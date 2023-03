ملك توقعات الزلازل.. هل يجب أن نتعامل مع الباحث الهولندي على أنه مروج للأكاذيب؟

في عام 1974، أصدر الفيزيائي الفلكي البريطاني الشهير "جون جريبن"، بالتعاون مع عالم آخر هو "ستيفن بلاجمان"، كتابا بعنوان "تأثير المشتري"، لاقى الكثير من الاهتمام، وباع ملايين النسخ. يتحدث الكتاب عن أثر محتمل للاقترانات الكوكبية في السماء ببعض أنواع الكوارث الطبيعية على الأرض، ومنها الزلازل، وقد توقع العالمان في كتابهما -من ضمن عدد من التوقعات- حدوث زلزال في فالق سان أندرياس في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية في يوم 10 مارس/آذار عام 1982، لكن هل حدث ذلك حقا؟

بداية، دعونا نُعرِّف ما يعنيه اصطلاح "محاذاة الكواكب". تعني هذه المحاذاة وقوف عدد من الكواكب في جانب واحد من الأرض، فمثلا في 1 مارس/آذار 2023، بعد غروب الشمس، سيقف كل من المشتري والزهرة إلى جوار بعضهما بعضا في السماء بعد الغروب، وفي بعض الأحيان يدخل إلى المحاذاة عدد أكبر من الكواكب، وفي أحيان نادرة يمكن لمعظم الكواكب أن تكون في جانب واحد من الأرض بينما تكون الشمس في الجانب الآخر. في هذه الحالة تحديدا يمكن لأثر الجاذبية المجتمع لهذه الكواكب أن يَطُول الأرض.

قبل صدور كتاب "تأثير المشتري"، كان علماء الفلك والجيولوجيا مجمعين على وقوع ظاهرة محاذاة الكواكب وعلى كونها تؤثر على الأرض بشكل ما، لكن هذا التأثير لا يمكن أن يصل إلى درجة إحداث الزلازل، ببساطة لأن تلك الكواكب بعيدة جدا عن الأرض، بينما يمتلك القمر (الصغير جدا مقارنة بتلك الكواكب لكنه قريب جدا من الأرض نسبيا) أثرا أقوى منها مجتمعة، وهو ما يتضح لنا في حالة المد والجزر (وإلى الآن لا توجد دلائل على صحة هذا الافتراض القائل بوجود علاقة بين محاذاة الكواكب والزلازل).

لكن "جريبن" ورفيقه سعيا إلى تجنب هذه الاعتراضات بسلاسة من خلال النظر في تأثير المحاذاة، ليس على الأرض بشكل مباشر ولكن على الشمس، ثم افترضا أن الشمس ستؤثر على الأرض عبر إبطاء دورانها بمعدل يسمح بتهتك أكبر من المعتاد في القشرة الأرضية، ما قد يتسبب في عدد من الكوارث، منها زلزال سان أندرياس المحتمل بحسب توقعات العالِمَين.

مر العاشر من مارس بسلام، وفي شهر أبريل/نيسان التالي، نشر "جريبن" و"بلاجمان" كتابا أقل مبيعا بعنوان "إعادة النظر في تأثير المشتري"، قالوا فيه إن التأثير المقصود قد حدث بالفعل في عام 1980، على الرغم من عدم وجود محاذاة كوكبية في ذلك الوقت، وتسبب في ثوران بركانيّ لجبل سانت هيلين غربي ولاية واشنطن الأميركية، وبحلول عام 1990 أعلن "جريبن" أنه أخطأ في فرضيته، واعتذر عن علاقته بهذا الموضوع من الأساس.

لكن على الرغم من ثبوت خطأ تلك الفرضية، فإن ما فعله العالِمان في هذا الكتاب هو محاولة لما يمكن أن نسميه "التنبؤ بالزلازل"، ويعرِّف الجيولوجيون التنبؤ بالزلازل بأنه القدرة على تحديد مكان الزلزال وموعده ومقياسه بدقة، كأن تقول إن شمالي الجزائر على سبيل المثال سيشهد زلزالا بقوة 6.8 على المقياس في يوم 15 أكتوبر القادم.

