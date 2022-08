مترجمة إلى العربية.. هذه المساقات تقدم لك الفيزياء من الصفر

قبل عشر سنوات فقط، لم تكن لترى هذا العدد الكبير من المساقات والكتب المترجمة إلى العربية على الإنترنت، لكن مع الإقبال الشديد من الشباب العربي على التعلُّم اهتمت مجموعة من المنصات الكبرى مع الزمن بدعم اللغة العربية، وأصبحنا الآن نرى مساقات متنوعة في نطاقات دقيقة تُتَرجم إلى العربية، وخاصة في الفيزياء، التي تُعَدُّ أحد أكثر اهتمامات محبي العلوم العرب.

لكن دعنا نبدأ بالقول إن الترجمة لا تحل المشكلة بالكامل -يجب في مرحلة ما أن تتقن اللغة الإنجليزية بمستوى يسمح لك بالتقدُّم في مساقات الفيزياء المتقدِّمة والرياضيات المطلوبة- لكنها تكسر حاجز اللغة بالنسبة للمبتدئين في الفيزياء، وتُسهِّل فهم لكنة المُقدِّم، وخاصة في المساقات المقدَّمة للمبتدئين من الصفر، فتساعدهم على التقدُّم بدرجة من السلاسة واليُسر. لذلك قرَّرنا في "ميدان" أن نُرشِّح مجموعة من المساقات في الفيزياء بشرطين أساسيين، الأول أن تكون للمبتدئين، والثاني أن تكون مترجمة إلى العربية.

من الانفجار العظيم إلى الطاقة المظلمة

ولا شك أن منصة المساقات الأشهر عالميا "كورسيرا" تُعَدُّ حاليا نقطة مهمة للمساقات المترجمة إلى العربية، ومنها نبدأ بمساق "From the Big Bang to Dark Energy" الذي يُقدِّمه هيتوشي موراياما، الأستاذ من جامعة طوكيو اليابانية، وهو واحد من أقدم المساقات في المنصة، وحصل على تقييم 4.8 من الطلاب، وقد تُرجم إلى العربية مؤخرا.

في هذا المساق يُقدِّم مورياما لتاريخ الكون، في 31 ساعة عمل خلال أربعة أسابيع دراسية، منذ لحظة الانفجار العظيم ووصولا إلى اللحظة الحالية، ثم ينطلق بنا إلى المستقبل المتوقع لكوننا، وفي أثناء ذلك كله يتساءل عن نشأة النجوم والمجرات الأولى، وهنا تحديدا نتعرف إلى ما تعنيه المادة المظلمة، ثم الطاقة المظلمة، وهما الموضوعان الأكثر إثارة للانتباه حاليا في أوساط علم الكونيات. تجد المساق هنا. (ملاحظة مهمة: مساقات كورسيرا تكون مترجمة إلى العربية داخل كورسيرا نفسها وليس على يوتيوب).

أساسات الميكانيكا

أما جو وولف وسباستيان فريك وإليزابيث أنجستمان من جامعة نيو ساوث ويلز في أستراليا فيُقدِّمون الميكانيكا الكلاسيكية للمبتدئين من الصفر، وهي مقدِّمة ضرورية جدا للفيزياء كلها، وتُفيد الميكانيكا في تحقيق فهم أوَّلي لكل الظواهر الملموسة بداية من حركات السيارات في الشارع وحتى حركة الكواكب حول الشمس. مدة المساق هي ثمانية أسابيع عمل.

يُوصي العلماء الثلاثة بهذا المساق لطلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات المبتدئين وأي شخص لديه فضول حول الفيزياء الأساسية، ولا تحتاج إلا إلى بعض الرياضيات من المرحلة الثانوية مثل الجبر والمعادلات التربيعية ودوال الجيب وجيب التمام والظل من حساب المثلثات. وآثر الباحثون التغاضي عن حساب التفاضل والتكامل، حتى لا يُشكِّلوا حملا على المبتدئين. تجد المساق هنا.

الديناميكا الحرارية من الصفر

على الجانب الآخر من الفيزياء، تُقدِّم مارجريت وولدريدج الديناميكا الحرارية للمبتدئين في مساق آخر على منصة "كورسيرا" مُقدَّم من جامعة ميتشغان الأميركية، وهي علم نقل الطاقة من مكان أو شكل إلى مكان أو شكل آخر. في هذا المساق ستتعلَّم عن الأدوات التي تحتاج إليها لتحليل أنظمة الطاقة من الألواح الشمسية إلى المحركات وحتى أكواب القهوة المعزولة. وبشكل أكثر تحديدا، يغطي المساق موضوعات مبادئ حفظ الكتلة والطاقة، والتطبيقات على الأنظمة الديناميكية الحرارية.

