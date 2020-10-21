البث الحي

logo

دوري أبطال أوروبا 2020.. بمَ تخبرنا القرعة؟ وماذا نتوقع؟

محمد سالم
21/10/2020

مرحبا بكم من جديد، لا داعي لتلك المقدمات الرتيبة ونحن على بُعد ساعات من انطلاق دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي، البطولة عادت كما كانت، وهذه من الأمور القليلة التي استطاعت العودة، في ظل جائحة فيروس كورونا التي لا تزال صامدة أمام عودة الحياة إلى ما كانت عليه قبل عدة أشهر.

 

قبل البدء، هيا نستمع معا إلى نشيد دوري الأبطال الرسمي، وإلى موسيقاه المميزة التي طالما استمعنا لها كثيرا من قبل، ولنتذكر كيف كان نظام البطولة قبل توقفها ثم عودتها بنظام مجمع لم نعهده قبل ذلك، إذا كنت قد نسيت النظام فلا داعي للقلق.

 

يشارك في دوري الأبطال 32 فريقا، في ثماني مجموعات، حيث تحتوي كل مجموعة على 4 فِرَق مُصنَّفة من الأول إلى الرابع، المباريات بنظام الذهاب والعودة، أي كل فريق يلعب 6 مباريات خلال هذا الدور، يصعد الأول والثاني إلى دور الـ 16، فيما يرحل الثالث إلى اليورباليغ، الآن هيا نبدأ.(1)

 

المواجهة الأبرز في تلك المجموعة ستكون بين أتليتكو مدريد وبايرن ميونخ، حيث سيسعى الأخير للانتقام من الروخيبلانكوس، بعد أن تسبَّب في خروجه في موسم 2015-2016، بفضل قاعدة الهدف خارج الأرض، في الوقت نفسه هناك فرصة للانتقام أمام لويس سواريز الذي انضم مؤخرا إلى الأتليتي، بعدما تسبّبت ثمانية البافاري الشهيرة في خروجه من برشلونة.

 

تبدو المجموعة سهلة نسبية بالنسبة إلى حامل اللقب، بايرن ميونخ، رغم التعثُّر المفاجئ في بداية البوندسليغا أمام هوفنهايم، والحديث عن عدم الحصول على الراحة السلبية الكافية للألمان، وأيضا بالنسبة للفريق الإسباني بقيادة سيميوني، الذي اعتاد المرور السهل في هذا الدور من البطولة، إلى جانب منافسة أخرى بين ريد بول سالزبورغ ولوكوموتيف موسكو على مقعد الدوري الأوروبي.(2)(3)

 

الترتيب المتوقع: 1/ بايرن ميونخ 2/ أتلتيكو مدريد 3/ ريد بول سالزبورغ 4/ لوكوموتيف موسكو.

أبرز لاعب: روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ).

 

تضم المجموعة الثانية كلًّا من ريال مدريد، وإنتر ميلان، إلى جانب بروسيا مونشنغلادباخ، وشاختار دونيتسك، تحت شعار الحنين إلى الماضي، سيدخل ريال مدريد البطولة رفقة زيدان وهو يحاول نسيان التعثُّر المُخيِّب أمام بيب غوارديولا في النسخة الماضية، على الجانب الآخر يريد أنطونيو كونتي خطف بطاقة التأهل بعد خروج مُخيِّب من دور المجموعات الموسم الماضي مع الإنتر.

 

زيدان سيحنّ إلى الماضي القريب حين فاز بثلاثية تاريخية، وإنتر سيحنّ إلى زمن مورينيو عندما أحرز اللقب في موسم الخماسية التاريخية 2009-2010. رغم تعثُّر الفريقين محليا فإن الأمور تبدو منحصرة بينهما، فالأول يفوز أوروبيا حتى لو في أسوأ أحواله، والثاني يريد عودة حميدة لا سيما في ظل تدعيمات جديدة مثل: أشرف حكيمي، وألكسندر كولاروف، وأرتورو فيدال.(4)

 

الترتيب المتوقع: 1/ ريال مدريد 2/ إنتر ميلان 3/ بوروسيا مونشنغلادباخ 4/ شاختار دونيتسك.

أبرز لاعب: روميلو لوكاكو (إنتر ميلان).

 

كالعادة مانشستر سيتي يقع في مجموعة لن تقف حاجزا أمام مروره إلى الدور الثاني، ولكن يشوب الأجواء هذه المرة الفشل المحلي أمام ليفربول والخروج المعتاد في النسخة الماضية من دوري الأبطال أمام ليون الفرنسي، بالإضافة إلى قضية منع النادي من اللعب أوروبيا ثم التراجع عن القرار والاكتفاء بالغرامة المالية.

