توماس بارتي.. المرعب الذي سيحل نصف مشكلات أرسنال

المحاور: "كيف تصف فييرا؟" كين: "قوي جدا جدا جدا جدا". المحاور: "ما أفضل مزاياه في وجهة نظرك؟". كين: "إنه قوي جدا جدا جدا جدا" (يضحك).

في وثائقي "أفضل الأعداء"، يحكي روي كين عن صراعه مع باتريك فييرا نجم وقائد أرسنال فينغر في مطلع الألفية. يتذكر كين المشاجرة الشهيرة في نفق ملعب هايبري بموسم 2005، ويؤكد حقيقة مهمة؛ أرسنال في ذلك الوقت كان فريقا مرعبا على المستوى البدني، وكان الوقوف بجانبهم في ذلك النفق الضيق يُظهِرهم عمالقةً ويُرهِب خصومهم قبل كل مباراة، وكأنه صُمِّم خصيصا لهذا الغرض. (1) (2)

غالبا، كان هذا الهدف الحقيقي من تصميم النفق بهذا الضيق فعلا. في ذلك الوقت كان فينغر يعتمد على 14 أو 15 لاعبا طوال الموسم، ولك أن تتخيل أن متوسط أطوالهم كان يبلغ 185 سم! فقط 4 لاعبين كانوا أقل من 180 سم هم آشلي كول وكولو توريه وفريدي ليونبرغ وخوسيه أنطونيو رييس! (3)

لكي نساعدك على تخيُّل أحجام لاعبي أرسنال والبريميرليغ عموما في هذا الوقت مقارنة بالآن، فسنخبرك أنه من بين العشرين فريقا الناشطين في البريميرليغ الآن فقط واتفورد يتفوق على هذا المتوسط بهامش ضئيل للغاية. يبلغ متوسط أطوال لاعبي مانشستر سيتي مثلا 180 سم وهم أقصر فِرَق البريميرليغ على الإطلاق، بينما يصل متوسط أطوال لاعبي ليفربول إلى 182 سم، ويقف أرسنال حاليا عند حاجز 183 سم. (4)

كرة القدم تغيرت كثيرا عن هذا الزمن؛ الآن أصبحت الأفضلية للاعبين أصحاب القدرات الذهنية والفنية الأعلى، للاعبين الذين يستطيعون استيعاب التعقيد التكتيكي المتزايد للعبة، وكانت مزية أرسنال الرئيسية في تلك الحقبة أن مهارات فينغر في الكشف عن المواهب، التي كان يسبق فيها إنجلترا بسنين ضوئية، استطاعت الجمع بين كل ما سبق في الوقت ذاته؛ بين الوعي التكتيكي وسيولة المراكز والمهارة الفنية والإمكانيات البدنية الخارقة.

أرسين فينغر

هذا التغيير لم يؤثر في إنجلترا مثل باقي دوريات القارة، لا يزال البريميرليغ محتفظا بأفضلية اللاعب القوي الطويل عن غيره، ولا شيء يُوضِّح ذلك مثل دهشة فيرنر بعد مباراته الأولى أمام برايتون، وتصريحه بأنه لم يسبق له أن لعب أمام مدافعين بهذه الأحجام من قبل رغم أنه ينشط في البوندزليغا منذ 6 مواسم على الأقل! (5)

إنجلترا ما زالت مُخلصة للكرات الطولية العتيقة، وحتى أساليب اللعب الجديدة التي استوردها أمثال يورغن كلوب وبيب غوارديولا وغيرهم إلى البريميرليغ لم تنجح في تغيير الأمر، ببساطة لأن الضغط أصبح العنوان التكتيكي الأهم في كل المباريات، وصار هناك العديد من الفِرَق التي تنقل أساليبهم وتُطبِّقها، بالتالي تعذَّر بناء اللعب من الخلف في كثير من الحالات، وعادت الكرات الطويلة إلى الواجهة مجددا، فقط بأساليب أكثر تعقيدا وأناقة، وأصبح غوارديولا وكلوب أنفسهم أكبر مستخدميها، ولكن هذه قصة أخرى لتقرير آخر. (6)

بدأ بارتي حياته في نادي "تيما يوث" في غانا، ومن هناك التقطه وكيل لاعبين يُدعى خوزيه خيمينيز ونظّم له تجربة في أتليتكو مدريد. اعتبرها بارتي فرصة عمره وحزم حقائبه وغادر دون أن يُخبر عائلته. يقول خافي بانيوس أحد مدربي الناشئين هناك إنه احتاج إلى مشاهدة بارتي مرة واحدة فقط حتى يقتنع بإمكانياته، فقد كان واضحا أنه يسبق أقرانه في السن نفسها. (7)

كانت تلك عادة مُريبة في اللاعبين القادمين من أفريقيا، أن يُظهِروا إمكانيات تسبق أعمارهم بكثير، وكان هذا لسبب بسيط أن للأفارقة باعا طويلا وتاريخا عريقا في تزوير أعمارهم الرسمية، وكان الأمر شائعا لدرجة أن الكثير من التقارير أكّدت أن فريق نيجيريا الفائز بأولمبياد سيدني كان كله يتجاوز الثالثة والعشرين من العمر، وكان هذا سبب تفوقهم على أقرانهم، ولكن بارتي لم يكن واحدا من هؤلاء لحُسن الحظ. (8)