يعني ذلك أن التوقعات الأكثر عمومية لا تندرج تحت ما يقصده العلماء من اصطلاح "التنبؤ بالزلازل"، لأن أي خرق لتلك القاعدة (تحديد موعد الزلزال ومكانه وشدته بدقة) لن ينقذ الناس من زلزال قريب، فمثلا سيكون كاتب هذا التقرير صادقا حينما يقول لك إن تركيا ستشهد زلزالا أعلى من 7 درجات على المقياس قريبا ويسكت فلا يعطيك الموعد، بل ويمكن أن يحدد نطاقا زمنيا واسعا كأن يقول إن الزلزال سيحدث (خلال 10 سنوات) وسيكون صادقا كذلك، هذا لأن بعض المناطق في العالم تشهد بالفعل معدلات زلازل أكبر من غيرها، لكن هذا لا يعني أن لدينا القدرة على التنبؤ بالزلازل.

فتركيا، كما أسلفنا في تقرير سابق، تقع على صفيحة صخرية صغيرة تسمى صفيحة الأناضول، التي تندفع للغرب بفعل حركة صفيحتين كبيرتين مجاورتين، الأولى هي الصفيحة الأوراسية من الشرق والشمال، والثانية هي الصفيحة العربية جنوبا، ويضاف إلى ذلك تأثير حركة الصفيحة الإفريقية، تشابُك تلك التحركات يضع تركيا تحديدا في منطقة حرجة زلزاليّا، ويجعل احتمالية حدوث زلزال قوي كل عدة سنوات واردة، ولا تحتاج إلى متنبئ كي يخبرنا بها.

يجري الأمر نفسه على مناطق مثل غربي الولايات المتحدة الأميركية وألاسكا وعدد من المناطق في أميركا الجنوبية مثل شيلي ودول في شرق آسيا مثل اليابان وإندونيسيا، لأنها جميعا تقع في مناطق حرجة تتلقى أكبر الزلازل على مستوى العالم بسبب طبيعتها الجيولوجية، بل يمكن للعلماء أن يعطوا درجات من الترجيحات لهذه المناطق، حيث يُحتمل مثلا بنسبة 72% أن تختبر ولاية كاليفورنيا زلزالا كبيرا على أي نقطة في فالق سان أندرياس خلال 3 عقود، وتنخفض النسبة إلى نحو 30% في بعض المناطق في اليابان.

أضف لذلك أنه لا يمكن لك توقع زلزال بدون تحديد الموقع، لأن الزلازل -على غير ما تظن للوهلة الأولى- ليست ظاهرة نادرة، تشهد الأرض سنويا ما يزيد عن مليون زلزال، نصفها يمكن رصده بأجهزة قياس الزلازل، و100 ألف منها من الممكن الشعور بها، لكن 100 فقط يمكن أن تسبب ضررا، وحوالي 15-20 زلزالا منها تكون مؤثرة جدا (فوق مقياس 7 درجات). بلدك مثلا يسجل سنويا العديد من الزلازل التي تعلنها الهيئات المختصة، من ثَم لو قلنا لك إن زلزالا سيحدث اليوم في العالم لكنّا صادقين تماما وبنسبة 100%، لأننا ببساطة لم نحدد الموقع.

عند تلك النقطة تحديدا، وبعد مقدمة طويلة لكنها ضرورية جدا، يظهر خبير الزلازل الهولندي "فرانك هوغربيتس"، الذي لا نعرف تخصصه، فهو فقط "خبير زلازل"، وبعد بحث طويل لم نجد اسمه في قواعد البحث عن الورقات العلمية البحثية، وهذا غريب حقا، فعادة ما يكون للباحث المُعتبر عدد من الأبحاث المنشورة باسمه والتي خضعت لمراجعة الأقران.

لكن دعنا من تلك النقطة الآن، ولنبدأ بتطبيق ما تعلمناه منذ قليل على الخبير الهولندي، أول معرفتنا به كانت حينما كتب، قبل زلزال 6 فبراير/شباط المدمر في تركيا وسوريا، أنه يتوقع أن يحدث زلزال في منطقة تقع بين سوريا وتركيا "عاجلا أو آجلا"، هذا التوقع لا يحمل سمات التنبؤ الثلاث، ببساطة لأن الحدود ما بين سوريا وتركيا تقع بالفعل ضمن منطقة نشطة زلزاليّا شهدت الكثير من الزلازل على مر التاريخ.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023