"شتاء غير طبيعي".. ما علاقة التغير المناخي بالبرد الشديد الذي نشعر به الآن؟

في يناير/كانون الثاني عام 2014، واجهت الكثير من الولايات الأميركية موجة برد قارس غير مسبوقة، ولجأ الناس إلى منازلهم وشُغِّلت أجهزة التدفئة، في تلك الأثناء ركَّز دونالد ترامب، الذي لم يكن قد أصبح رئيسا للولايات المتحدة بعد، كل تغريداته على التقليل من التغير المناخي، حيث قال: "هراء التغير المناخي يجب أن يتوقف، كوكبنا يتجمَّد ويُسجِّل درجات حرارة أقل، وعلماء التغير المناخي عالقون في الثلج"(1).

كان ترامب يُكثِّف نشاطه على تويتر لسبب واحد رئيسي هو استغلال موجة البرد غير المعتادة للترويج للسياسات التي يدعمها، وهي سياسات تتعارض بوضوح مع دعوات الحفاظ على البيئة والتحذير من التغير المناخي، لكن الأهم من ذلك أنه كان ذكيا بما يكفي لالتقاط تساؤلات الناس المشروعة، وتوجيهها ضمن أكثر صور الممارسة السياسية حقارة على الإطلاق، وهي نظريات المؤامرة.

ما الذي يحدث لنا؟

يجلس الناس في بيوتهم في مصر أو سوريا أو الأردن الآن ويتساءلون عن سبب ما يحدث منذ أكثر من أسبوعين ماضيين، الشتاء بارد بالطبع، لكن هل كان دائما بهذه البرودة؟ هناك شيء خاطئ ربما يتسبَّب في أن تنخفض درجات الحرارة تحت معدلاتها إلى هذا القدر، ولمدة طويلة كهذه، بينما يتساءل البعض بسخرية: أين الصيف اللافح الذي كنتم تتمنون قدوم الشتاء فيه؟

دعنا نبدأ من السؤال الأخير لأنه الأسهل، ذلك الصيف موجود بالفعل ويُسجِّل درجات حرارة استثنائية، لكن ليس هنا بالطبع، بل في الجانب الآخر من الكرة الأرضية، حيث وصلت(2) درجة الحرارة في بعض المناطق في غرب أستراليا خلال شهر يناير/كانون الثاني 2022 إلى 50.7 درجة مئوية، في سابقة لم تحدث إلا منذ ثلاثة أرباع قرن، بينما اجتاحت درجات حرارة استثنائية مناطق في الأرجنتين وأوروغواي وجنوب غرب البرازيل. على وجه الخصوص، سجَّلت أوروغواي يوم الجمعة 14 يناير/كانون الثاني رقما قياسيا جديدا لم تختبره إلا يوم 20 يناير/كانون الثاني 1943.

من المهم دائما أن نفهم الفارق بين المناخ والطقس(3)، يُعرَّف المناخ بأنه متوسط ​​أنماط الطقس في منطقة ما على مدى فترة زمنية طويلة، فنقول مثلا إن مناخ دولة ما هو "صيف حار جاف وشتاء معتدل ممطر"، وفي دولة أخرى يكون المناخ قاريا، فيكون التغير في درجة الحرارة بين الصيف والشتاء كبيرا، أو يكون مناخا شبه استوائي جافا في الصيف ورطبا في الشتاء، تشهد كل منطقة من هذه المناطق المناخية تقلبات يومية في درجات الحرارة وهطول الأمطار وسرعة الهواء وما إلى ذلك، هذه التغيرات اليومية معروفة باسم الطقس.

من الطبيعي أن يختلف الطقس من مكان إلى آخر، خاصة إذا كان المكانان في طرفَيْ الكرة الأرضية التي تشهد في أشهر العام الأولى شتاء في نصفها الشمالي، بينما تشهد صيفا في النصف الجنوبي، لكن ما يلفت الانتباه حقا ليس وجود هذه التغيرات، فهي طبيعية، بل تطرُّفها، بمعنى أن ترتفع درجات الحرارة عن المعدلات ارتفاعا استثنائيا، أو أن تنخفض أيضا عن المعدلات انخفاضا استثنائيا.