 

متى ذُكر بيب غوارديولا ذُكرت العُقدة في دوري الأبطال؛ التي ما زال يبحث لها المدرب الإسباني رفقة مانشستر سيتي عن حل حازم يُنهي تلك السنوات العجاف، ولكن على كلٍّ، لن يعاني الفيلسوف من عُقدته في دور المجموعات، وسيعبر بسهولة إلى الدور الثاني، تاركا الثلاثي مارسيليا وبورتو وأولمبياكوس في صراع على البطاقة الثانية.(5)

 

الترتيب المتوقع: 1/ مانشستر سيتي 2/ مارسيليا 3/ بورتو 4/ أولمبياكوس.

أبرز لاعب: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

 

تضم المجموعة الرابعة كلًّا من ليفربول، وأياكس، وأتلانتا، إلى جانب ميتلاند الدنماركي، تبدو المستويات متقاربة بين الثلاثي الأول، لذا فنحن نتوقع أن تكون هذه المجموعة هي الأكثر متعة، ليفربول سيعاني كثيرا مع إصابة مدافعه الصلب فان دايك، ولكن اعتمادا على مواسمه الأوروبية السابقة فإن حامل لقب البريميرليغ قادر على حسم بطاقة التأهل.

 

على الجانب الآخر سيجد أياكس منافسة شرسة مع أتلانتا، الذي قدَّم مستويات رائعة الموسم الماضي رفقة مدربه غاسبريني، من الصعب تحديد صاحب البطاقة الثانية، لكن على ما يبدو أن أتلانتا الأقرب، لا سيما أن معظم نجوم الفريق الهولندي الذين صعدوا إلى نصف نهائي البطولة في نسختها قبل الماضية شدّوا الرحال إلى فِرَق أوروبية أخرى مثل: دي يونغ، وزياش، ودي ليخت.(6)

 

الترتيب المتوقع: 1/ ليفربول 2/ أتلانتا 3/ أياكس 4/ ميتلاند.

أبرز لاعب: محمد صلاح (ليفربول).

 

تلك المجموعة لا تحتاج إلى التحليل والشرح، فيكفي أن نعرف أنها تضم كلًّا من تشيلسي، وإشبيلية، وستاد رين الفرنسي، إلى جانب كراسنودار الروسي، لا مجال للمفاجآت هنا، الفريق الأكثر إنفاقا في الميركاتو هذا الموسم سيعبر بسهولة إلى دور الـ 16 وسيضمن على الأقل تكرار ما فعله الموسم الماضي عندما خرج في الدور نفسه أمام البطل بايرن ميونخ.

 

في حين سيحصل بطل اليورباليغ على البطاقة الثانية، فإن الصراع الأكثر إثارة حقا سيكون بين الفريق الفرنسي ونظيره الروسي في الحصول على المركز الثالث في المجموعة وبطاقة الرحيل إلى اليورباليغ، التي من الصعب تحديد هوية صاحبها الآن.(7)

 

الترتيب المتوقع: 1/ تشيلسي 2/ إشبيلية 3/ ستاد رين 4/ كراسنودار.

أبرز لاعب: تيمو فيرنر (تشيلسي).

 

ستكون المجموعة السادسة بمنزلة متنفس الفِرَق الفقيرة، التي عادة لا تُنفق أموالا طائلة في الميركاتو، لدينا هنا 4 من هؤلاء الفقراء هم: زينيت بطرسبرغ، وبوروسيا دورتموند، ولاتسيو، وكلوب بروج، نظريا تميل الأفضلية قليلا ناحية الفريق الألماني، رغم تصنيفه الثاني في المجموعة.

 

في المقابل يوجد زينيت بطرسبرغ في التصنيف الأول بعد الفوز بلقبَيْ الدوري المحلي مرتين متتاليتين، وبالطبع سيكون منافسا قويا على حجز بطاقة التأهل، في ظل وجود لاتسيو الذي بدأ الموسم الماضي بشكل أكثر من رائع محليا، ولكنه حصد المركز الرابع في النهاية، بالإضافة إلى كلوب بروج بطل بلجيكا، ستشهد المجموعة صراعا حادا على بطاقتَيْ التأهل للدور القادم، وبطاقة اليورباليغ أيضا.(8)(9)

 

الترتيب المتوقع: 1/ بروسيا دورتموند 2/ زينيت بطرسبرغ 3/ لاتسيو 4/ كلوب بروج.

أبرز لاعب: إرلينغ براوت هولاند (بروسيا دورتموند).

 

بالطبع لا صوت يعلو فوق صوت عودة المواجهات المباشرة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، الكلاسيكو الخاص، الذي ربما يكون الأخير بينهما، وذلك بغض النظر عن المشكلات الأخيرة بين ميسي والإدارة، واهتزاز مستوى الفريق رفقة كومان، وأيضا إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس الكورونا واهتزاز اليوفي رفقة بيرلو.

 

حتى وإن كانا في أسوأ مستويات لهم، فلا نعتقد أن كلًّا من دينامو كييف الأوكراني وفيرينتسفاروشي المجري قادر على إحداث المفأجاة بإخراج ميسي أو رونالدو من دور المجموعات، ولكنهما سيكتفيان بالصراع الأقل حِدَّة على بطاقة اليورباليغ، التي بحكم خبرة المشاركات الأوروبية تميل إلى الفريق الأوكراني.(10)

 

الترتيب المتوقع: 1/ برشلونة 2/ يوفينتوس 3/ دينامو كييف 4/ فيرينتس فاروشي.

