كونتي الجاني والمجني عليه.. كواليس ميركاتو إنتر ميلان

قبل أن نبدأ دعنا نتفق على شيئين؛ أولا سنترك كل ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر، نحن هنا لنتحدث جديا لفترة قصيرة. الشيء الثاني هو أننا لسنا بصدد إطلاق حكم نهائي من كلمة واحدة، لذا سنستبعد خيارَيْ أبيض وأسود نظرا لإغفالهما المساحة الرمادية الموجودة بينهما. اتفقنا؟ الآن يمكننا أن نبدأ.

دعنا نجرب شيئا، إذا حاولنا إطلاق شائعة حول أحد الأشخاص، فما الشرط الواجب توافره حتى تُصدَّق؟ الإجابة بسيطة للغاية، أن تكون شبيهة بشيء اعتادت الضحية فعله؛ بتجربة بسيطة، من السهل تصديق هجوم كلوب على مدرب بدوري الدرجة الثالثة الألماني لأنه أنفق كثيرا في سوق الانتقالات، أو شكواه من بكاء ابن اخته الصغير الذي أزعجه ليلة مواجهة مانشستر يونايتد وتحميله سبب التعادل، هي أشياء تشبه ما اعتاد فعله فقط مع بعض المبالغة، لذلك ستحتاج إلى جهد لنفي قيامه بذلك أكثر من الجهد الذي تحتاج إليه لإثباته.

مع كونتي الأمر مماثل، الرجل محترف في الصدام مع أي إدارة لا تُحقِّق له أحلامه في الميركاتو، فعل ذلك في يوفنتوس وتشيلسي ومع إنتر نفسه، لذلك حين يصطدم بالإدارة من جديد فإنه من الصعب أن تترك ماضيه وموجة السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تُصدِّق أنه كان على حق هذه المرة، وأنه لم يشتكِ من التعاقدات من الأساس. هذا لا ينفي أن مواقفه الطفولية السابقة هي ما تسببت في هذا الوصم، وأنه يدفع ثمنها بأثر رجعي. الأمر يشبه تلك القصة التي سمعناها صغارا عن الطفل الذي ادّعى الغرق مرات، وفي اللحظة التي كان يغرق فيها بالفعل لم يُصدِّقه الناس وتركوه يلقى مصيره. (1)

بهذه الكلمات أنهى كونتي موسمه المحلي قبل الاستعداد لإقصائيات الدوري الأوروبي، مُوجِّها شكره وامتنانه للاعبين على ما تحملوه طوال الموسم الشاق، مُشدِّدا على عبارة "اللاعبين فقط" أكثر من مرة، نظرا لأنه يراهم ضحايا مثله تماما، والمتهم؟ الإدارة بالطبع، وتحديدا رجل يُدعى لويجي كريبا. (2)

مَن هو لويجي كريبا؟ المسؤول الإعلامي للنادي، الرجل الذي اتُّهم قبل ذلك بأنه لا يؤدي دوره المطلوب من جهة، ويُفشي أسرار النادي الداخلية من جهة أخرى. في موسم 2018 خرج لوتشيانو سباليتي بعد التعادل أمام أتالانتا ليُشير بأصابع الاتهام نحو كريبا مؤكدا أن ما يحدث داخل الفريق يخرج لوسائل الإعلام، وأن هناك رجلا داخل الإدارة سينام سعيدا بسبب خسارة النيراتزوري لنقطتين مشيرا برأسه إلى كريبا الجالس بجواره في المؤتمر الصحفي. (3)

منذ ذلك المؤتمر وسباليتي يُلمِّح بين الحين والآخر للأمر ذاته، إنتر دونا عن غيره يتعرّض لهجوم إعلامي شرس طوال الموسم باستخدام بعض أسراره الداخلية، وهو ما تكرّر في الموسم الأول لكونتي الذي أغفلت فيه الصحافة تعرُّض كل لاعبي الفريق تقريبا لإصابات أفقدت الفريق قوامه الأساسي على مدار الموسم، بينما هي تتفنن في الهجوم عليهم بعد كل تعثُّر.

لا تُصدِّق ذلك؟ سنخبرك بما هو أكثر فجاجة، منتصف الموسم الحالي أُرسِل بريد إلكتروني يحمل خطط النادي لموسمَيْ 2020 و2021 وكل ما ينوي النادي القيام به خلال مشروعه إلى صحيفة كورييري ديلا سيرا عن طريق الخطأ، نعم لقد حدث ذلك في نادٍ يُعَدُّ من أكبر أندية العالم وليس في مدرسة ابتدائية! (4)

هذه التراكمات إضافة إلى الهجوم المستمر على كونتي ولاعبيه دون تحرُّك النادي للدفاع عنهم جعلت المدرب الإيطالي ينفجر، ويطلب الحديث مع رئيس النادي ستيفن زهانغ حيث قال ساخرا: "أريد التحدث معه بشكل عاجل ولكنه في الصين، وربما لا يعرف ما الذي يجري هنا". (5)

1) Via Piero Ausilio

2) Via Luigi Crippa

3) Via gli scarsi della rosa

Anziché essere incensato per queste tre richieste sacrosante (che tra l’altro sono le stesse di Mancini prima e Spalletti poi), certa gente che si profana interista vorrebbe farlo saltare. Robe da matti. https://t.co/aOKmPGtoUn

— 注释 (@_esegesi_) August 2, 2020