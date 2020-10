مشروع تشيلسي.. حتى لا يخدعك لامبارد بالميركاتو

كرة القدم رياضة خادعة. مقولة غريبة، أليس كذلك؟ ولكنها صادقة، لأنها دائما تعطيك الفرصة لانتصارات وهمية، فكم مرة جعلتك كرة القدم تقفز فرحا، وتذهب لكي تحتفل عنادا بصديق لك يشجع الغريم، ثم تعود ويخسر فريقك البطولة أمام هذا الغريم في النهاية؟ كم مرة ذهبت لـ "قصف جبهة" صديقك لأن لاعبا ما فضَّل فريقك على فريقه، ثم عاد هذا اللاعب وفشل؟

كم مرة قمت بمشاركة تعليق لاعبك أو مقطع فيديو لحركة استفزازية له، لا لشيء إلا لتشعر بأنك منتصر على خصومك من المشجعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيعود اللاعب ويسب في فريقك بعد ذلك؟ كلها أسئلة تكون إجاباتها؛ عدد لا يحصى من المرات. هذا بالضبط ما يفعله جماهير نادي تشيلسي هذه الأيام.

انتصار وهمي بعد ميركاتو نشط للفريق اللندني أعاد للجماهير ذكريات سوق الانتقالات التاريخي مع مورينيو في موسم 2004-2005، وبعد موسم أول اعتبره البعض مُبشِّرا للغاية رغم ما شهده من أخطاء كارثية، واعتقد الجميع أن الحل في تلك الاستقدامات المُنتظَرة في هذا الصيف، ولكن السؤال هنا: هل كان ذلك كافيا حقا؟ وهل كان الموسم بمنزلة الحجرة الأولى في بناء المشروع؟ وهل استحق لامبارد ثقة الإدارة لدفع كل هذه الملايين في الميركاتو الأخير؟

بالعودة للوراء قليلا، سنجد أن أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي، وجد نفسه في ورطة كبيرة بعد حرمان الفريق اللندني من التعاقدات لمدة فترتين متتاليتين، ومع رحيل نجم الفريق الأول البلجيكي إيدن هازارد، لم يجد الملياردير الروسي ورفاقه مَفرًّا غير التعاقد مع أسطورة جماهيرية لديها قبول واسع لدى الجماهير مثل: فرانك لامبارد.(1)

اختيار منطقي في ظروف غير مُهيَّأة للنجاح، سيضطر فيها المدرب الشاب للاعتماد على لاعبي الأكاديمية، والمعارين عقب عودتهم من أنديتهم، وبعض الخبرات الموجودة مثل: ويليان وبيدرو وأزبيليكويتا، حتى لو حدث أكثر السيناريوهات سوءا وخرج الفريق في ذلك الموسم بدون تحقيق أي بطولة، أو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فاحتمالية تقبُّل الجماهير لذلك الأمر أكبر بكثير في حالة وجود لامبارد عن أي مدرب آخر.(2)

حصيلة الموسم الأول مع لامبارد كانت مُرْضية لإدارة النادي وللجماهير على حدِّ السواء، حيث أنهى الموسم ضمن الأربعة الأوائل؛ مما يعني التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، في المقابل خسر السوبر الأوروبي بركلات الترجيح أمام كلوب، ثم أنهى الموسم بخسارة الكأس أمام أرتيتا، وخرج الفريق خالي الوفاض من البطولات.(3)

