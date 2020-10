عودة بيل إلى توتنهام.. هل سيعتزل الويلزي لعبة الغولف؟

عاد بيل إلى توتنهام، أو بتعبير أدق؛ عاد الويلزي إلى ممارسة كرة القدم من جديد. صحيح أنها عودة ستؤجَّل فعليا إلى ما بعد التوقف الدولي بسبب إصابته في ركبته، لكنه على الأقل سيُمارسها من جديد، رغم أن سبع سنوات كانت كفيلة بتغيير كل شيء مما اعتاد عليه قبيل رحيله، مثل الوايت هارت لين الذي أصبح جزءا من الماضي الآن، أو الرفاق الذين لم يتبقَّ منهم سوى هوغو لوريس حارس الفريق، ومركز التدريب الذي استُبدل بغيره، وحتى أوفى عنصر في كل ذلك وهو جماهير السبيرز أصبحت لا تحضر المباريات لأجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا، لكن كل هذا لم يمنع لمَّ الشمل الصغير ذلك من أن يتم. نعم، عاد بيل إلى فريقه السابق وهو مُحمَّل باثني عشر لقبا مع ريال مدريد ومضرب للغولف، الكثير من مضارب الغولف في الواقع. (1)

لم يكن أحد قادرا على فهم حالة بيل الغريبة مع ريال مدريد، تحديدا في العامين الأخيرين، حينما أصبحت دورة حياة الويلزي تدور في فلك واحد لا يتغير طوال الوقت؛ إصابة طويلة وغياب عن الفريق، يشاهد في مدرجات الفريق إبان المباريات، يعود من الإصابة أخيرا ليلعب الغولف، فيصاب من جديد ويغيب عن الفريق، يشاهد المباريات من المدرجات، المزيد من الغولف، وهكذا دون توقف أو تغيُّر في النمط، مَن هذا؟ لاعب كرة قدم أم مدير صفحة كل يوم نفس الصورة للفنان راغب علامة؟

عوَّل البعض على أسباب تدنّي مستوى الويلزي بأن الرجل سئم الحياة في إسبانيا ومدريد، وأصبح يشعر بعدم الراحة مثلما كان يشعر بالماضي، ظهرت تلك المشكلة تحديدا بعد رحيل رونالدو عن الفريق ورحيل زيدان بعد ولايته الأولى، كان رحيل البرتغالي بمنزلة فرصة سانحة لبيل كي يُعبِّر عن نفسه كونه نجما أول للفريق، لكن ذلك لم يحدث، وهو ما يعتبره البعض مشكلة كبيرة زادت من احتدام الوضع بين بيل والبيئة من حوله في مدريد، خصوصا أنه حتى دقّ وقت رحيله لم يكن قد تأقلم على الحياة في إسبانيا، ولم يستطع الحديث باللغة الإسبانية جيدا.

لكن ما ذهب إليه جراهام هانتر، صحفي "ESPN" المقيم في إسبانيا، أن أحد أهم الأسباب التي دمَّرت مسيرة بيل مع مدريد هي طريقة التعامل معه كما لو أنه شيء مادي يمكن الربح والاستفادة منه باستمرار، تحديدا عندما كان كيليان مبابي متاحا، كان بيل بمنزلة الورقة التي بإمكانهم استغلالها ببيعهم له وتحقيق عائد مادي كبير من خلاله لتمويل صفقة الفرنسي، كل هذا أشعر الويلزي بأنه لا يُعامَل كونه إنسانا داخل الفريق، وهو ما جعله يتمادى في قصة الغولف، أو إصراره على عدم الخروج بالشكل الذي يريح ريال مدريد من راتبه ومستواه المتدنّي، الأمر الذي تبلور كليا هذا العام عندما ظهرت في الأفق كل تلك التصريحات بعدم رغبته في الرحيل، في حين أنه قبل عام بالظبط كان بيل مرحبا بشدة بمسألة انتقاله إلى الصين، حتى ظهر توتنهام هذا العام في المشهد وقرّر الرحيل إليه، وإلزام الريال بدفع نصف مرتبه طوال فترة وجوده في صفوف الفريق اللندني. (2) (3)

ولتلك الأسباب تحديدا تعتبر عودة غاريث إلى توتنهام منطقية إلى حدٍّ كبير، الرجل يريد الشعور بذاته من جديد، ربما قلَّ مستواه ولم يصبح بالدرجة نفسها من الكفاءة التي كان عليها قبيل مغادرته للفريق في 2013، وربما تخطيه حاجز الثلاثين سيزيد الأمر تعقيدا، لكن كم الاحتفاء الذي حظي به الويلزي بعد عودته داخل بريطانيا من غير المنتمين للفريق قبل المنتمين له يُظهِر لك لماذا توتنهام هو المحطة الأكثر ملاءمة لبيل في تلك اللحظة، فالرجل أخيرا بدأ في اكتساب التقدير المعنوي الذي افتقده طوال تلك السنوات في الظل هناك في مدريد.(4)

