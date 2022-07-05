"الجينات البشرية مملكة الأسرار".. كيف يمكن لمعلوماتك الوراثية أن تنقذ حياتك؟

مقدمة الترجمة

يتقدَّم الطب كل يوم، لكن هل تعلم مثلا أن 64% من حالات الالتهاب الرئوي التي تُشخَّص يكون السبب فيها مجهولا؟ يصعب على الأطباء تحديد مُسبِّبات المرض في حال كانت دقيقة جدا وهناك خلاف إن كانت بكتيريا أو فيروسات، ويؤثر ذلك ليس فقط على خط السير العلاجي، ولكن كذلك في دراسة الأمراض ومُسبِّباتها، وفي تلك النقطة تحديدا تأتي مبادرة علمية يقودها فريق من جامعة ستانفورد تستخدم جيناتنا للكشف عن مُسبِّبات المرض، التقرير كذلك هو إشارة إلى ما يمكن أن يساعد تطور فهمنا للجينوم البشري في تحقيقه، حيث إننا خلال فترة قصيرة نسبيا سنتحوَّل إلى عصر الطب الشخصي، فيكون لكل شخص -بسبب اختلاف جيناته- نمط علاجي خاص.

نص الترجمة

عَمِلَ تيم سويني جراحا لمدة عام واحد فقط، لكنه مع ذلك ضاق ذرعا بمشكلة بدت مستعصية وخطيرة بالنسبة إليه. لاحظ سويني أن العديد من المرضى الذين خضعوا لعملية جراحية كبيرة، أو مروا بصدمة خلَّفت وراءها أثرا سلبيا على صحتهم، ظهرت عليهم أعراض كارتفاع في درجة حرارة الجسد ومعدل ضربات القلب. ورغم أن المعدل الفعلي لهذه الحالات لم يتخطَّ 10%، فإن الكثير منهم بدوا وكأنهم أُصيبوا بعدوى ما بعد الجراحة.

في حالاتٍ كهذه يلجأ الأطباء إلى وصف مضاد حيوي قوي، غير أن هذه الأدوية تنطوي على مخاطر إزاء صحة المريض، فضلا عن مساهمتها في ظهور مُسبِّبات الأمراض المقاومة للأدوية. وعن هذا يقول سويني: "لا يمكنك وصف المضادات الحيوية لجميع الحالات باعتبارها وسيلة علاج يُعوَّل عليها. إنها الوسيلة الأشد وطأة على المريض لما لها من تبعات سلبية على جسده ونظامه المناعي".

جهاز استخبارات من نوع خاص

في عام 2011، انضم سويني إلى مختبر بورفيش خاتري، خبير الطب الحيوي واختصاصي المناعة الحاسوبية بجامعة ستانفورد، مدفوعا بأمل تطوير نوع جديد من الاختبارات التي قد تساعد الجراحين في تحديد الحالات التي تحتاج بالفعل إلى العلاج. يُشخِّص الأطباء عادة العدوى من خلال البحث عن أي فيروسات أو بكتيريا خطيرة قد تنتشر في الجسم، إما عن طريق فحص عينة من المريض لمعرفة ما إذا كان الميكروب المُسبِّب للمرض موجودا بالفعل، أو بتتبُّع مؤشراته الجينية (كما يحدث في الآونة الأخيرة في المجال الطبي).

أحيانا يكون من الصعب العثور على العوامل المُسبِّبة للأمراض بفحص عينات المرضى نتيجة لندرتها الشديدة التي قد تَخيب أمامها جميع مساعي الاختبارات في العثور عليها. كان لدى سويني وخاتري منظور مختلف تماما. في مايو/أيار 2015، نشر كلاهما ورقة بحثية تُفسِّر كيف تتصرَّف الجينات في جهاز المناعة لدينا استجابة لتعفُّن الدم، المأساة التي تُهدِّد حياة المرء وقد تظهر نتيجة للعدوى. بعد عام، أسَّس هذان الطبيبان مع شريك ثالث شركة تُسمى "إنفلاماتكس" (Inflammatix)، التي أصبحت واحدة من عدد متزايد من الشركات الناشئة التي تحاول تطوير أدوات تشخيصية يمكنها اكتشاف العدوى عن طريق قياس نشاط الجينات.