الخلفيات التمهيدية في مستوى المرحلة الثانوية أو السنة الأولى بالكلية في الكيمياء والفيزياء وحساب التفاضل والتكامل ستساعدك جيدا في هذا المساق، الذي هو بالطبع أثقل من سابقه في الميكانيكا، لكنه خطوة ضرورية في طريقك ناحية تحقيق تقدُّم في الفيزياء عموما، بالتالي فأنت بحاجة إلى بذل بعض الجهد للمرور خلال هذا المساق. تجد المساق هنا.

مساقات معهد ماساتشوستس

في هذه النقطة تحديدا يمكن أن نُعيد الإشارة إلى كنز حقيقي دسم جدا في عالم الفيزياء هو ثلاثية والتر لوين، أستاذ الفيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وصاحب الشهرة العالمية بين الطلاب، وكلها للسنوات الدراسية الجامعية الأولى، المساق الأول في الميكانيكا، والثاني في الكهرباء والمغناطيسية، أما المساق الثالث فيشرح الموجات والاهتزازات.

تُمثِّل هذه المساقات، المترجمة إلى العربية عبر منصة شمسنا العربية، مُقدِّمات مهمة ورصينة جدا، في أكثر من 90 محاضرة، لمحبي الفيزياء، ويمكن لطلاب الفيزياء كذلك -عبر المنصة نفسها- الاستمتاع بتلقي مساقين غاية في الأهمية في التفاضل والتكامل، بمتغير واحد وبعدة متغيرات، الأمر الذي يفتح الباب للتقدُّم مستقبلا بشكل أكثر عمقا في الفيزياء.

يمكن أن تدخل إلى منصة شمسنا العربية من هنا.

الفيزياء من البروفيسور شانكار

أما رامامورتي شانكار، أستاذ الفيزياء بجامعة ييل، فيُقدِّم لطلاب الفيزياء مساقين غاية في الأهمية، يُمثِّلان مقدِّمة رصينة للمهتمين من الطلاب بهذا العلم، في 48 محاضرة تنشرها منصة جامعة ييل للتعليم المفتوح مجانا، الأول منهما في الترتيب مدبلج إلى اللغة العربية من قِبل الجمعية السعودية للعلوم الفيزيائية، وهو في الحقيقة أول عمل نراه من هذا النوع، فعادة ما تكون المساقات مترجمة وليست مدبلجة.

جدير بالذكر أن مساقات ييل ومعهد ماساتشوستس التي تحدَّثنا عنها تختلف في الكثير من المعايير عن مساقات منصات مثل "كورسيرا"، فالأخيرة عادة ما تكون أبسط وأقل دسامة بفارق واضح، لكن لها ميزة أساسية وهي أنها مساقات مرقمنة بالكامل، نُفِّذت لغرض إفادة طلاب الإنترنت، ولذلك فإن المساق لا يكون فقط مجرد معلومات مقدَّمة في مجموعة من الفيديوهات، ولكنه أشبه بمساق حقيقي يحتوي أماكن للنقاش بين الطلاب وامتحانات وأسئلة داخل الفصل الدراسي.

النظرية النسبية ببساطة

يُعيدنا ذلك إلى "كورسيرا" مرة أخرى، وخاصة إلى لاري راندل من جامعة أوكسفورد الذي يُقدِّم مساقا للمبتدئين في النظرية النسبية الخاصة لألبرت أينشتاين، خلال ثمانية أسابيع عمل، يهدف المساق إلى تجاوز العروض التقديمية والتبسيطية الشائعة للنسبية ويُمضي قُدما لتحقيق فهم أعمق لكلٍّ من أينشتاين الشخص والمفاهيم الخاصة بنظريته وتنبؤاتها ومفارقاتها الغريبة.