صافرات المناخ

فَكِّرْ في المنظومة المناخية على أنها سلسلة من الأجراس التي تتوزع بانتظام في مساحة عشرة كيلومترات مربعة، كلٌّ منها على مسافة متر واحد من الآخر، وتعمل تلك الأجراس بقانون واحد وهو أن الجرس إذا رصد صوتا مرتفعا عن حدٍّ معيّن من محيطه فسيُطلق صوتا مرتفعا هو الآخر، هنا قد يكون كل شيء طبيعيا طوال اليوم مع أصوات خافتة أو عادية، لكن إذا ارتفع صوت أحد الأجراس فسيُثير محيطه، الذي سيُطلق الصافرات بالتبعية ليُثير محيطا أوسع، وفي غضون ثوانٍ ستُطلق كل الأجراس أصواتها المدوية.

الأمر كذلك في التغير المناخي، فتغير متوسطات درجات الحرارة على مدى عقود يُثير انتباه الأنظمة المناخية عموما لتصبح أكثر عنفا، هنا تصبح الموجات الحارة أكثر حرارة وأطول عمرا، وتشتد الأعاصير عن المعتاد، وتطول موجات الجفاف، وتصبح العواصف الترابية أشد، وتصبح الموجات الباردة أبرد من الطبيعي.

وعلى الرغم من أن احتمالية حدوث الموجات الباردة تقل في سياق ارتفاعات درجات الحرارة، فإن كوارث مناخية أخرى تسمح بحدوث موجات برد استثنائية، في تلك النقطة دعنا نتعرَّف إلى الدوامات القطبية (Polar Vortex)، وهي مناطق ضغط منخفض مستمرة وواسعة النطاق تدور بطريقة تشبه الإعصار أعلى كل قطب، وتمتد في عمق الغلاف الجوي للأعلى، تتسبَّب هذه الدوامات في كتلة كبيرة من الهواء البارد الكثيف تحتها وتُحيط بكل قطب.

في الحالة الطبيعية(4)، فإن هذه الدوامات تكون في صورة خلية أو قُبة واحدة متماسكة، وبالتالي يكون الهواء البارد أسفلها محصورا تماما عند الدوائر القطبية فقط، لكن في بعض الأحيان فإن تلك الدوامات قد تضعف، هنا يمكن أن تنقسم إلى خليتين أو أكثر، وتبدأ في السفر بعيدا عن القطبين، وعندما تكون ضعيفة للغاية يمكن أن تتفتَّت بشكل كبير وبالتالي تسافر جنوبا إلى مناطق أعمق، وصولا إلى عمق دول مثل الولايات المتحدة الأميركية، أو حتى شمال أفريقيا وجزيرة العرب، هنا تدفع الدوامات القطبية معها تيارات الهواء البارد (Jet Streams) جنوبا كذلك.

وبحسب العديد من الدراسات في هذا النطاق(5،6)، فإن التغير المناخي يتسبَّب في احترار المنطقة القطبية التي تمتلك معدل احترار أكبر من ضِعْف المعدلات في بقية الكوكب، يتسبَّب ذلك في أن يصبح الفارق في درجات الحرارة بين المنطقة القطبية وخطوط العرض السفلى أقل، هذا الفارق هو دائما السبب في تزايد سرعة الرياح في الدوامة القطبية، ما يُسهِّل تفتُّت الدوامة مع الزمن، ويزيد فرص تكرار الموجات الباردة.

في دراسة صدرت بدورية "ساينس"(7) المرموقة في فبراير/شباط 2021، أشار فريق بحثي إلى أن الأمر قد لا يتعلق فقط بتفتُّت الدوامة القطبية الشمالية، ولكن حتى مع عدم تفتُّتها هناك قابلية لأن تتمدد بسبب احترار المناخ، فتطول مناطق تقع في جنوبها لم تكن يوما تتأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، وقد وجد الباحثون أن حلقات الدوامة القطبية تمددت بالفعل تمددا ملحوظا خلال 40 سنة مضت.