كان هدف سويني المنشود في بداية انطلاقه هو التوصُّل إلى اختبار يمكنه التمييز بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية. عندما يكون شخص ما مريضا جدا، يتعذَّر على الأطباء -على الأقل في التشخيصات الأولى- تحديد فئة العوامل المُمرضة المسؤولة عن المرض، (وأقرب مثال على ذلك هو ما توصلتْ إليه دراسة نُشرتْ عام 2015 في مجلة "نيو إنغلاند جورنال أوف ميديسين" (New England Journal of Medicine) أن من بين المرضى الذين تلقوا تشخيصا مؤكَّدا بالتهاب رئوي، كان مصدر المرض مجهولا في 62% من الحالات). ومع ذلك، يقع على عاتق الأطباء مسؤولية اتخاذ القرار المناسب. فإذا كانت العدوى بكتيرية، فإن المضادات الحيوية ستكون طوق النجاة، أما إذا كان المريض مصابا بفيروس، فإن استخدام الأدوية المضادة للفيروسات سيكون الخيار الأفضل.

في أغسطس/آب من العام الماضي، أعلنت شركة "إنفلاماتكس" عن تحقيقها نجاحا متواضعا في التوصل إلى اختبار يمكنه قياس مستوى نشاط 29 جينا من جينات الجهاز المناعي باستخدام عينة من دم المريض، وبإمكانه بعد ذلك حساب احتمالية أن تكون العدوى بكتيرية أم فيروسية، وأبلغت مجموعات أخرى من الباحثين عن تطورات مماثلة. في العام الماضي، أعلنت مجموعة ثالثة من بينهم الدكتور إفرايم تساليك، وهو أستاذ مساعد في كلية الطب بجامعة ديوك، عن دراسة يمكنها بقدر مناسب من الدقة التمييز بين العدوى البكتيرية والعدوى الفيروسية في أقل من ساعة عن طريق فحص استجابة الجهاز المناعي للمريض.

تطبيقات مدهشة

إن فكرة تقييم رد فعل الجسد على المرض ليست بالجديدة، لأنها الأساس الذي تقوم عليه اختبارات الأجسام المضادة، التي قد تُشير إلى ما إذا كان الشخص مصابا بميكروب معين على غرار فيروس "كورونا-سارس-2" أم لا. لكن المشكلة هنا أن الأجسام المضادة تستغرق أياما وأسابيع لكي تتولَّد في الجسد بعد إصابة المريض بالعدوى. لذا ما يصبو إليه هؤلاء العلماء -مثل سويني وتساليك- هو شيء مختلف. إنهم يُكرِّسون جهودهم لتتبُّع سلوك جينات الجهاز المناعي من أجل تشخيص العدوى النشطة.

تعليقا على ذلك، يقول بول درين، طبيب الأمراض المُعدية والأستاذ المساعد في كلية الطب بجامعة واشنطن: "إن النهج الذي تبنَّاه هؤلاء العلماء حَمَل لسامعيه سلوانا باعتباره أحد أكثر مجالات البحث إثارة حول الاختبارات التشخيصية على مدار العقد الماضي". فإذا نجح تطبيق اختبار جينات الجهاز المناعي على أرض الواقع، وساعد الأطباء في التمييز بدقة بين العدوى الفيروسية والبكتيرية، فسيُفضي ذلك إلى إجبار عيادات الرعاية الأولية على عدم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية التي لطالما أشعلتْ باستمرار شهية الناس لتلقي المزيد منها".

انطلاقا من هذه النقطة، قد تكشف لنا الأيام فيما بعد عن طريقة يمكن من خلالها تطوير هذا الاختبار، بحيث لا ينصب تركيزه على مجرد التشخيص المبكر للعدوى بقدر ما يساعد في التشخيص النهائي بدقة وفاعلية. وعن هذا يقول الدكتور مهداد نور صادقي، أستاذ الأمراض المُعدية في كلية لندن الجامعية: "إن قياس نشاط جينات الجهاز المناعي قد يُعبِّد السبيل يوما أمام الأطباء للتنبؤ بكيفية استجابة المرضى لمسببات الأمراض، ومعرفتهم ما إذا كانوا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض خطيرة".

على المنوال ذاته، أوضح الباحثون في عام 2013 أن هذه الإستراتيجية يمكن أن تساعد في الكشف المبكر عن الإنفلونزا، كما توصَّلوا إلى علامات تؤكِّد النشاط الجيني بعد مرور 29 ساعة فقط من التعرُّض للإنفلونزا، وقبل بلوغ أعراض الإنفلونزا ذروتها بيوم ونصف. كرَّس بورفيش خاتري، شريك سويني في الدراسة، سنوات من عمره في محاولة لإيجاد علاقة قد تربط بين مؤشرات الجينات في الجهاز المناعي وداء السل النشط.

