رافاييل نادال.. لاعب كرة القدم الذي أصبح ملك التراب في التنس

المكان: ملعب فيليب شاترييه، باريس.

التاريخ: 11 أكتوبر/تشرين الأول، 2020.

الحدث: نهائي بطولة رولان غاروس.

الأمور تبدو قريبة كعادتها هنا في رولان غاروس، أدخل المباراة ولم أخسر أي مجموعة في البطولة، الجمهور يفكر في اللقب الثالث عشر على تراب باريس، ومعادلة رقم روجر بـ 20 لقبا في الغراند سلام، ولكن كل ما فكرت فيه حقا قبل ساعات من النهائي هو تحقيق الفوز على منافسي العنيد نوفاك، ومعي ذكريات أليمة منذ عام 2015.(1)

تاريخ مواجهاتي مع ديوكوفيتش يقول إنه إذا أردت الفوز على الصربي فلا بد أن أُقدِّم أفضل ما لدي، وهذا ما انعكس عليّ خلال المباراة، التي بدأتها بمستوى عالٍ، واستطعت الفوز بالمجموعة الأولى (6-0)، وقتها شعر المتابعون أني فزت باللقب، ولكني لا آمَن مكر نوفاك أبدا.

استمر أدائي على المنوال نفسه في المجموعة الثانية، وقتها أدركت أن غريمي ليس في يومه، في الثالثة حاول العودة بطريقته المعهودة، ولكن لم تشفع له تلك الاستفاقة للفوز بالمجموعة والعودة؛ لأني كنت قد قررت الفوز بالمباراة.(2)

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆 @RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

فوز تاريخي ولقب لن يُنسى، ولكنها فرحة غير مكتملة تماما، نظرا لما نعيشه الآن من ظروف على خلفية تداعيات جائحة فيروس كورونا، لذلك أنا اليوم معكم لأسرد لكم القصة منذ بدايتها، القصة التي لا يعلم الكثير منكم عن تفاصيلها شيئا. مرحبا بكم أصدقائي، أنا رافاييل نادال.

وُلدت في الثالث من يونيو/حزيران عام 1986، في مدينة ماناكور على سواحل جزيرة مايوركا في إسبانيا، لأسرة لم تُعانِ من المشكلات المادية المعتادة لأغلب أُسر الرياضيين، حيث كان والدي رجل أعمال، أما والدتي فكانت تهوى تجارة العطور، واكتفت برعايتي أنا وشقيقتي في المنزل.

لم أجد نفسي في أيٍّ من المجالين، فقرَّرت الحبو نحو الرياضة، فعمّي هو توني نادال، لاعب التنس المحترف سابقا، والمدرب وقتها، وخالي ميغيل أنخل، لاعب كرة القدم السابق، والذي قضى حياته رفقة فريق مدينتنا ريال مايوركا، وبين هذا وذاك عشت طفولتي بمذاقها الرياضي.(3)

ما زلت أتذكر عندما أهداني العم توني مضرب تنس، كنت وقتها في الرابعة فقط، لقد كان مناسبا لجسدي الصغير، ويحمل ألواني المفضلة، بعد ذلك عرفت أنه كان وسيلة لإغرائي من أجل تنفيذ برنامج بدني وضعه لي لتطوير البنية الجسمانية الضئيلة نسبيا وقتها، التي أعتقد أنه لولا تلك الهدية ما كنتم لتسمعوا عني في عالم التنس اليوم.

في المقابل لم يدخر الخال أنخل جهدا في محاولة استقطابي إلى كرة القدم، وبالفعل كنت ألعب التنس وكرة القدم معا؛ الأمر الذي أثّر على مستواي التعليمي، فلاحظ أبي أن درجاتي في المدرسة لا تتغير، فحياتي كلها كانت للرياضة فقط، وهو بالطبع الأمر الذي لم يعجبه إطلاقا.

حاول إصلاح هذا الخلل، وفي الوقت نفسه لم يُرد أن يمنعني عن الرياضة، فقالي لي عليك أن تختار بين التنس وكرة القدم، القرار كان صعبا للغاية، ولكني فضَّلت التنس رغم حبي لكرة القدم أكثر، وأعتقد أنه كان قرارا موفقا، فلو لم أكن لاعب تنس لكنت لاعب كرة قدم في فريقي المفضل ريال مدريد، ولكن لا بد أن نُفرِّق دائما بين ما نحب وما يجب أن نختار.(4)(5)

أثناء سنواتي الأولى مع المضرب، لاحظ عمي، الذي أصبح مدربي بعد ذلك، أني أًجيد اللعب باليدين، فنصحني أن ألعب باليسرى، لأنها ستكون ميزة إضافية لي في ملاعب التنس، وظهرت نتائج تلك النصيحة مبكرا عندما فزت بكل بطولات إسبانيا المحلية تحت 12 عاما.

رحلتي الاحترافية مع التنس بدأت في عام 2002، عندما وصلت إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للشباب، ثم كنت أصغر لاعب يصل للدور الثالث في بطولة ويمبلدون للكبار في سن الـ 17، ومن هنا بدأت أتحسس طريقي نحو البطولات الكبرى.

في عام 2005، كنت أصغر لاعب في التاريخ يحصل على لقب بطولة رولان غاروس في سن التاسعة عشرة فقط وفي أول مشاركة لي هناك، وهو رقم لم يستطع أحد تحطيمه حتى الآن، ثم اقتحمت بعدها قائمة الـ 5 الأوائل، لأصل إلى الترتيب الثالث في التصنيف الدولي للاعبين.

Today marks the 15th anniversary of Rafael Nadal winning the 1st of his record 12 French Open titles, where he defeated Mariano Puerta in the final at 19 years old.

Nadal became the first teenage male to win a major title since a 19-year-old Pete Sampras won the US Open in 1990. pic.twitter.com/10SCNel7Z8

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) June 5, 2020