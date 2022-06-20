من الفيزياء إلى الفلسفة.. إليك خمسة مساقات مترجمة إلى العربية من أرقى الجامعات

تُمثِّل اللغة حاجزا أساسيا يمنع البعض من المُضي قُدما وإثراء شغفه بتعلُّم النطاقات المعرفية المختلفة التي طالما ود لو يعرف عنها، خاصة مع محتوى عربي ضئيل أمام ما تُقدِّمه المنصات الأميركية والأوروبية مثل "كورسيرا" أو جامعات مثل هارفرد وستانفورد وييل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، لكن خلال الأعوام القليلة الفائتة ظهرت على الساحة العربية منصة تهتم بتلك المشكلة، حيث تعمل على ترجمة المساقات الثقيلة من جامعات غربية إلى اللغة العربية.

"شمسنا العربية" هو اسم المنصة، تقول رئيستها إن "شمس العرب تشرق على الغرب" هو كتاب يتحدث عن حضارة العرب وتأثيرها على الإنجازات الحضارية التي أبدعها الغرب بعد أن ترجم معارف العرب وعلومهم إلى لغاته، فكانت تلك الخطوة أساس دورته الحضارية التي امتدت حتى أيامنا هذه، ومن هذا المنطلق فإنه لا بد من بداية جديدة تحمل في بذورها نهضة جديدة للأمة العربية قوامها العلم والمعرفة، بداية تشبه في معالمها بدايات الحضارات الإنسانية، حيث تكون خطوتها الأولى ترجمة ما وصلت إليه علوم العالم المُتقدِّم.

حتى الآن ترجمت المنصة نحو 20 مساقا من مختلف جامعات العالم الكبرى، 12 منها مكتملة، والبقية ما زالت تُقدِّم محاضرات جديدة أسبوعا بعد أسبوع، تتنوع من الفيزياء إلى الفلسفة، وتتدرج في صعوبتها بحيث تناسب السنوات الدراسية الأولى أو الثانية أو الثالثة أو حتى الدراسات العليا، هذا عدد قليل للأسف والمنصة تتحرك ببطء، لكن ما ترجمته من مساقات إلى الآن يستحق الاهتمام لا شك، خاصة أن الغالبية العظمى منها مساقات مؤسِّسة، أي إنها تبدأ من الصفر لمستوى طالب في المرحلة الثانوية، وهذا ما يحتاج إليه الكثير منا. يمكن أن تدخل المنصة من هنا.

من بين مساقات "شمسنا العربية"، سنبدأ الآن بترشيح خمسة، على أن تكون اختياراتنا متنوعة قدر الإمكان، ومثيرة للانتباه، والأهم من ذلك أنها ستكون مساقات ابتدائية، تناسب أي شخص لديه الدافع للتعلُّم من مستوى المرحلة الثانوية، حتى لو لم يرد التخصص في هذا النطاق أو ذاك، إتمام واحد من تلك المساقات يشبه أن تقرأ كتابين أو ثلاثة في هذا التخصص، كذلك فإن المساقات تمتلك مزايا إضافية مقارنة بالكتب، فهي مُصمَّمة بمنهجية تعليمية احترافية، كذلك فإنها تفتح الباب لقراءات مُتقدِّمة أكثر عبر ترشيحات الأساتذة للمراجع وأمهات الكتب للقراءة.

العدالة لمايكل ساندل

على سبيل المثال، ترجمت المنصة أحد أشهر مساقات هارفارد، إنه "العدالة" للدكتور مايكل ساندل، المساق لا يحتاج إلى أي مقدمات في الفلسفة أو غيرها، فهو مُقدَّم بالأساس لطلبة السنوات التحضيرية، ومع أسلوب ساندل الغاية في البراعة فإن المساق حقا مثير للانتباه، سوف تدخل إليه وأنت على درجة من الثقة بالفارق الواضح بين ما هو أخلاقي وما هو ليس كذلك، لتخرج بتساؤل عن ماهية الأخلاق، والعدالة، والمساواة، والديمقراطية، يسأل المساق: هل يمكن أن تُنقذ 5 أفراد في مقابل قتل واحد؟ هل يمكن تبرير التعذيب؟ ماذا لو كان ذلك سيُنقذ حياة الملايين بسبب قنبلة نووية مدفونة في مكان سرّي لا يعرفه إلا الخاضع للتعذيب؟ هل ستسرق دواء يحتاج إليه طفلك للبقاء على قيد الحياة؟ هل من الخطأ أحيانا قول الحقيقة؟ كم يبلغ "ثمن" حياة الإنسان؟