توماس بارتي أثناء انضمامه لفريق أتليتكو مدريد

يتذكر بانيوس أن بارتي كان يُعرِّف نفسه قائلا: "أهلا! أنا توماس بارتي، وليس حفلة!"، وكان هذا يُذيب الحواجز فورا ويُشعرك بالأُلفة تجاهه. ما كان مميزا بشأن بارتي وقتها، وعلى عكس المتوقع، لم يكن إمكانياته البدنية وقدرته على الركض وتغطية المساحات، بل إن تلك القدرات اكتسبها لاحقا لرغبته الشديدة في تحسين نفسه ومستواه، بالإضافة إلى قضائه ساعات في الصالة الرياضية لمحاولة زيادة كتلته العضلية.

ما كان مميزا في بارتي آنذاك هو دقة تمريراته ووعيه التكتيكي، وهو أمر لا تتوقع أن تجده في لاعبين في بداية العقد الثالث من العمر، وهذا هو ما أشعر مدربي أكاديمية الأتليتي أنه مختلف، ببساطة لأنه من السهل على لاعب في هذه السن أن يُحسِّن لياقته وقدراته البدنية، ولكنّ أمورا مثل حُسن التمركز واستقراء اللعب والتمرير السليم هي ما يحتاج إلى العمل الأكبر عادة.

وصل بارتي إلى الأتليتي في 2012، وبعد 10 أيام فقط وقَّع عقد الانضمام لفريق 19 سنة، ثم خرج في إعارة إلى مايوركا حيث عمل تحت قيادة خوزيه لويس أولترا مدرب الفريق، الذي شرح عملية تطوُّره لنيك رايت من سكاي قائلا إن بارتي كان يُعاني من لمسة أولى سيئة، بالإضافة إلى عجزه عن التأقلم مع الضغط في مناطق الفريق الدفاعية. كان بارتي يرتكب العديد من الأخطاء تحت الضغط، ولكنهم ظلّوا ينصحونه ويوجِّهونه، والأهم أنه كان يتقبل تلك النصائح ويسعى لها لتطوير نفسه، بالإضافة إلى أنه كان محترفا حقيقيا، يهتم بصحته ويحيا حياة منظمة للغاية.

بعد تلك المرحلة اكتسب بارتي ثقة هائلة في ذاته، قدرته على تخطي الموجة الأولى من المصاعب ساعدته على تجربة أشياء جديدة تُضيف إلى إمكانياته كلاعب، فأتى دور التمريرات الطولية والتسديدات البعيدة، التي سجّل منها 5 أهداف ألحقها بأربعة أهداف أخرى عندما خرج في إعارته الثانية إلى ألميريا.

هذا هو ما يؤكده أولترا قائلا إنه "يفعل كل شيء في كرة القدم"، وبينما كان هذا مجرد رأي شخصي أو انطباع في 2013 لدى مدرب مايوركا، فإن سنواته الأخيرة في الأتليتي تؤكده إحصائيا، إذ يستخدم نيك رايت قاعدة بيانات أوبتا لمقارنة بارتي مع زملائه في الأتليتي، بل وحتى أقرانه في المركز نفسه من فِرَق الليغا المختلفة.

في الموسم الماضي من دوري الأبطال، تصدَّر بارتي لاعبي أتليتكو مدريد على مستوى التدخلات، واللمسات، والتمريرات إلى الثلث الأخير، والفرص المصنوعة من لعب مفتوح، وأتى ثالثا على مستوى التسديدات. لم نكن نبالغ عندما وصفناه بالمرعب.

بالطبع لم نأتِ لنخبرك أن بارتي سيُعوِّض فييرا في أرسنال، ولكنه خطوة ضخمة للغاية على الطريق الصحيح، والأهم أن صفقة كتلك تعني الكثير لأرسنال في سوق الانتقالات على مستوى المكانة بين عمالقة القارة، ببساطة لأنه لا يوجد سبب واحد يجعل لاعبا في أتليتكو مدريد يرغب في الانضمام لأرسنال سوى المال. أرسنال لا يلعب في دوري الأبطال مثل الأتليتي، بل ولا يملك فرص الأتليتي نفسها في المنافسة على البطولات الكبرى، ولا يبدو أن الوضع سيتغير بصفقة واحدة أو اثنتين أو حتى ثلاث، ولكنه نجح في الحصول على توقيع بارتي رغم كل ذلك، وليس لأنه امتلك الحساب البنكي الأكبر، بل لأن بارتي رغب في الانضمام لأرسنال. أصلا مبلغ 50 مليون يورو أو 45 مليون باوند ليس عصيا على كثير من الأندية في هذا الزمن.