لا شك أن بيل يعتبر في السنوات الأخيرة أكثر لاعب بريطاني نجاحا خارج نطاق المملكة المتحدة، في حوزته أربعة ألقاب دوري أبطال ولقبَا دوري إسباني، وذلك الهدف الساحر الذي سجّله أمام ليفربول في كييف، هدفه في مرمى برشلونة الذي سنتذكر به بطولة كأس الملك الإسباني للأبد، صحيح أنه لم يعد كالسابق، لكن ما يُمثِّله بيل للكرة في بريطانيا أكبر بكثير مما يستطيع المرء تخيله.

ورغم كل مشكلاته، فالرجل خرج من لندن وهو يتألم بعد أن فقد فرصة الصعود لدوري أبطال أوروبا للعام المقبل في الأمتار الأخيرة مع توتنهام، وعاد إليهم من جديد ومعه أربعة من تلك البطولة بالإضافة إلى ثماني بطولات أخريات، عاد إليهم وهو لاعب حقيقي من الطراز الرفيع، وهذا أمر مختلف عن النهج الذي يتبعه السبيرز في التعاقدات، بالنظر إلى أسلوب التعاقدات الذي يقوم به الفريق، فتقريبا بيل هو أول لاعب من ذلك الطراز يتعاقد معه النادي، وهو الأمر الذي سيُعطي للويلزي وضعا مختلفا عن بقية اللاعبين في الفريق، وسيشعر لأول مرة منذ زمن طويل أنه مرغوب به.

وبالنظر إلى الأمر من ناحية السبيرز، فسنجد أن بيل يُعتَبر نقلة نوعية للفريق، وللطريقة التي سينظر بها الجميع للنادي فيما بعد، صحيح أن هناك جائحة كورونا تُؤثِّر على اقتصاديات الأندية، وصحيح أن السبيرز مُنهمِكون في سداد أقساط الملعب الجديد، لكن ذلك لم يمنعهم من التوقيع مع نجم من الطراز العالمي مثل بيل، ودفع نصف راتبه بالمساواة مع فريقه السابق ريال مدريد، ذلك النصف الذي يظل أكبر من أكبر سقف للأجور كان موجودا قبيل عودة بيل، بغض النظر أنه يبلغ 31 عاما وأن مسألة عودته للتألق تظل محل رهان قابلة بدرجة كبيرة للفشل، لكن نوعية تلك اللاعبين الذين يعرفون كيف يفوزون بالبطولات هي ما كانت تنقص توتنهام على مدار كل تلك السنوات، وهي النقطة التي يتمتع بيل بقدر كبير من التفوق بها عن أي لاعب آخر موجود في الفريق.

أضف إلى كل ذلك أن بيل كان دائما بمنزلة الحلم لمدربه الجديد جوزيه مورينيو، الذي لطالما كان معجبا بسرعته وفنياته وقدراته البدنية، قبيل إصاباته المتكررة بالطبع. صحيح أنه لا يوجد ضامن لبيل أنه سيحظى بمعاملة تختلف كثيرا عما كان يحظى به بول بوغبا من البرتغالي حينما لم يكن يُنفِّذ ما يريده منه مدربه، لكن أسلوب لعب مورينيو نفسه الذي يعتمد على التحولات السريعة، وعلى القدرات الفنية والبدنية الفردية للاعبي منظومته الهجومية، يجعل المراهنة على عودة بيل لمستواه والمراهنة على نجاحه أمرا سيُحقِّق فوائد كبيرة إذا نجح.

ربما أحبَّ بيل الغولف، وربما أحبها لدرجة أكبر بكثير مما أحب كرة القدم، لكن مع كل تلك المعطيات التي أمامنا، يبدو أن الويلزي وجد بتلك الرياضة ملاذا آمنا من كل ما كان يُحيط به في ريال مدريد، ملاذا لا يوجد به صافرات استهجان عندما يلعب بصورة سيئة، ولا يوجد به زيدان ليستبعده من المباريات القادمة، لا يوجد به كل تلك الضغوطات والعراقيل التي صاحبت غاريث طوال مسيرته مع الميرينغي، وهو الأمر الذي يجعلنا ننظر بشكل مختلف في الطريقة التي يُتعَامل بها مع اللاعبين نفسيا فيما بعد.

The moment @GarethBale11 stepped out at Tottenham Hotspur Stadium for the very first time… #BaleIsBack ⚪️ #COYS pic.twitter.com/ndIQy2WBgy

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 19, 2020