إيفرتون أنشيلوتي.. طبيب نفسي وتكتيك وكرزة تُدعى خاميس

تعلّمنا أن تعثُّر الخُطى ليس كارثة طالما بحثت عن السبب ونهضت مجددا، والعودة للوراء خطوة أو بضع خطوات من أجل الانطلاق ثانية هي الشجاعة بعينها، وأنها ليست إعلانا للاستسلام على الإطلاق. كارلو أنشيلوتي يعرف ذلك جيدا، لذلك قرَّر بدء حكاية جديدة في إيفرتون.

في الماضي، كان برايان كلوف الذي بحث عن نفسه في غياهب الدرجة الثانية حتى استعاد اسمه وحقَّق أبرز معجزاته مع نوتنغهام فورست، كان أيضا أوتو ريهاغل الذي تلقَّى لكمة بايرن ميونخ وقرَّر الذهاب إلى كايزرسلاوترن القابع في الدرجة الثانية حينها، ليعود من بعيد ويُحقِّق معجزة اليورو في 2004 مع المنتخب اليوناني. الخلاصة؟ كل شيء في الحياة ينقلب أحيانا بسبب خطوة شجاعة إلى الخلف. (1)

أنشيلوتي أنهى تجربة ريال مدريد سريعا بشكل لم يكن يتوقعه أو يتمناه بعد موسم أول تاريخي، ثم إقالة مُهينة في بايرن ميونخ أعقبتها أخرى في نابولي بعد خلاف سينمائي مع الرئيس دي لاورينتس. في هذه اللحظة تقف أمام مفترق طرق، إما الانسحاب والاكتفاء بما تحقَّق من تاريخ، وإما نفض الغبار والمخاطرة من جديد، ولأن أنشيلوتي اختار طريق المغامرة، جئنا إلى هنا. (2)

في السنوات الأخيرة، تعاقب على إيفرتون رونالد كومان وماركو سيلفا وبينهما مئات الملايين من اليوروهات، بدا مُلَّاك النادي وكأن لديهم مشروعا، ولكن في حقيقة الأمر اقتصر الأمر على الإنفاق الجنوني فقط، صفقات تقوم على مُخلّفات الأندية الكبرى، بلا خطة واضحة حتى لإعادة تدويرها من جديد. (3)

بعد ذلك، قرَّرت إدارة النادي اللجوء إلى رجل يستطيع خَلْق شخصية للاعبين وللفريق، وهذا الذي حدث بالفعل مع وصول كارلو أنشيلوتي، حيث إنه منذ بداية رحلته في إيفرتون بدأ تأثيره في الظهور على لاعبيه نفسيا قبل أن يظهر فنيا، قبل أي تعاقدات أصبح لدى اللاعبين رغبة أكبر في تحقيق الانتصار ومزاجية أقل، وفي هذا الإطار الأمر ليس جديدا، فالتجارب السابقة للمدرب الإيطالي تُوضِّح هذه النقطة جيدا.

الجلسات التدريبية باتت قصيرة وحادة في آنٍ واحد على عكس المحاضرات والتدريبات الطويلة المُمِلَّة تحت قيادة سيلفا التي سئم اللاعبون منها. بات هناك إحساس بصرامة أقل مع اللاعبين الذين أصبحوا لا يُجبَرون على تناول الطعام في أوقات محددة. الصداقة مع اللاعبين مهمة لأنشيلوتي، لذلك سمح لهم بالخروج ليلا، طالما أنهم مستعدون للعمل في اليوم التالي. أشياء لخّصها والكوت حين قال: "يمكنك الاسترخاء والجلوس مع كارلو للتحدُّث كما تتحدَّث مع أي شخص آخر". (4)

هذه ليست سوى واقعة جديدة من سلسلة وقائع مشابهة كان بطلها المدرب الإيطالي، الذي اعتاد الحديث مع لاعبيه في كل شيء، وجعلهم يشعرون دائما بالرغبة في التحدُّث معه خارج حدود وظيفته ووظيفتهم، كأب؟ كطبيب نفسي؟ كذلك الحكيم الذي نسمع عنه في القصص القديمة الذي يجلس تحت شجرة ليمنح المارّة من خبراته؟ في الحقيقة تبدو الإجابة خليطا من كل ذلك.

▪️ Godfrey and Olsen insight

▪️ Mina's timely performance

▪️ Ancelotti's new Rolls Royce@Paddy_Boyland and @GregOK reflect on Everton's 'best window for some time'.

𝑷𝒐𝒅𝒄𝒂𝒔𝒕 𝑯𝒐𝒖𝒓 🎙️ 𝗚𝗪𝗟𝗔𝗗 𝗧𝗜𝗗𝗜𝗡𝗚𝗦

— The Athletic UK (@TheAthleticUK) October 7, 2020