كذلك ليس هدف هذا التقرير إخبارك بأن بارتي سيُعيد لوسط أرسنال هيبته، أو أنه سيُرهب الخصوم بدنيا وسيُضيف الكثير للمدفعجية بلياقته الاستثنائية وقدرته الخارقة على تغطية المساحات والافتكاك، هذا كله بديهي ولا بد أنك أدركته بعد أول مرة شاهدت فيها بارتي مثل بانيوس بالضبط، ولكن ما أردنا إخبارك به هو أنه، كما قال خوزيه أولترا، لاعب شديد الشمولية والتنوُّع مثل فييرا بالضبط.

سيرخي بارخوان، مدربه في ألميريا إبان الإعارة، يصفه بأنه لاعب "يفهم كرة القدم جيدا"، وأن وعيه التكتيكي بمهام المراكز المختلفة وحُسن تمركزه سمحا لبارخوان باستخدامه في ثلاثة مراكز مختلفة للغاية عن بعضها بعضا؛ صانع ألعاب خلف المهاجمين، ومحور لعب في الوسط، بل وحتى مدافع قلب في بعض الأحيان.

سيرخي بارخوان

لماذا إذن أخبرناك بأنه سيحل نصف مشكلات أرسنال فقط؟ السبب بسيط؛ أرسنال يعاني من مشكلات جمة في مرحلة بناء اللعب والخروج بالكرة من الخلف. في البداية كان الأمر يسير على أفضل ما يُرام، وكان أرتيتا قادما من سيتي بحزمة من الأفكار والمبادئ ساعدته على تحقيق وثبة هائلة، أفكار مثل استخدام لينو كلاعب إضافي أثناء التحضير واستخدام تيرني كمدافع قلب أيسر ثم تحريره على الخط مع التحوُّل من 3-4-3 إلى 4-3-3، بل وحتى إنزال ساكا في منطقة الوسط أثناء خروج الكرة لتحقيق الزيادة العددية على خطوط ضغط الخصم، ولكن مع الوقت بدأ الخصوم، وعلى رأسهم كلوب وغوارديولا، في ابتكار المضادات التكتيكية لكل ذلك، ووجد أرتيتا نفسه عاجزا مع ضعف الأدوات المتاحة وحاجة الفريق إلى عملية بناء شاملة.

تتلخّص مشكلة أرسنال الرئيسية الآن في الأمر الذي يسبقه فيه كلٌّ من كلوب وغوارديولا بأميال، وهو كيفية بناء اللعب بسحب الخصوم إلى الثلث الدفاعي ثم ضربهم بالطوليات الدقيقة خلف خطَيْ الضغط الأول والثاني، وهو أمر كان يتفوق فيه كلوب على الجميع قبل إصابة فان دايك بسبب قدرة الهولندي الاستثنائية في إرسال الطوليات الدقيقة بكلتا قدميه، ولكن أرسنال ما زال متأخرا في هذا الصدد، إذ لا يملك لاعبا يستطيع استقبال تلك الكرات بالمهارة والسرعة الكافيتين لبدء الهجمات السريعة قبل ارتداد لاعبي الخصوم. (9) (10)

ما يُضاعف أثر تلك المشكلة أيضا هو إقصاء أوزيل من قِبَل أرتيتا بعد غضب الأخير بسبب عدم التزام الأول أثناء فترة الحجر الصحي، ورفضه للتواصل المرئي اليومي عبر تطبيقات الفيديو مع الطاقم الفني للفريق للتأكُّد من قيامه بالتدريبات المطلوبة منه، ما استدعى ذكريات أوزيل السيئة مع فينغر، التي صرّح بها آرون رامزي مؤخرا، مؤكدا أن الألماني كان يتلقّى معاملة خاصة تتضمن حصوله على إجازات إضافية وغيابه عن بعض التدريبات.

مدير آرسنال ميكيل أرتيتا (يمينا) يعطي تعليمات لتوماس بارتي (يسارا)

النتيجة أن أرسنال لم يعد يمتلك محورَ لعب حقيقيا في المقدمة ومقاوما للضغط وقادرا على استغلال اللمسة الأولى وصناعة الفرص، أو حتى لاعبا قادرا على التخلص من الضغط في الثلث الأول والتدرج بالكرة إلى الثلثين الثاني والثالث، وربما باستثناء الشاب ساكا فلا يوجد مَن يثق به أرتيتا كفاية ليمنحه رخصة الارتجال والمراوغة للتقدم بالهجمة.

ربما يختار الإسباني أن يضع بارتي في موقع ويليان بدلا من استخدامه محورَ لعب في قلب الوسط. ربما يستعير تجربة بارخوان في ألميريا ويستخدمه بوصفه صانعَ ألعاب متنوعا وقادرا على الارتداد والضغط بقوة كلما فقد أرسنال الكرة، وربما ينحصر دوره في رفع كفاءة وسط أرسنال عندما يلعب بمركزه الطبيعي. الحقيقة أن كل الخيارات مفتوحة، ولكن المطمئن أن الأمر كله يتوقف على مزايا نعلم أن بارتي يمتلكها، وأهمها على الإطلاق كونه قويا جدا جدا جدا جدا.

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المصادر