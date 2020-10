دوري أبطال أوروبا 2020.. بمَ تخبرنا القرعة؟ وماذا نتوقع؟

مرحبا بكم من جديد، لا داعي لتلك المقدمات الرتيبة ونحن على بُعد ساعات من انطلاق دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، البطولة عادت كما كانت، وهذه من الأمور القليلة التي استطاعت العودة، في ظل جائحة فيروس كورونا التي لا تزال صامدة أمام عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل عدة أشهر.

قبل البدء، هيا نستمع معا إلى نشيد دوري الأبطال الرسمي، وإلى موسيقاه المميزة التي طالما استمعنا لها كثيرا من قبل، ولنتذكر كيف كان نظام البطولة قبل توقفها ثم عودتها بنظام مجمع لم نعهده قبل ذلك، إذا كنت قد نسيت النظام فلا داعي للقلق.

يشارك في دوري الأبطال 32 فريقا، في ثماني مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 فِرَق مُصنَّفة من الأول إلى الرابع، المباريات بنظام الذهاب والعودة، أي كل فريق يلعب 6 مباريات خلال هذا الدور، يصعد الأول والثاني إلى دور الـ 16، فيما يرحل الثالث إلى اليورباليغ، الآن هيا نبدأ.(1)

المواجهة الأبرز في تلك المجموعة ستكون بين أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ، حيث سيسعى الأخير للانتقام من الروخيبلانكوس، بعد أن تسبَّب في خروجه في موسم 2015-2016، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، في الوقت نفسه هناك فرصة للانتقام أمام لويس سواريز الذي انضم مؤخرا إلى الأتليتي، بعدما تسبّبت ثمانية البافاري الشهيرة في خروجه من برشلونة.

تبدو المجموعة سهلة نسبية بالنسبة إلى حامل اللقب، بايرن ميونخ، رغم التعثُّر المفاجئ في بداية البوندسليغا أمام هوفنهايم، والحديث عن عدم الحصول على الراحة السلبية الكافية للألمان، وأيضا بالنسبة للفريق الإسباني بقيادة سيميوني، الذي اعتاد المرور السهل في هذا الدور من البطولة، إلى جانب منافسة أخرى بين ريد بول سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو على مقعد الدوري الأوروبي.(2)(3)

الترتيب المتوقع: 1/ بايرن ميونخ 2/ أتلتيكو مدريد 3/ ريد بول سالزبورغ 4/ لوكوموتيف موسكو.

أبرز لاعب: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

Robert Lewandowski under Hansi Flick: 📅37 games

⚽️42 goals

🎯17 assists pic.twitter.com/aL3jJCajx3 — Football Talk (@Football_TaIk) October 18, 2020

تضم المجموعة الثانية كلًّا من ريال مدريد، وإنتر ميلان، إلى جانب بروسيا مونشنغلادباخ، وشاختار دونيتسك، تحت شعار الحنين إلى الماضي، سيدخل ريال مدريد البطولة رفقة زيدان وهو يحاول نسيان التعثُّر المُخيِّب أمام بيب غوارديولا في النسخة الماضية، على الجانب الآخر يريد أنطونيو كونتي خطف بطاقة التأهل بعد خروج مُخيِّب من دور المجموعات الموسم الماضي مع الإنتر.

زيدان سيحنّ إلى الماضي القريب حين فاز بثلاثية تاريخية، وإنتر سيحنّ إلى زمن مورينيو عندما أحرز اللقب في موسم الخماسية التاريخية 2009-2010. رغم تعثُّر الفريقين محليا فإن الأمور تبدو منحصرة بينهما، فالأول يفوز أوروبيا حتى لو في أسوأ أحواله، والثاني يريد عودة حميدة لا سيما في ظل تدعيمات جديدة مثل: أشرف حكيمي، وألكسندر كولاروف، وأرتورو فيدال.(4)

الترتيب المتوقع: 1/ ريال مدريد 2/ إنتر ميلان 3/ بوروسيا مونشنغلادباخ 4/ شاختار دونيتسك.

أبرز لاعب: روميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

41 goals for Anderlecht

17 goals for West Brom

87 goals for Everton

42 goals for Manchester United

37 goals for Inter Milan

54 goals for Belgium Romelu Lukaku, at the age of 27 now has 278 career goals. pic.twitter.com/bQkMiBamRQ — bet365 (@bet365) October 14, 2020

كالعادة مانشستر سيتي يقع في مجموعة لن تقف حاجزا أمام مروره إلى الدور الثاني، ولكن يشوب الأجواء هذه المرة الفشل المحلي أمام ليفربول والخروج المعتاد في النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام ليون الفرنسي، بالإضافة إلى قضية منع النادي من اللعب أوروبيا ثم التراجع عن القرار والاكتفاء بالغرامة المالية.