نظرية اللعبة لبن بولاك

في هذا المساق يمكن أن تتلقى مقدمة مبسطة إلى حدٍّ كبير لنظرية الألعاب والتفكير الإستراتيجي. ستتعلم عن أفكار مثيرة جدا للانتباه مثل الهيمنة، والاستقراء التراجعي، وتوازن ناش (ونظرية ناش التي حصل بسببها على نوبل في الاقتصاد عموما)، والاستقرار التطوري، والالتزام، والمصداقية، والمعلومات غير المتماثلة، والاختيار المعاكس، والإشارات، وتطبيق كل تلك الأفكار على الألعاب التي يتم ممارستها في الفصل بين الطلاب وبعضهم البعض، كذلك تُطبَّق تلك الأفكار على مجموعة من الأمثلة المستمدة من الاقتصاد والسياسة والسينما وعلم الأحياء وغيرها، أسلوب بولاك غاية في البساطة، يهتم بتأسيس الأفكار ثم المُضي قُدما لتبسيطها، لكنك قد تحتاج إلى الخروج من المساق لفهم بعض الرياضيات والأشكال البيانية التي يطرحها. ترجمت "شمسنا العربية" 8 محاضرات إلى الآن من هذا المساق، لكن يمكنك استكماله مجانا عبر جامعة ييل من هنا.

مقدمة في علم الحاسوب والبرمجة لإريك جريمسون

هذا المساق مخصَّص للطلبة الذين ليس لديهم خبرة سابقة بالبرمجة، وهؤلاء الذين يودون الدخول إلى عالم الحوسبة أو حتى هؤلاء الذين يريدون تلقي فكرة عامة عن هذا الموضوع، مع مقدمة مبسطة في كيفية بناء برامج صغيرة تسمح لهم بتحقيق أهداف مفيدة، يهدف المساق بشكل أساسي، وعبر 24 محاضرة، إلى تعريف الطلاب بالدور الذي يمكن أن تلعبه الحوسبة في حل المشكلات، وبالتالي ستتعرف على الطريقة التي يفكر بها علماء الحاسب (أو ما يسمى "التفكير الحاسوبي" أي كيفية صياغة المشكلات بلغة حاسوبية)، ومن هنا ستتمكَّن من فهم ما يمكن للحوسبة أن تفعله وما لا يمكن أن تفعله، يوفر المساق قدرا من الثقة للطلاب كي يبدأوا بالفعل في ممارسة عمل إضافي بسيط يتعلق بالحوسبة، وهو يفتح الباب لفهم أعمق لعلوم الحاسوب من خلال مساقات أكثر تقدُّما. المساق يتطلَّب لغة بايثون البرمجية، ويُقدِّم لها ببساطة، ويعلمك عن قراءة لغة الحاسب وكتابة الأكواد، إلخ.

أسس النظرية الاجتماعية المعاصرة لإيفان سليني

يتجوَّل هذا المساق بين مجموعة من المحطات المهمة في علم الاجتماع، من توماس هوبز إلى جون لوك إلى مونتسيكيو ثم جان جاك روسو ثم آدم سميث وجون ستيوارت ميل، ثم خمس محاضرات دسمة في ماركس ثم نيتشه وفرويد وماكس فيبر وأخيرا دوركهايم، يعرض سيليني لنظرية كلٍّ منهم في عدد من المحاضرات، ثم يرشِّح مجموعة من صفحات الكتاب التأسيسي لكلٍّ منهم، ويناقش الطلاب في تلك المقترحات، مجمل المساق يفتح لك الباب لتأمل مجموعة من أهم وأعظم الأعمال في تاريخ الفكر، ويعطيك وجهة نظر مختلفة لإجابة أسئلة مثل: هل الإنسان طيّب بطبعه أم شرير؟ هل يجب التحكُّم به أم إعطاؤه درجة كبيرة من الحرية؟ وكيف -بناء على إجابات هذه الأسئلة- نؤسس للحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالتبعية؟ هل نقمع الناس أم نعطيهم الحرية؟ إن التجول في تلك الأفكار يدفعك إلى الكثير من التأمل حول طبيعتك، ما الذي تفعله في هذا العالم ولماذا تفعله؟ أسلوب سيليني غاية في البساطة.