في الوقت الذي يقضي فيه داء السل النشط على حياة ما يقارب 1.5 مليون شخص كل عام، تُظهِر الأبحاث أيضا أن من بين كل أربعة أفراد هناك فرد مصاب بداء السل الكامن (وهي الحالة التي يكون فيها الفرد مصابا بعدوى السل، ولكن البكتيريا الموجودة في جسمه غير نشطة ولا تُسبِّب أي أعراض، ولكنه يمكن أن يتحوَّل إلى سل نشط لذا لا بد من علاجه).

إن الخطوة التي يصبو إليها "خاتري" حاليا هي أن يكون قادرا على اكتشاف متى يُعَاد تنشيط العامل المُمرض في جسد المريض (المُضيف). في عام 2016، نشر هو وزملاؤه ورقة بحثية تُفسِّر كيف يمكن لثلاثة جينات نشطة مسحوبة من عينة دم مريض أن تعمل بوصفها جهاز إنذار مُبكر. بعدها بعامين، أعلنت المجموعة أن الاختبار ذاته تفوَّق على الاختبارات التقليدية بقدرته على التنبؤ بإصابة المريض بالسل النشط قبل ستة أشهر من نتائج الاختبار التقليدي، وهنا يكمن موطن تفرُّده.

يُعَدُّ الاختبار الجديد هو الخيار الأفضل لعدة أسباب وجيهة: منها أن الاختبارات التقليدية تتطلَّب من المرضى أن يبصقوا البلغم لتحليله في المختبر، وهي عملية قد تكون بالغة الصعوبة على الأطفال، فضلا عن أنها تُهيِّئ المكان ليصبح بيئة خصبة لانتشار المرض. في الوقت ذاته، فحصت مجموعة أخرى من الباحثين استجابة الجين المناعي في حالة احمرار العين، وهي ظاهرة تُسبِّبها الفيروسات أو البكتيريا أو الفطريات، وأظهرت اختباراتهم نتائج واعدة في الكشف عن الحالات التي يُسبِّبها الفيروس والفرق بينها وبين تلك التي تُسبِّبها الفطريات.

قد تلعب اختبارات جينات الجهاز المناعي دورا في اكتشاف فيروس كورونا، وهذا ما توصَّل إليه إفرايم تساليك، الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة ديوك في فبراير/شباط من العام الماضي، فقد اكتشف هو وبعض الباحثين أن استجابة الجهاز المناعي لعدوى فيروس كورونا قد تنطوي على خصائص مختلفة عن تلك التي تظهر عند الإصابة بالإنفلونزا، ما بعث فيهم أملا بإمكانية التوصُّل إلى اختبار تشخيصي لفيروس كورونا بناء على الاستجابة المناعية للمُضيف.

يرى تساليك، الذي شارك في تأسيس شركة ناشئة في التكنولوجيا الحيوية، أن بذل مجهودات في سبيل تطوير اختبار خاص بفيروس كورونا استنادا إلى هذا النهج لا يُعَدُّ مجالا للاستثمار النشط، رغم أنه تبنَّى رأيا مغايرا العام الماضي هو ومجموعة من العلماء حينما نشروا ورقة بحثية يصفون من خلالها مساعيهم للتوصُّل إلى "جيل جديد من التشخيصات المُعتمدة على المُضيف لمكافحة هذا المرض الفتاك الذي لا تهدأ شراسته ولا تلين".

علم اكتشاف أمراض جديد

في خضم هذه المجهودات، كان نور صادقي على الجانب الآخر يتجهَّز هو وزملاؤه العاملون في مجال الرعاية الصحية في مستشفى سانت بارثولوميو بلندن ليلحقوا بالركب، استمروا في أخذ عينات دم أسبوعية من المرضى، ومسحات أنف لفيروس كورونا. وبمقارنة حالات المرضى المُصابين بكورونا مع النشاط الجيني في جهازهم المناعي، تمكَّنوا من تتبُّع جين معين يُسمى "IFI27″. لاحظوا أن هذا الجين يلعب دورا في الاستجابة الالتهابية ضد مُسبِّبات الأمراض. وبقياس نشاط هذا الجين، تمكَّنوا من استحداث اختبار مُخصَّص لفيروس كورونا.

