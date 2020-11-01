ما بعد الكارثة.. هل يستطيع فابينيو تعويض فان دايك؟

في واحد من مقالاته الممتعة، يتنبّأ جوناثان ويلسون منذ عدة سنوات بأنه سيأتي زمن يختفي فيه مركز المدافع بمعناه التقليدي، ويحل محله لاعبون أشبه بلاعبي الوسط، أقدر على بناء اللعب وأقل عُرضة للأخطاء وفقدان التركيز تحت الضغط، لتحل تلك المهارات محل المهارات الدفاعية التقليدية من قدرة على المحاصرة والرقابة الفردية والفوز بالالتحامات وغيرها. (1)

ليست هذه مقدمة لتبرير استخدام كلوب لفابينيو في الدفاع، بل ربما تكون مقدمة لتبرير تحويل فان دايك نفسه من مركزه الأصلي كونه ظهيرا أيمن إلى مدافع قلب، فما قصده ويلسون بالتطور في هذا المركز واستخدام المدربين للاعبي الوسط بدلا عن المدافعين التقليديين كان هدفه الإشارة إلى تطور احتياجات المركز فنيا، واحتياج المدربين إلى لاعبين أكثر قدرة على التمرير السليم وتدوير الكرة، وهو ما يتوافر عادة في لاعبي الوسط، ولكن إن حدث وتوافر في ظهير أيمن مثل فان دايك فلا مانع، خاصة أن الهولندي كان ظهيرا أيمن من طراز بدني استثنائي، يمتلك سرعة الأظهرة وطول وقوة مدافعي القلب في الوقت ذاته.

مدرب ليفربول يورغن كلوب واللاعب فابينيو تافاريس

في الواقع، حتى على القواعد الكروية العتيقة التقليدية، كان من المدهش أن يظل فان دايك في مركز الظهير الأيمن أو يُرشَّح له كونه ناشئا من الأساس، لأن إمكانيات فان دايك كانت تسمح له بالتأثير على المباراة من مواقع أكثر محورية في عمق الملعب.

سايمون هيوز من "ذا أثلتيك" يستخدم مسيرة ماتياس زامر، نجم دورتموند في التسعينيات والمدير الرياضي السابق لبايرن ميونيخ، للتدليل على الأمر. زامر بدأ لاعبَ وسط، ثم سمحت له فنياته بالتقدُّم في الملعب وصولا إلى مركز صانع الألعاب، ثم بسبب عدة إصابات متتالية عاد إلى قاعدة الوسط في دور أشبه بالليبرو كصانع ألعاب متأخر، وهذا الموقع سمح له باستخدام مهاراته في التأثير على المباراة بشكل أكبر. (2)

يحكي هيوز أن كلوب دائما ما عقد مقارنات بين فابينيو وزامر رغم كراهيته وعداوته الشديدة للأخير، فإمكانيات البرازيلي المتنوعة الشمولية ووعيه الشديد بالمفردات التكتيكية للعبة سمح له بإجراء تحوُّل مشابه لكلٍّ من فان دايك وزامر معا؛ بدأ فابينيو مسيرته ظهيرا أيمن مثل الهولندي بالضبط، ثم تحوَّل للمحور مع إدراك مدربه في موناكو، ليوناردو جارديم، بأنه يستحق مساحة أكبر من التأثير على المبارة، ولاحقا مع كلوب، وبعد 6 أشهر عصيبة في البدايات، تحوَّل البرازيلي إلى وحش حقيقي في قاعدة الارتكاز. (3) (4)

في ليفربول كان زملاؤه يكرهون اللعب ضده بسبب ساقيه الطويلتين القادرتين على استخلاص الكرة في أصعب المواقف، ووجوده الدائم في مواقع سقوط الكرة وحُسن توقُّعه للعب. فابينيو كان يتألق بشدة في التدريبات، وكان انعكاس ذلك على المباريات مسألة وقت لا أكثر، لدرجة أن هندرسون شعر بالخوف على موقعه في التشكيل الأساسي، وكان هو مَن ذهب إلى كلوب ليُقنعه بتغيير أدواره وإفساح المجال لفابينيو، وفي تلك اللحظة قُدِّم هندرسون في مركز الـ 8 كونه مزيجا رائعا بين مركزه الأصلي بوصفه جناحا في ساندرلاند وبين موقعه في قاعدة الوسط مع كلوب. (5) (6)

