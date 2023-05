أشباح خفية أم حواس فائقة.. ما الذي تراه القطط ولا يراه البشر؟

أهلا بك! دعنا نخبرك أولا أننا سعداء جدا بالتعرف عليك، وبغض النظر عن السبب الذي دفعك للنقر على رابط هذا التقرير؛ فلو كنت من مُلّاك القطط أو محبيها، فهذا يعني أنك -على الأغلب- تحمل درجة علمية ما، وأكثر جاذبية للنساء، وأذكى عموما، والأخيرة تحديدا مفروغ منها بما أنك من قُرّاء ميدان. (1)

أما لو كنت تُفضِّل الكلاب لأنك تكره القطط، ولا تفهمها، وتعتقد أنها لا تحترمك أو تخطط لقتلك أحيانا، فهذا يعني أنك شخص ملتزم واجتماعي ونشيط وحيوي وتملك طاقة كبيرة، والأخيرة أيضا مفروغ منها بما أنك من قُرّاء ميدان. (1)

قبل أن تغضب نود أن ننوه أن هذا ليس رأينا طبعا، بل رأي العديد من الدراسات واستطلاعات الرأي التي تؤكد أن مُلّاك الكلاب مختلفون عن مُلّاك القطط. الأهم أن هذا هو رأي روبرت دي نيرو أيضا، أو بالأحرى رأي شخصية جاك بيرنز في فيلم "تعرف على الأهل" (Meet The Parents). صحيح أن دي نيرو في الحقيقة يملك 10 كلاب، وهو أيضا لا يمانع القطط عموما، ولكن ما قاله في الفيلم صحيح؛ القطط لا تطيع أو تحب مُلّاكها أيًّا كانوا بمجرد اقتنائهم لها، بل يجب عليهم اكتساب ثقتها وحبها كأي علاقة إنسانية طبيعية، ولعل هذا ما يجعلها قادرة على اجتذاب شخصيات مختلفة مقارنة بالكلاب. (2) (3) (4)

المهم هو أنك سواء كنت تُفضِّل طاعة الكلاب العمياء أو غموض القطط المريب، فلا بد أنك قد سمعت الأساطير الشعبية عن قدرات القطط الاستثنائية في الرؤية. في الواقع، لم يكن هناك وقت في التاريخ لم تكن فيه القطط مرتبطة بأسطورة أو خرافة ما؛ المصريون القدماء مثلا كانوا يعتقدون أن القطط تحمل من روح باستِت (إله المرح والسعادة في مصر القديمة)، وفي القرون الوسطى كان الإنجليز يعتقدون أن القطط السوداء تجلب حُسن الحظ، على عكس الأيرلنديين والاسكتلنديين الذين كانوا يعتقدون أنها تجسيد القطة الأسطورية "سِث" التي تجوب البلاد بحثا عن الأرواح لسرقتها. (5)

حتى في بدايات القرن العشرين، كان البحارون المسافرون بين أوروبا وأميركا يحتفظون بالقطط متعددة الأصابع "Polydactyl" على مراكبهم لاعتقادهم بأنها حسنة الطالع. القطط متعددة الأصابع هي تلك التي تحتوي كفوفها الأمامية على ما يفوق خمسة أصابع، ولندرة هذا الخلل الجيني بين القطط، عُدَّ دليلا على حُسن الحظ، بالإضافة إلى أنه كان يمنحها أفضلية إضافية في صيد الفئران، وهي مهارة مطلوبة بشدة على سفن السفر الطويل لحماية المؤن. (5) (6)

كل هذا لا يقارن بالشك الأزلي في قدرة القطط على رؤية عالم الخوارق والماورائيات، وتحديدا الأشباح. أحد استطلاعات الرأي التي أجراها موقع "YouGov" في 2019 أظهرت نتائجه إيمان 45% من المصوتين بوجود الأشباح، وهناك عدد لا بأس به من البشر في العالم يعتقدون أن القطط قادرة على التقاط مشاهد من هذا العالم. القطط تشم ما لا نشمه، وتسمع ما لا نسمعه، وتستشعر التغيرات الطفيفة في سرعة الرياح وحالة الطقس التي لا نشعر بها، فلماذا لا تستطيع هاتان العينان الساحرتان رؤية ما لا نراه كذلك؟ (5) (7) (8)

المفاجأة الأولى هنا أن القطط ترى ما لا نراه فعلا، ولكنها لا ترى ما نتخيل أنها تراه، والسبب في ذلك هو أنه لو كانت هناك حاسة واحدة فقط يتفوق فيها البشر على القطط فهي النظر. هذه هي المفاجأة الثانية بالمناسبة.

دراسة الجهاز البصري للقطط أظهرت للعلماء أن رؤية القطط محدودة للغاية مقارنة بنا؛ فأولا، القطط لا ترى الألوان بالحيوية والتشبع والتباين ذاته، وثانيا هي تعاني -صدِّق أو لا تُصدِّق- من قِصر النظر. قطتك تحتاج إلى أن تكون على بُعد 8 سنتيمترات تقريبا لترى بوضوح ما تراه أنت من على بُعد 30 سنتيمترا. (9)

Human eyes are not the best in the animal kingdom. Cats can see really well in the dark, & some spiders have 12 eyes. But a new study suggests we should be pretty happy with our peepers, as the sharpness of our vision is miles above most other animals. https://t.co/SnwfRjDgbr pic.twitter.com/NEVoJvpdaV

— Ajit Johnson Nirmal (@ajitjohnson_n) June 7, 2018