستبعاد والاستغناء عن تحقيق طموحه، لكن لم يُثنِه شيء عن الغناء للنسور الخضر في منحنى ملعب "محمد الخامس".

He was practically born at the club facilities, with his father being an equipment manager and joined the ultras group at a young age. Tonight Soufiane Rahimi (22) scored twice to put Raja Casablanca in a great position to win the #TotalCAFCC. Football! pic.twitter.com/clqHOQiydp

— Maghrib Foot (@MaghribFoot) November 25, 2018