اللاعب فيرجيل فان دايك

لو فكرت في الأمر قليلا فستجد أن تحويل فابينيو إلى مدافع قلب خلفا لفان دايك كان أمرا يحلم به كلوب منذ فترة، ولكنه ببساطة لم يكن يستطيع الاستغناء عن البرازيلي في المحور، بل إن بعض التحليلات المهمة، كان أبرزها تحليل مايكل كوكس عقب ضم تياغو من بايرن، توقعت أن يعود كلوب لهذه الفكرة ليُكوِّن شراكة جديدة بين فان دايك وفابينيو في قلب الدفاع، تاركا قاعدة الوسط لتياغو رفقة هندرسون وفينالدوم، ولكن بينما كان تياغو يتحسس خطواته الأولى في ليفربول داهمته عدوى "كوفيد-19" وتأجَّلت الخطة لوقت لاحق، وحينما أُصيب فان دايك أصبح الأمر بديهيا. (7)

لو فكرت في الأمر أكثر فستدرك أن لكلوب باعا طويلا مع تغيير مراكز لاعبيه، ولكنه لا يتلقّى التركيز الإعلامي نفسه عندما يفعلها مقارنة بغوارديولا مثلا؛ بيتشيك أتى من هيرتا برلين بوصفه مهاجما ثم حوَّله كلوب إلى ظهير أيمن ولاحقا أصبح جزءا من دفاع ثلاثي، وآرنولد كان لاعبَ وسط قبل أن يتحوَّل إلى ظهير أيمن، وماني تحوَّل من طرف إلى آخر مع مجيء محمد صلاح وأبدع هناك كما أبدع في مركزه الأصلي، وميلنر قضى موسما كاملا ظهيرا أيسر ولم يُعانِ، وإقناع لاعبيه بكل ذلك كان سهلا لأن كلوب نفسه، وعلى عكس غوارديولا، فعل الشيء نفسه على مدار مسيرته لاعبا، وتحوَّل من قلب الهجوم إلى قلب الدفاع ثم إلى يمين الدفاع. (2)

بل إن مصادر "ذا أثلتيك" تكشف أن كلوب طلب من فابينيو التحدث للإعلام أكثر خلال الفترة القادمة، لأنه لا يراه مجرد بديل لفان دايك داخل الملعب وحسب، بل يراه قائدا فطريا يستطيع استبداله خارجه كذلك.

"المدرب طلب مني أن أتحدث أكثر للفريق، عليّ أن أفكر أكثر في التفاصيل الصغيرة مثل الكرات الثانية، وأن أُوجِّه زملائي دائما للضغط بشكل أفضل، وتكتيكيا عليّ أن أكون جاهزا لإرسال الكرات الطولية.. طبعا أنا لست فان دايك ولن أكون، ولكني سأحاول أقصى ما عندي". (فابينيو أثناء حديثه لوسائل الإعلام عقب مباراة أياكس)

فابينيو كان أفضل لاعبي ليفربول في مباراة أياكس، وربما لولاه لفاز الهولنديون بسهولة، بالإضافة إلى أنه ساهم في احتفاظ ليفربول بعُذرية شباكه في المباريات الأربع السابقة التي شارك فيها بقلب الدفاع. إمكانيات فابينيو الدفاعية لا خلاف عليها، ولكن كان أهم ما قاله هو حديثه عن الكرات الطولية؛ الأداة التي صارت حجرا أساسيا في بناء اللعب لكلوب في وجود فان دايك.

