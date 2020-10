ما عجز عنه الأتليتي وحققه هوفنهايم.. كيف تهزم بايرن ميونخ؟

بدأت القصة في (نوفمبر/تشرين الثاني) الماضي، حينما أقالت إدارة بايرن ميونخ نيكو كوفاتش لسوء النتائج، وقامت بتعيين هانزي فليك، الرجل الذي أحدث تحوُّلا دراميا في أداء الفريق، تغيرت الأجواء بشكل فوري في ميونخ؛ أداء عظيم، نتائج فتاكة، مُنتج نهائي مُرعب استطاع الفوز بكل بطولة ممكنة للموسم المنصرم، محققا نسبة فوز وصلت إلى 91% من إجمالي المباريات الملعوبة في كل البطولات، مع مُعدل أهداف وصل إلى 3.3 هدف لكل مباراة، ما يُعَدُّ شكلا من أشكال الإرهاب، خاصة عندما نُضيف للوصفة ملامح فليك الصارمة ونظراته الحادة التي يرمق بها من حين لآخر، ليبدو الأمر وكأننا أمام تشكيل إرهابي أو كتيبة عسكرية يقودها جنرال متقاعد من جيل المحاربين القدامى. (1)

يختلف مفهوم مراحل اللعب في كرة القدم من مدرب إلى آخر ومن نادٍ إلى آخر، البعض يعتقد أن اللعبة يمكن إدراجها في 4 مراحل والبعض الآخر يُقسِّم اللعب إلى 6 مراحل، لكن بغض النظر عن الخلاف الناشئ هنا، ما يجعل الفِرَق القوية قوية هو إتقانها لمراحل اللعب كافة، يملك بايرن جودة كبيرة في مختلف مراحل اللعب مع تفرُّد في مرحلة محددة؛ مرحلة استعادة الكرة، يُدافع بايرن دائما من الأمام بحِدّة وكثافة جنونية، وكي ينجح في ذلك وجب على الفريق تضييق الملعب قدر الإمكان على خصومه، مما استدعى تقديم خط الدفاع إلى ذلك الحد كي يفرض على الجميع مُعطى جديدا؛ 22 لاعبا، كرة واحدة، نصف ملعب، ومرمى وحيد وهو مرمى الخصم. (2)

على مدار العقد الأخير كان الأسلوب المعتاد لمواجهة تلك النوعية من الفِرَق واضحا نسبيا: اللعب على المرتدات واستغلال المساحات الشاسعة في ظهر المدافعين، وعلى الورق يُفترض أن تصبح هزيمة بايرن أسهل نظرا للتطرُّف الواضح في ارتفاع خط دفاع الفريق وبالتالي مساحات أكبر للاستغلال، لكن جاء الواقع بعكس ذلك، بسبب قوة ضغط الفريق وفاعليته في مناطق الخصم، حيث يضغط بايرن كما لم يضغط أحد من قبل، يقتل الخصوم في مناطقهم ويفوز من هناك، وفي حال استطاع الخصم النجاة من مصيدة الضغط وتهديدهم فإن معظم هذه التهديدات لا تُترجم على مستوى النتيجة ويخرج بايرن فائزا في معظم الأحوال بسبب امتلاكه لأسرع خط دفاع في أوروبا مع تدخلات نوير سواء بالتصدي أو بالتغطية.

Was looking into Neuer and Alisson stats to see how frequently they save their teams by being the last defenders, and their rates were impressive at the (Aggressive distance) metric which refers to the defensive actions keeper perform far from his area. 95-99% respectively. wow! pic.twitter.com/Rq3r9xVl55

— Saber (@SaberIniesta8) October 20, 2020