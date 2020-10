سيرجينيو ديست.. عندما يتزامن ربيع عمرك مع خريف برشلونة

يعتدل زعيم المتمردين السيد مورفيوس في جلسته ليقترب بكامل جسده تجاه بطل القصة، الرجل المختار والمسمى نيو، ثم يخبره بحزم أن تلك هي فرصته الأخيرة ليُحدِّد اختياره ولا مجال أبدا للعودة.

يبسط مورفيوس راحة يده اليسرى حيث تستقر حبة دواء زرقاء اللون، إذا تناولها نيو فستنتهي القصة بأكملها ويستيقظ في سريره مستقرا تماما داخل وهمه الخاص، دون حتى أن يعرف أنه يعيش داخل حياة وهمية، فقط تستمر الحياة كما اعتادها من قبل.

ثم يبسط راحة يده اليمنى حيث تستقر حبة دواء حمراء، إذا تناولها نيو فسينهار الواقع الذي يعيشه لكنه سيحظى بفرصة مهمة لمعرفة حقيقة نفسه أولا ثم حقيقة الأشياء فيما بعد.

كان ذلك واحدا من أهم مشاهد فيلم "ماتريكس" الشهير، لكن ما يهمنا أكثر هو السؤال الذي يطرحه المشهد الذي يصلح أن يكون سؤالا مُوجَّها للجميع؛ هل يتناول المرء الحبة الزرقاء مُفضِّلا واقعا مريحا أم يتناول الحبة الحمراء لبدء رحلة حقيقية لمعرفة نفسه وتحمُّل نتائج تلك المعرفة؟ (1) (2)

في الحقيقة جميعنا مَرَّ بهذا الاختبار، يختار الكثيرون وهم الاستقرار بدلا من واقع فوضوي مليء بالشك لا تؤمَن نتائجه. لكنّ سيرجينو ديست الظهير الأيمن الأميركي صاحب التسعة عشر عاما فقط قرّر أن يختار حبة الدواء الحمراء، فعل ذلك حينما وقَّع على عقود الانتقال لفريق برشلونة.

لماذا يبدو برشلونة كأنه واقع فوضوي؟ ولماذا تحديدا قرّر ديست أن يُقامر في مواجهة المضمون؟ وما مضمون ديست؟ وهل نستطيع اعتبار ديست الرجل المختار أم أنه نواة لكتيبة المتمردين في انتظار المختار؟ ها قد تشابكت الخيوط وكثرت الأفكار مثلما يحدث مؤخرا عندما يتطرق الحديث لبرشلونة. حسنا، يبدو الخيط الأول واضحا في المشهد، ديست بطل المشهد الأهم.

منذ الدقيقة الأولى التي تلت هزيمة برشلونة التاريخية بالثمانية أمام بايرن ميونخ بدأت الفوضى داخل النادي الإسباني. المتتبع العادل لوضعية برشلونة خلال السنوات الأخيرة يُدرك أن ما حدث كان نتيجة منطقية تماما، لكن تبقى فكرة استقبال ثمانية أهداف أمرا مربكا للجميع.

تماما مثلما يفعل أحدهم بإعادة افتتاح مطعمه الخاص بعد تعرُّضه لفضيحة تقديم لحوم فاسدة للزبائن، فيقوم بتغيير الديكور وتعيين موظفين جدد في محاولات يائسة لمحو آثار الفضيحة. قرّر السيد بارتوميو استقدام رونالد كومان لتدريب الفريق مع وضع قائمة لا مساس بها من اللاعبين وعرض آخرين للبيع.

ولأن الجماهير لا تملك إلا الأمل، تتعلَّق جماهير برشلونة بأمل بسيط وهو أن تنتج تلك الفوضى عن رحيل لاعب منتهٍ أو استقدام لاعب كرة قدم حقيقي. تلك المرة كان الاسم الأوضح هو الهولندي سيرجينو ديست، لكن تكمن المشكلة في أن اللاعب محط أنظار الفريق نفسه الذي أذاق برشلونة مرارة الثمانية.

Update #Dest: Within the club everyone is convinced about him now. A feeling which is very important for him. The player wants to go to FCB. Moreover his management supports #FCBayern as his new destination. The transfers is coming closer but he was not in Munich today. @SPORT1

— Florian Plettenberg (@Plettigoal) September 22, 2020