ليفربول سيفتقد فان دايك في عملية بناء اللعب ربما أكثر مما سيفتقده في الذود عن مرماه، فالدفاع مسؤولية الفريق برمّته بينما لا أحد يستطيع إرسال الطوليات بدقة وسرعة فان دايك. صحيح أن فان دايك كان أفضل مدافعي العالم عبر السنوات القليلة الماضية، ولكن كلوب كان قد بدأ يعتمد على كراته الطولية كثيرا خلال الفترة الماضية.

إنها الدورة التكتيكية التي انغلقت من جديد؛ ضغط ممتاز وعالي الكفاءة يعني الاضطرار للعودة إلى الأساليب البدائية وعلى رأسها الكرات الطولية، وهذا ما يجعل فان دايك مهما للغاية في عملية بناء اللعب خاصة أمام الفِرَق الشرسة المبادرة مثل مانشستر سيتي مثلا.

في تقرير آخر يقترح كلٌّ من جيمز بيرس وتوم وورفيل المتخصصين في شؤون ليفربول عدة اقتراحات لتعويض الهولندي في يناير/كانون الثاني، منها الفرنسي أوباميكانو مدافع لايبتسيتش والإنجليزي بن وايت مدافع برايتون وأوزان كاباك مدافع شالكه الذي انتشرت أخبار عن رغبة كلوب في ضمّه بنهاية الصيف، بل وحتى كونور كوادي قائد ومدافع الوولفز. (8)

أغلبها اقتراحات رائعة قُيِّمت تحليليا وإحصائيا من بيرس ووورفيل على مستوى معقد، ولكن تلك التفصيلة تحديدا هي ما يجعل كلوب مختلفا عن غيره؛ إيمانه بقدرة المجموعة على تعويض نواقصها مهما كانت فادحة مثل فان دايك، كونه في بعض الأحيان يقف على الشعرة ما بين العبثية والواقعية.

مدرب ليفربول "يورغن كلوب"

ليفربول لن يمتلك الموارد الكافية لإتمام أيٍّ من هذه التعاقدات، وحتى لو فعل فسيستغرق كلٌّ منهم زمنا طويلا في التأقلم وفهم أسلوب لعب الفريق وواجباته الجديدة، وهي النقطة التي يلعب عليها كلوب بإقحامه لفابينيو في قلب الدفاع، وعودة هندرسون لقاعدة الارتكاز في انتظار خروج تياغو من العزل، والمثير أن كل هؤلاء شغلوا هذه المراكز سابقا في ظروف مختلفة ولأسباب مختلفة، وكأنه صنع آلة متماثلة التروس يمكن إحلال أحدهم مكان الآخر من دون الكثير من المتاعب.

النقطة المهمة التي أشار إليها سايمون هيوز هي أن عودة فابينيو للدفاع قد تُعيده للتشكيل الأساسي لمنتخب بلاده بعد أن فقد موقعه لصالح كازيميرو، وحقيقة أنه سيتألق في الدفاع قد تدفع كلوب لاستخدامه في هذا المركز حتى بعد عودة فان دايك، وهو ما سيجعله صيدا ثمينا لتيتي في المنتخب، خاصة أن تياغو سيلفا قائد الفريق سيكون قد بلغ الثامنة والثلاثين من عمره مع حلول المونديال القادم، وبهذا يفوز الجميع تقريبا.

مهمة صعبة للغاية، ولكن فابينيو يمتلك فرصة كبيرة لتعزيز موقعه كونه أسطورة حقيقية في النادي إن قدَّم نفسه منقذا لجماهير ليفربول خلال فترة غياب فان دايك، هذا هو ما يعتقده هيوز ونحن نوافقه الرأي. الأهم أنه بعد 5 سنوات من كلوب في إنجلترا صرنا متأكدين أن أي أخطاء سيرتكبها فابينيو لن تجعله خيارا أسوأ من الإتيان بمدافع جديد من بلد آخر برقم خيالي. في الواقع، هذه السنوات الخمس أثبتت أن الريدز ومدربهم يُقدِّمون أفضل ما عندهم عندما يُحاصَرون وتقل خياراتهم.

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المصادر