متى ذُكر بيب غوارديولا ذُكرت العُقدة في دوري الأبطال؛ التي ما زال يبحث لها المدرب الإسباني رفقة مانشستر سيتي عن حل حازم يُنهي تلك السنوات العجاف، ولكن على كلٍّ، لن يعاني الفيلسوف من عُقدته في دور المجموعات، وسيعبر بسهولة إلى الدور الثاني، تاركا الثلاثي مارسيليا وبورتو وأولمبياكوس في صراع على البطاقة الثانية.(5)

الترتيب المتوقع: 1/ مانشستر سيتي 2/ مارسيليا 3/ بورتو 4/ أولمبياكوس.

أبرز لاعب: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

De Bruyne, Calvert-Lewin and Lukaku have been boosted to 5/1 to have 1+ shot on target each today. 🚀 Their league stats this season speak for themselves… 🎯 Get it here – https://t.co/QKdcGNutzm 18+ | T&Cs apply | https://t.co/m4QCGwR2XS | #Ad pic.twitter.com/DGRKNG7NSL — Squawka Bet (@SquawkaBet) October 11, 2020

تضم المجموعة الرابعة كلًّا من ليفربول، وأياكس، وأتلانتا، إلى جانب ميتلاند الدنماركي، تبدو المستويات متقاربة بين الثلاثي الأول، لذا فنحن نتوقع أن تكون هذه المجموعة هي الأكثر متعة، ليفربول سيعاني كثيرا مع إصابة مدافعه الصلب فان دايك، ولكن اعتمادا على مواسمه الأوروبية السابقة فإن حامل لقب البريميرليغ قادر على حسم بطاقة التأهل.

على الجانب الآخر سيجد أياكس منافسة شرسة مع أتلانتا، الذي قدَّم مستويات رائعة الموسم الماضي رفقة مدربه غاسبريني، من الصعب تحديد صاحب البطاقة الثانية، لكن على ما يبدو أن أتلانتا الأقرب، لا سيما أن معظم نجوم الفريق الهولندي الذين صعدوا إلى نصف نهائي البطولة في نسختها قبل الماضية شدّوا الرحال إلى فِرَق أوروبية أخرى مثل: دي يونغ، وزياش، ودي ليخت.(6)

الترتيب المتوقع: 1/ ليفربول 2/ أتلانتا 3/ أياكس 4/ ميتلاند.

أبرز لاعب: محمد صلاح (ليفربول).

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️@MoSalah has now netted 💯 goals for the Reds! 🔥 pic.twitter.com/kgxj2T8rEq — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

تلك المجموعة لا تحتاج إلى التحليل والشرح، فيكفي أن نعرف أنها تضم كلًّا من تشيلسي، وإشبيلية، وستاد رين الفرنسي، إلى جانب كراسنودار الروسي، لا مجال للمفاجآت هنا، الفريق الأكثر إنفاقا في الميركاتو هذا الموسم سيعبر بسهولة إلى دور الـ 16 وسيضمن على الأقل تكرار ما فعله الموسم الماضي عندما خرج في الدور نفسه أمام البطل بايرن ميونخ.

في حين سيحصل بطل اليورباليغ على البطاقة الثانية، فإن الصراع الأكثر إثارة حقا سيكون بين الفريق الفرنسي ونظيره الروسي في الحصول على المركز الثالث في المجموعة وبطاقة الرحيل إلى اليورباليغ، التي من الصعب تحديد هوية صاحبها الآن.(7)

الترتيب المتوقع: 1/ تشيلسي 2/ إشبيلية 3/ ستاد رين 4/ كراسنودار.

أبرز لاعب: تيمو فيرنر (تشيلسي).

Timo Werner was one of the very few positives vs Southampton yesterday. – 92% Passing accuracy

– 2/3 Dribbles completed

– 2 Goals

– 1 Assist

– 1 Key pass Elite mentality that will do wonders for Chelsea in the future, the shackles are off. pic.twitter.com/1YjkCAveKP — Geo (@T11CFC) October 18, 2020

ستكون المجموعة السادسة بمنزلة متنفس الفِرَق الفقيرة، التي عادة لا تُنفق أموالا طائلة في الميركاتو، لدينا هنا 4 من هؤلاء الفقراء هم: زينيت بطرسبرغ، وبوروسيا دورتموند، ولاتسيو، وكلوب بروج، نظريا تميل الأفضلية قليلا ناحية الفريق الألماني، رغم تصنيفه الثاني في المجموعة.

