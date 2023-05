"تسلا الذي لا تعرفه".. لماذا رفض نظرية أينشتاين؟ وهل كان مريضا بالوسواس القهري؟

حسنا، حينما نتحدث عن نيكولا تسلا حاليا، فيجب أن نحذر قليلا، لأن تسلا لم يعد مجرد مخترع مهم أفاد عصر الكهرباء، ولكنه الآن أشبه بـ"نبي" بالنسبة لبعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فهو "العبقري الاستثنائي" و"أهم وأعظم مخترع في التاريخ"، كما يزعم أعضاء "طائفة تسلا" أو "نادي معجبي تسلا"، والأخير هو اسم أطلقه عليهم الفيزيائي الأميركي الشهير نيل ديجراس تايسون.

لكن في الحقيقة، فإن تسلا المنتشر على الإنترنت، وفي فيديوهات "الأهرامات محطات طاقة" و"الطاقة المجانية للجميع" و"شعاع الموت" و"سحر الأرقام 3 و6 و9″، لم يكن كما تخيله المهووسون اليوم، فرغم أنه كان مخترعا فذًّا ساهم مع آخرين في انطلاق عصر الكهرباء، فإنه كذلك رفض معظم المنجزات العلمية التي ظهرت في الفترة التي عاش بها.

في هذا السياق، تشتهر حكاية تقول إن أينشتاين سُئل ذات مرة عما يعنيه أن يكون الواحد أذكى رجل على قيد الحياة، فأجاب: "لا أعرف، اسأل نيكولا تسلا"، هذا بالطبع اقتباس كاذب لم يقله أينشتاين أبدا، ليس فقط لأنه لم يرد في أيٍّ من الكتب التي جمعت اقتباسات أينشتاين، بل لأن تسلا أصلا أعلن بصراحة رفضه للنظرية النسبية التي صاغها أينشتاين.

ليس ذلك فقط، بل وحاول تسلا باستمرار تشويه سمعة أينشتاين وقال إن النظرية النسبية هي علم زائف، في أحد تصريحاته العلنية لصحيفة "نيويورك تايمز" يقول تسلا: "إن عمل النسبية لأينشتاين هو نسق رياضي رائع يسحر الناس ويبهرهم، ولكنه يجعلهم يعمون عن الأخطاء الكامنة فيها، النظرية النسبية مثل متسول يرتدي اللون الأرجواني فيعطيه الجهلاء مكانة ملك".

يضيف تسلا في تصريح آخر: "أعتقد أن الفضاء لا يمكن أن يكون منحنيا، لسبب بسيط هو أنه لا يمكن أن تكون له خصائص، ولو قلنا إن الفضاء له خصائص فإن ذلك يشبه أن نقول إن الله له خصائص". وفي تصريح ثالث يقول: "القول إنه في وجود أجسام كبيرة الكتلة يصبح الفضاء منحنيا يعادل القول إن شيئا ما يمكن أن يعمل في وسط من لا شيء. أنا أرفض قبول مثل هذا الرأي".

كان أحد الأسباب التي جعلت تسلا غاية في الثقة من أن النظرية النسبية خاطئة هو أنه كان يعتقد أنه قام بقياس حركات حصلت بسرعة تفوق سرعة الضوء، حيث ظن أنه التقط شعاعا كونيا صادرا من نجم "قلب العقرب" متحركا بسرعة 50 مرة أسرع من سرعة الضوء، وأضاف في سياق آخر أنه يود نقل الكهرباء بأكبر من سرعة الضوء، التي هي الحد الأقصى للسرعة في الكون بحسب النظرية النسبية.

سبب آخر تعلق بأن تسلا آمن حتى آخر حياته بفرضية الأثير، التي تتعلق بأن هذا الكون يملؤه وسط من شيء ما هو السبب في سريان موجات الضوء في الفراغ بين الشمس والأرض، حيث اعتقد العلماء قبل ظهور النسبية أن الضوء لا بد أن يجري في وسط ما، لأنه موجة مثل موجة البحر، والموجة بتعريفها هي اهتزاز في الوسط، لكن تجربة ألبرت ميكلسون وإدوارد مورلي سنة 1886 كانت أولى اللبنات في إثبات خطأ فرضية الأثير، تلاها ظهور النظرية النسبية التي أوضحت بالفعل أن الأثير غير حقيقي.

سرعان ما سقطت افتراضات تسلا حول النسبية واحدا تلو الآخر، فيما صمدت نظرية أينشتاين على مدى أكثر من مئة عام إلى الآن أمام الكثير من الاختبارات التجريبية، ورصد العلماء نتائجها بشكل واضح صريح (في حين أن تسلا لم يقدم أي دليل على ادعاءاته). ويمكن أن تلاحظ ذلك في إنجازات عدة ليس آخرها رصد موجات الجاذبية، الموضوع الذي حصل على جائزة نوبل 2017، أو رصد الثقوب السوداء والتقاط صور واقعية لها للمرة الأولى عام 2022، حيث اتفقت نتائج رصد تلك الأجرام بدقة مع افتراضات النظرية النسبية.