أبرز لاعب: فرانكي دي يونغ (برشلونة).

 

ستكون المجموعة الثامنة هي مجموعة الأثرياء بامتياز؛ حيث تضم باريس سان جيرمان، وريد بول ليبزيغ، ومانشستر يونايتد، وباشاك شهير التركي، وهو الحلقة الأضعف هنا، فالصراع يبدو منطقيا سيكون بين الثلاثي الأول، وإن كان النادي الإنجليزي أقرب إلى الرحيل إلى اليورباليغ بسبب ما يعانيه حاليا رفقة سولشاير.

 

النادي الباريسي سيدخل البطولة هذا الموسم وعينه على تكرار الوصول إلى النهائي في محاولة لتحقيق لقب منتظر منذ سنوات عدة، على جانب آخر ليبزيغ الذي أثبت جودة عالية النسخة الماضية عندما وصل إلى نصف النهائي أمام مبابي ورفاقه، كما أنه يحتل صدارة البوندسليغا في الوقت الحالي.(11)

 

الترتيب المتوقع: 1/ باريس سان جيرمان 2/ ريد بول ليبزيغ 3/ مانشستر يونايتد 4/ باشاك شهير.

أبرز لاعب: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

ختاما، كانت هذه قراءتنا السريعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وتوقعاتنا بشأن المتأهلين، والراحلين إلى اليورباليغ، وأبرز اللاعبين، التي ليست بالضرورة أن نتوافق فيها جميعا، فإن ثراء النقاشات بشأن الأمور المتوقعة في كرة القدم هو جزء أصيل من متعة اللعبة، فلا تبخلوا علينا بتوقعاتكم الممتعة أيضا، بعدها لن يكون بمقدرونا سوى المشاهدة والاستمتاع وانتظار ماذا سيحدث في ختام دور المجموعات، بعد شهرين تقريبا من الآن.

_______________________________________________________

المصادر

  1. تحليل قرعة دوري أبطال أوروبا 2020 – جوناثان ويلسون.
  2. أتليتكو مدريد يخرج بايرن ميونخ من دوري الأبطال.
  3. بايرن ميونخ يُدمر برشلونة بثمانية في ربع نهائي دوري الأبطال.
  4. أرتورو فيدال ينتقل إلى إنتر ميلان.
  5. إلغاء العقوبة بحرمان مانشستر سيتي من المشاركة الأوروبية.
  6. فان دايك يستعد لإجراء جراحة في الركبة بعد إصابته الأخيرة.
  7. انتقالات البريميرليغ 2020-2021.
  8. لماذا يتفوق بروسيا دورتموند على لاتسيو؟
  9. زينيت بطرسبرغ إلى أين في دوري الأبطال هذا الموسم؟
  10. رونالدو وميسي.. قصص لا تفوتك في دوري الأبطال.
  11. لايبزيج يعزز صدارته للبوندسليجا وبايرن يقتنص مركز الوصيف.

حول هذه القصة

المزيد من مقالة

مقاطعة بضائع فرنسا.. باريس تدعو لوقفها وماكرون: لن نتراجع أبدا وباكستان تتهمه بمهاجمة الإسلام والمغرب يدين

يوفنتوس يتعادل للمرة الثالثة بالدوري الإيطالي قبل مواجهة برشلونة بأبطال أوروبا

لاعبو فيرونا أحكموا قبضتهم على مفاتيح لعب يوفنتوس (رويترز)

أسقط أرسنال بملعبه.. البديل فاردي يعيد ليستر إلى طريق الانتصارات في البريميرليغ

فاردي يحتفل بهدف الفوز القاتل لليستر سيتي (غيتي)

شاهد.. نهضة بركان المغربي يتوّج بلقب كأس الاتحاد الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه

لاعبو نهضة بركان يحتفلون بهدف الفوز على بيراميدز (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة

فيلسوف فرنسي ينتقد ماكرون: المسلمون لديهم أخلاق وإحساس بالشرف

الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفراي (يمين) والصحفي والكاتب إريك زمور (وكالات)

لهم أعين لا يبصرون وآذان لا يسمعون بها.. أردوغان ينتقد ساسة أوروبا بعد الإساءة للنبي الكريم ومسؤول أوروبي يرد

أردوغان جدد دعوته لماكرون لفحص صحته العقلية (الأناضول)

كورونا.. علماء بلجيكيون يكشفون لغز فقدان حاسة الشم

فقدان حاسة الشم قد يشير إلى الإصابة بفيروس كورونا (بيكسابي)

في خضم أزمة الرسوم المسيئة.. أمير مكة يستقبل سفير فرنسا ويثير انتقادات بمواقع التواصل

صورة نشرها حساب إمارة مكة للقاء خالد الفيصل بالسفير الفرنسي (مواقع التواصل)