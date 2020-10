خطأ واحد يساوي النهاية.. الحياة من منظور حارس مرمى

دورة كاملة حول الكرة الأرضية تُفتِّش خلالها بين الأزقة والشوارع الضيقة، مع مختلف الشعوب والثقافات، ستجد كرة صغيرة تتدحرج بواسطة مجموعة من الأطفال، يقضون وقتا من السحر الذي تُضفيه المستديرة أينما حلَّت، في مجموعات صغيرة يدركون لأول مرة كيفية العمل فريقا، لا يُعكِّر صفو جماعتهم سوى كلمات تُوَجَّه لأحدهم تعني أن فصلا من المتعة قد انتهى ليحل الملل محله لبعض الوقت. هي ليست عقوبة، ولم يسمع نداء أمه تخبره بأن وقت اللعب قد انتهى، فقط قد حان دوره للوقوف حارسَ مرمى.

في الشارع ستستعرض مرارا فشلك الذريع في حراسة المرمى حتى تهرب منها، ولكنك ستنفي ذلك كليا بمجرد أن تحتسب ركلة جزاء على فريقك، ستسارع بدفع الجميع وأخذ مكانك بين حجرين يُمثِّلان قائمين. هل تعلم لماذا؟ لأننا نحب دور البطولة ولحظات الظهور، بينما نكره الوقوف بعيدا عن مجرى الأحداث، تماما كما يفعل حارس المرمى في أغلب الوقت حتى تقترب منه الكرة معلنة خطرا سيمنحه الفرصة لفعل شيء ذي قيمة.

في الشارع نلعب نظير المتعة، لا يوجد أجر سواها، لذا فلا شيء يستدعي الصبر على الوقوف بعيدا عنها، وبينما هي تجري أنت عاجز في الجهة المقابلة ولا تستطيع أخذ نصيبك منها. هذه المفاهيم تبدأ معنا منذ الصغر وترتبط ارتباطا وثيقا بكرة القدم التي نشاهدها في التلفاز، لذلك حينما نبدأ في متابعتها بشغف ومشاهدة مبارياتها أسبوعيا نتحلَّى بالنظرة ذاتها، حتى وإن تغيرت مع النضج والتقدم في العمر، فإنها تسيطر أحيانا، خاصة مع ميل جماهير اللعبة للتعامل معها بالشغف الطفولي نفسه، ودون رغبة في ملء الرؤوس بأرقام وإحصائيات لا يفهمونها، نظرا لكونها لا تعني شيئا بالنسبة لهم.

أحدهم في الماضي امتلك نظرة فلسفية عن وقوف حارس المرمى في الجهة المقابلة للمتعة، وذلك لأنه فيلسوف؛ إنه ألبير كامو الحاصل على جائزة نوبل وأحد أهم فلاسفة الوجود في القرن العشرين. كامو كان شغوفا بكرة القدم، واتخذ منها منظورا يرى الحياة من خلاله، حتى بعدما تركها تماما بفعل الفقر ثم المرض، وظهر ذلك في مؤلفاته وفي حديثه الدائم عنها، الشغف الذي وصل به إلى إرجاع الفضل لها في كل ما يعرفه عن الأخلاق، ونعت مَن يكرهونها بالأغبياء. (1)

كامو بدأ حياته مع كرة القدم في الشارع مثلنا تماما، وكان يحب اللعب مهاجما كما يحب الجميع تسجيل الأهداف والانطلاق محتفلا، ولكن الفقر حرمه من تلك المتعة، حيث إن تسجيل الأهداف يتطلَّب ركلا عنيفا مستمرا للكرة، ما يُكلِّفه تلف الأحذية وعدم القدرة على شراء غيرها، لتأمره جدته بالاستمرار في ممارسة الكرة ولكن كونه حارس مرمى، حيث لا يتلف شيئا.

Did you know that Albert Camus – the great French writer/philosopher – might have been a professional soccer player (goalkeeper) if not for a tuberculosis ending his career at the age of 17? #albertcamus #camus #existentialcrisis #soccer #philosophy pic.twitter.com/3y0p016rOj

— Waves&Archives (@Waves_Archives) April 11, 2018