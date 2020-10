كشف حساب كيبا.. هل يمكن الاعتماد على الإسباني مرة أخرى؟

غريب ذلك العالم الذي نعيش فيه، وغريبة تلك السرعة الرهيبة التي تسير بها كل الأشياء من حولنا به، "كوفيد-19" يظهر من العدم في لمح البصر ويحصد ما يجده في وجهه، هكذا دون مقدمات. قنبلتا ناجازاكي وهيروشيما سقطتا وأبادتا أكثر من 300 ألف إنسان، هكذا دون مقدمات. ثم يستمر الكون في المُضي قُدما بسرعته الجنونية نفسها، حتى حانت اللحظة التي وقع فيها "كيبا أريزابالاغا" حارس مرمى تشيلسي في فصل جديد من فصول "هكذا دون مقدمات"، عندما مرّر الكرة لساديو ماني لاعب ليفربول الذي سجٍل منها هدف الحُمر الثاني في تلك الليلة، هكذا دون مقدمات، مرحبا بك مرة أخرى.

بالطبع بإمكانك لمس ذلك التحوُّل في آراء جمهور تشيلسي عن كيبا منذ إعلان انضمامه للفريق حتى الآن، غضب مبرر لا شك في ذلك، ولا يستطيع أحد أن يُحدِّث هذا الجمع الغاضب ويخبرهم أن يخفضوا من حِدَّة تهكمهم على حارس مرمى فريقهم الأول، تحديدا في الفترة الأخيرة، لأن ببساطة سواء كان هؤلاء البشر محقين في الطريقة التي يهاجمون بها الرجل علنا أم لا، الرجل بالفعل يعاني من خطب ما واضح للجميع، ويتضح للأعمى أن ذلك الشخص الذي وقف يصيح في مدربه قبل 19 شهرا من الآن كي لا يخرج من ملعب ويمبلي لا يمت بصلة لذلك الشخص الذي مرّر الكرة لماني وأنهى حظوظ فريقه في العودة للمباراة.

يرى زميلنا العزيز من الغارديان جوناثان ويلسون أن أزمة كيبا الحالية نفسية أكثر منها أي شيء آخر، وقام بالإشارة إلى نسبة تصديات الإسباني بموسمه الأول مع الفريق التي بلغت 67.5%، وهي مقاربة لتلك النسبة التي حققها بموسميه الأخيرين مع الفريق الباسكي التي بلغت 68.2%، لذلك استبعد الرجل أن تكون المشكلة فنية إطلاقا رغم انخفاض نسبتها بشكل ملحوظ، حتى وصلت بالموسم الماضي إلى 54.5%، أي إن نصف ما يسدد على مرمى الرجل تقريبا يعتبر هدفا! (4)

⭐ Who was your star performer in Liverpool's 2-0 win over Chelsea?

👎 And who failed to impress…?

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 20, 2020