أما الأمر الأكثر إثارة للدهشة كان التفاوت الملحوظ بين سرعة الاختبار الجديد في إظهار النتائج والوتيرة التي تسير عليها اختبارات الـ"PCR" التقليدية، فلم يستغرق ظهور نتائج اختبار نشاط الجين "IFI27″ سوى مدة قصيرة تتراوح من يوم إلى أسبوع بحدٍّ أقصى، وهي مدة تفوَّقت في سرعتها على أي مدة يمكن أن تستغرقها الاختبارات التقليدية. ومن جانبها تقول مالا مايني، أستاذة علم المناعة بكلية لندن الجامعية، وأحد المشاركين في تأليف هذه الورقة البحثية، إن دراستهم تُشير أيضا إلى أن الاستجابة المناعية للمُضيف قد تكشف عن عدوى لا يستطيع اختبار الـ"PCR" رصدها.

تابع فريق العلماء مجموعة من الأفراد الذين تعرَّضوا لفيروس كورونا، لكن اختبارات الـ"PCR" أظهرت نتائج سلبية، وكانت إحدى المفارقات العجيبة أنهم لاحظوا زيادة في نشاط جين "IFI27". كشفت الاختبارات المعملية الإضافية أن الخلايا التائية لهؤلاء المرضى -مقارنة بالخلايا التائية للأفراد الذين لم يُصابوا أبدا- كانت أكثر استجابة للفيروس. لتفسير هذه الظاهرة، تقول مايني إن هذا النشاط الجيني ربما قضى على العدوى قبل أن يصبح فيروس كورونا مترسِّخا بدرجة كافية ليظهر في الاختبارات القياسية.

إن الإنذار الذي يُطلقه جهازنا المناعي عن طريق نشاط الجين "IFI27" لا يقتصر دوره على فيروس كورونا فقط، وإنما يَظهر أيضا استجابة لعدوى أخرى، على غرار فيروسات الأنف (المسبِّبة الرئيسية للزكام) والإنفلونزا بحسب كلام نور صادقي. إن نظرنا إلى الموضوع من منظور إيجابي، فسنجد أن هذه المتغيرات الفيروسية ذات الطفرات الجديدة قد تكون أقل احتمالية للتملُّص من اختبار الجهاز المناعي إذا ما قارنَّاه بالاختبار المُعتمِد على المستضدات أو اختبار الـ"PCR"، وقد تؤدي الاختبارات الجديدة إلى اكتشاف بعض الأنواع المُمرضة التي لم يسبق للعلماء رؤيتها من قبل.

في حين يرى العديد من العلماء أن اختبارات الاستجابة المناعية للمُضيف هي خطوة مُكمِّلة لتقنيات الاختبار الحالية، يملك البعض الآخر نظرة تتسم بقدر أكبر من الجرأة في تقييمهم للأمور، ومنهم "خاتري" الذي يؤمن بأن الاختبارات المهتمة بتتبُّع الاستجابة المناعية ستنتشر على نطاق أوسع بقوله: "أعتقد أننا بعد 10 سنوات من الآن لن نحتاج إلى أخذ مسحات للأنف، بل ستكون هذه الاختبارات الجديدة هي الوسيلة التي سنلجأ إليها".

على الرغم من ذلك، لا يزال العلماء غير متأكدين تماما إزاء نجاح هذه الاختبارات مع جميع المرضى، فربما لا يُظهِر الأفراد الذين يعانون من نقص في المناعة أو المصابون بمرض التهابي مزمن العلامات الجينية التي يجب أن تظهر في حالات كهذه، فيعتقد الأطباء أن شأنهم شأن سائر الأصحاء. كما أن طريقة الاختبار هذه يمكن أن تصب في صالح الأطفال وكبار السن كذلك.

لذا في نهاية المطاف، يرى العلماء أن طريقة الاختبار الجديدة هذه تُعَدُّ خطوة مُرحَّبا بها تُضاف إلى ذخيرة أي طبيب للأمراض المُعدية، فضلا عن كونها طريقة أخرى لتأكيد التشخيص، وتعزيز ثقة الطبيب في تشخيصه للحالة وتنبؤه المبكر بالمرض. وفي ظروف تفشي الوباء، وانغماسنا في حالة من اللا يقين، ستكون هذه الاختبارات خير معين لنا في تخفيف وطأة المرض.