في المقابل يوجد زينيت بطرسبرغ في التصنيف الأول بعد الفوز بلقبَيْ الدوري المحلي مرتين متتاليتين، وبالطبع سيكون منافسا قويا على حجز بطاقة التأهل، في ظل وجود لاتسيو الذي بدأ الموسم الماضي بشكل أكثر من رائع محليا، ولكنه حصد المركز الرابع في النهاية، بالإضافة إلى كلوب بروج بطل بلجيكا، ستشهد المجموعة صراعا حادا على بطاقتَيْ التأهل للدور القادم، وبطاقة اليورباليغ أيضا.(8)(9)

الترتيب المتوقع: 1/ بروسيا دورتموند 2/ زينيت بطرسبرغ 3/ لاتسيو 4/ كلوب بروج.

أبرز لاعب: إرلينغ براوت هولاند (بروسيا دورتموند).

First season in the Champions league: Cavani – 5 goals

Messi – 1 goal

Kane – 2 goals

Griezmann – 0

Mbappe – 6 goals

Ronaldo – 0

Neymar – 4 goals

Lewandowski – 1 goal

Hazard – Lol

Aguero – 3 goals

Suarez – 7 goals Erling Braut Haaland 🐐- 10 goals

Better than your fav pic.twitter.com/bjhXu07uYs — Abdulrazak Ayomide (@BagOfNuts_) May 9, 2020

بالطبع لا صوت يعلو فوق صوت عودة المواجهات المباشرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الكلاسيكو الخاص، الذي ربما يكون الأخير بينهما، وذلك بغض النظر عن المشكلات الأخيرة بين ميسي والإدارة، واهتزاز مستوى الفريق رفقة كومان، وأيضا إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس الكورونا واهتزاز اليوفي رفقة بيرلو.

حتى وإن كانا في أسوأ مستويات لهم، فلا نعتقد أن كلًّا من دينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروشي المجري قادر على إحداث المفأجاة بإخراج ميسي أو رونالدو من دور المجموعات، ولكنهما سيكتفيان بالصراع الأقل حِدَّة على بطاقة اليورباليغ، التي بحكم خبرة المشاركات الأوروبية تميل إلى الفريق الأوكراني.(10)

الترتيب المتوقع: 1/ برشلونة 2/ يوفينتوس 3/ دينامو كييف 4/ فيرينتس فاروشي.

أبرز لاعب: فرانكي دي يونغ (برشلونة).

Since Barça’s introduced their daily routine with technology, no player has had more impressive stats than Frenkie de Jong. He is the toughest, covers the most ground, wins the most balls, recovers the quickest, the most aerobic capacity and the most diverse heart maps. [as] pic.twitter.com/zvlACpyQHd — barcacentre (@barcacentre) October 12, 2019

ستكون المجموعة الثامنة هي مجموعة الأثرياء بامتياز؛ حيث تضم باريس سان جيرمان، وريد بول ليبزيغ، ومانشستر يونايتد، وباشاك شهير التركي، وهو الحلقة الأضعف هنا، فالصراع يبدو منطقيا سيكون بين الثلاثي الأول، وإن كان النادي الإنجليزي أقرب إلى الرحيل إلى اليورباليغ بسبب ما يعانيه حاليا رفقة سولشاير.

النادي الباريسي سيدخل البطولة هذا الموسم وعينه على تكرار الوصول إلى النهائي في محاولة لتحقيق لقب منتظر منذ سنوات عدة، على جانب آخر ليبزيغ الذي أثبت جودة عالية النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي أمام مبابي ورفاقه، كما أنه يحتل صدارة البوندسليغا في الوقت الحالي.(11)

الترتيب المتوقع: 1/ باريس سان جيرمان 2/ ريد بول ليبزيغ 3/ مانشستر يونايتد 4/ باشاك شهير.

أبرز لاعب: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

Kylian Mbappe in Ligue 1 this season: four games, four goals, four assists 👑 pic.twitter.com/FZmiBeGCi0 — B/R Football (@brfootball) October 16, 2020

ختاما، كانت هذه قراءتنا السريعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتوقعاتنا بشأن المتأهلين، والراحلين إلى اليورباليغ، وأبرز اللاعبين، التي ليست بالضرورة أن نتوافق فيها جميعا، فإن ثراء النقاشات بشأن الأمور المتوقعة في كرة القدم هو جزء أصيل من متعة اللعبة، فلا تبخلوا علينا بتوقعاتكم الممتعة أيضا، بعدها لن يكون بمقدرونا سوى المشاهدة والاستمتاع وانتظار ماذا سيحدث في ختام دور المجموعات، بعد شهرين تقريبا من الآن.

_______________________________________________________

المصادر