يعني ذلك أننا في مساق فيزياء لكن له جانب تاريخي، أو قُل بصورة أعم "إنساني"، يسأل المساق: كيف توصل أينشتاين إلى أفكاره؟ ما طبيعة عبقريته؟ ما معنى النسبية؟ ما الذي يمكن أن نعتبره "خاصا" حول نظرية النسبية الخاصة؟ ماذا يعني القول إن الزمن هو "البُعد الرابع"؟ وكيف يمكن للزمن أن يصبح أبطأ بالنسبة لشخص ما مقارنة بالآخرين؟ وهل السفر عبر الزمن ممكن؟ ولماذا لا تسير الأشياء أسرع من سرعة الضوء؟ ولماذا لم يفز أينشتاين بجائزة نوبل عن النظرية النسبية؟

المساق لا يحتاج إلى رياضيات متقدِّمة، فقط العمليات الحسابية الأساسية، ويُقدِّم حلقات خاصة لتوضيح الرياضيات التي ستحتاج إليها وأنت تمر خلاله. تجد المساق هنا.

الثقب الأسود: مساق أفضل من عشرة كتب

وما دُمنا ما زلنا في نطاق علم الكونيات، فلا بد أن نُعرِّج على واحد من أفضل المساقات المترجمة إلى العربية التي تُقدِّم الثقوب السوداء، وتصلح للمبتدئين من الصفر، وهو مساق تُقدِّمه جامعة ألبرتا الكندية، بصورة تتداخل فيها الشروحات العلمية مع تصاميم الجرافيك المتحركة، لتصنع مُقدِّمة ممتازة وسلِسة لموضوع يريد الكثيرون التعلُّم عنه، لكنهم لا يجدون مصدرا مناسبا، يساوي هذا المساق ما يمكن أن نُقدِّره بعشرة كتب تبسيطية في نطاق الثقوب السوداء.

حينما تنتهي من هذا المساق ستكون قد ألممت بوصف مفصَّل للخصائص الأساسية للثقوب السوداء، مع شرح للأبحاث الحديثة حول الثقب الأسود، وستتمكَّن من تطبيق المفاهيم الفيزيائية الأساسية بما في ذلك الجاذبية والنسبية الخاصة والعامة وميكانيكا الكم على الملاحظات العلمية الخاصة بالثقوب السوداء، كذلك ستتعرَّف على الأنواع المختلفة من النجوم وكذلك أنواع الثقوب السوداء، وفي النهاية يتركك المحاضرون مع ملخص للألغاز التي تواجه باحثي الثقوب السوداء في العلوم الحديثة. تجد المساق هنا.

مساقات أخرى

ولأن علم الفلك هو أحد فروع الفيزياء، فإننا في النهاية سنُرشِّح مساقين ممتازين يُقدِّمان علم الفلك من الصفر للمبتدئين، وهما كذلك مترجمان إلى اللغة العربية، الأول هو "الفلك.. استكشاف الزمان والفضاء" (Astronomy: Exploring Time and Space)، ويُقدِّمه كريس إمبي الفيزيائي والكاتب واسع الشهرة، عبر منصة "كورسيرا" كذلك.

المساق لا يحوي رياضيات أو فيزياء معقدة، كذلك فهو على بساطته ضخم حيث يمتد لمسافة 11 أسبوعا كاملة، ويناقش معظم النطاقات الأساسية لعلم الفلك، بداية من الجانب التاريخي وسماء الليل وأدوات الرصد، ثم مقدِّمة بسيطة لفيزياء الجاذبية والضوء والمادة، وبعد ذلك ينطلق إلى تطور النجوم ثم إلى علم الكونيات مع مُقدِّمات ممتعة لنطاقي الكواكب خارج المجموعة الشمسية والبيولوجيا الفلكية. تجد المساق من هنا.

أما المساق الثاني فيُقدِّم علم الفلك للمبتدئين من الصفر، وهو كذلك مترجم إلى العربية، من سلسلة "كراش كورسز" التي تُقدِّم محاضراتها مجانا عبر يوتيوب، تهدف السلسلة إلى تقديم المواد العلمية الدراسية لبرامج التعيين المتقدم (Advanced Placement program)، وھي آليات تعليمية أُنشئت لتُقدِّم مناھج وامتحانات على مستوى الكلیات لطلاب المدارس الثانویة، وميزة مساق علم الفلك في "كراش كورسز" هي أنه ممتع جدا، وكذلك بسيط جدا.

حسنا، لن نمل من إخبارك أن الجدية هي الدليل الوحيد على صدق الحب، فإذا كنت تحب الفيزياء فليست الفكرة أن تجمع مساقاتها المترجمة على حاسوبك، ولكن أن تكون جادا تجاه تلك الرغبة في التعلُّم، وأن تختار أيًّا من تلك المساقات وتبدأ فيه فورا دون حجج أو تأجيلات، هكذا فقط تُبرهن على أنك تحب الفيزياء!