فلسفة الطبيعة البشرية لتمار جندلر

مساق آخر لافت جدا للانتباه يمكن أن تجده على منصة "شمسنا العربية"، يجمع بين النصوص الأساسية من التراث الفلسفي الغربي (بما في ذلك أعمال أفلاطون وأرسطو وإبكتيتوس وهوبز وكانط وميل ورولز ونوزيك) والنتائج الحديثة في العلوم الإدراكية والمجالات ذات الصلة. يتألف المساق من ثلاث مجموعات متداخلة من المواضيع هي السعادة والازدهار، والأخلاق والعدالة، والشرعية السياسية والبنى الاجتماعية. هذا الانتقال العابر للتخصصات بين الفلسفة وعلم النفس والاقتصاد يعطيك قدرة واسعة على تكوين أفكار مختلفة عما لو كنت درست أيًّا من تلك النطاقات على حِدَة، خاصة مع أسلوب جندلر المبسط في السرد، في 26 محاضرة متتالية.

كنوز إضافية

هذا بالطبع ولم نتحدث بعد عن كنز حقيقي دسم جدا في عالم الفيزياء هو ثلاثية والتر لوين، أستاذ الفيزياء بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وصاحب الشهرة العالمية بين الطلاب، وكلها للسنوات الدراسية الجامعية الأولى، المساق الأول في الميكانيكا، والثاني في الكهرباء والمغناطيسية، أما المساق الثالث فيشرح الموجات والاهتزازات، وهي مقدمات مهمة ورصينة جدا، في أكثر من 90 محاضرة، لمحبي الفيزياء، ويمكن لطلاب الفيزياء كذلك الاستمتاع بتلقي مساقين غاية في الأهمية في التفاضل والتكامل، بمتغير واحد وبعدة متغيرات، الأمر الذي يفتح الباب للتقدُّم مستقبلا بشكل أكثر عمقا في الفيزياء.

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نأمل كذلك أن تنتهي المنصة في أسرع وقت من مساق جون جابريلي "أساسات علم النفس"، ميزة هذا المساق أنه يدفعك -خلال 24 محاضرة- بشكل أعمق داخل هذا النطاق، حيث يجيبك عن أسئلة مثل: كيف يعمل العقل؟ وكيف يدعم الدماغ العقل؟ كذلك ينتقل لفهم الأُسس العقلية والعصبية للإدراك والعاطفة والتعلُّم والذاكرة والشخصية وعلم الأمراض النفسي والتفاعل الاجتماعي، المساق هو إحدى الضرورات الجوهرية لكل مَن يود التعلُّم عن علم النفس ذاتيا، ترجمت المنصة محاضرتين فقط من المساق إلى اللغة العربية، ويمكن القول إنه بالإضافة إلى مساق بول بلوم من جامعة ييل -ونأمل أن يُترجم قريبا- كنزان عظيمان لهواة علم النفس، ويُمثِّلان معا مقدمة متكاملة غاية في البساطة. (للدراسة باللغة الإنجليزية تجد مساق جابريلي من هنا، ومساق بلوم من هنا)

في كل الأحوال، فإن مبادرات كهذه تساعد الكثير من الطلاب في الوطن العربي على المُضي قُدما في تحقيق أحلامهم بالتعلُّم، ونأمل أن تتوسع هذه المبادرات لمنصات مثل "كورسيرا" التي تكتسب أهمية كبيرة بين المتعلمين العرب، وتسمح بالفعل بترجمة مساقاتها، كذلك منصة "كراش كورسز" (Crash Courses)، التي تُقدِّم مساقات ابتدائية جدا لطلاب بمستوى المرحلة الثانوية في نطاقات متنوعة، تسمح بالترجمة، وقد ترجمت بالفعل مجموعة من أهم مساقاتها مثل مساق علم النفس ومساق علم الفلك ومساق تاريخ العلم وغيرها. تجد القناة هنا.

لكن في النهاية، بالنسبة للطلاب، تظل اللغة الإنجليزية ضرورة أساسية تفتح الباب لمستويات أكثر تقدُّما، وبالتالي عليك في مرحلة ما أن تتمكَّن من أدواتها، على الأقل بمستوى يسمح لك بفهم ما تتلقاه من مواد معرفية.