يُعتقد أن ذلك كان السبب في موجات باردة قاسية عانتها بعض الدول خلال الأعوام القليلة الفائتة، مثلا في عامَيْ 2019 و2021، كانت موجة البرد في الولايات المتحدة الأميركية هائلة لدرجة أن بعض المناطق (مثل ولاية شيكاغو) كانت درجة حرارتها أقل من درجة حرارة كوكب المريخ نفسه، وهناك الموجة الباردة التي سُمِّيت "وحش من الشرق" التي ضربت بريطانيا في 2018 وتسبَّبت في شلل كامل لبعض المناطق. أما في المنطقة العربية، ورغم أن تلك الموجات عادة ما تكون أقل قسوة بسبب بُعدنا النسبي عن أثر تلك التذبذبات في أوضاع الدوامة القطبية الشمالية، فإن ذلك لم يمنع أثرها أن يطولنا خافضا درجات الحرارة إلى معدلات لم تُرَ منذ زمن.

العالم يتغير

بالطبع لا توجد روابط مؤكدة بين تغير المناخ وحادثة بعينها، لكننا في المجمل متأكدون من أن التغير المناخي يرفع من معدلات الشذوذ في الأحوال الجوية، على سبيل المثال(8)، كانت دراسة أجرتها الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) في الولايات المتحدة الأميركية قد أشارت عبر عدة نماذج محاكاة مختلفة إلى أن تغير المناخ ربما يزيد من احتمالية فشل أمطار موسم الرياح الموسمية في بعض المناطق الأميركية، ما قد يؤدي إلى إشعال موجة جفاف متعددة السنوات لا تظهر أي علامة على التراجع، وخلصت دراسة أخرى إلى أن الشتاء الدافئ والرطب للغاية على شمال غرب روسيا في عامَيْ 2019 و2020 كان ممكنا فقط بسبب تغير المناخ.

على الجانب الآخر، وجدت ورقة بحثية أن احتمالات حدوث موجة حر قاسية في أوروبا الغربية في مايو/أيار 2020 زادت بمقدار 40 مرة بسبب تغير المناخ الذي تسبَّب فيه الإنسان، وأن حرائق الغابات الشديدة في سيبيريا خلال عام 2020 كانت ناتجة عن أحوال جوية غير قياسية زادت احتمالية حدوثها بنسبة تصل إلى 80% عما كانت عليه قبل قرن من الزمان نتيجة للاحتباس الحراري.

وفي عام 2018، أشارت(9) دراسة من دورية "ساينس أدفانسز" إلى أن معدلات الظواهر الجوية القاسية والمميتة عموما سترتفع بنسبة تصل إلى 50% بحلول عام 2100. في العام الفائت فقط تسبَّبت تلك الظواهر في إبعاد نحو 18 مليون شخص عن منازلهم، فيما يتوقع علماء المناخ أن خلال ثلاثة عقود فقط سيضطر 200 مليون شخص أن يفعلوا الشيء نفسه بسبب التغير المناخي، لذلك ظهر مؤخرا اصطلاح جديد وهو "مهاجرو المناخ"، ليُعبِّر عن هؤلاء الذين دفعهم التغير المناخي إلى الهرب من منازلهم، وكلما كانت ضربات المناخ أقوى وأكثر ترددا، من المرجَّح أن تتزايد معدلات هذه الهجرات ويتوسَّع نطاقها أيضا.

العالم كما نعرفه يتغير، بدأت بالفعل الكثير من المبادرات للعمل على الحد من آثار التغير المناخي، وقد نتمكَّن يوما ما من إيقاف نفث الغازات الدفيئة وتلويث الكوكب الذي بات أقرب ما يكون إلى مصنع، أحد جوانبه موارد نحصدها، والآخر سلة قمامة ضخمة. غير أن الأثر الضار للتغير المناخي قد حضر بالفعل، ولا نعرف إلى أي مدى سيستمر حتى بعد إتمام جهودنا لاحتوائه على أكمل وجه، بفرض أن السياسيين اتفقوا على أخذ الأمر بجدية يوما ما!

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مصادر