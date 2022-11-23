إليك 10 كتب دافئة لتساعدك على تخطي برد الشتاء

في الشتاء تحلو القراءة، خاصة حينما تترافق الكتب مع الشاي الساخن والمشروبات الدافئة المميزة، وكنا في القسم العلمي بميدان قد دأبنا، منذ سنوات عدة، على عادة بسيطة في بداية كل شتاء، وهي أن نرشح عشرة كتب للقراءة خلال الفترة الممتدة بين نوفمبر/تشرين الثاني إلى أواخر شهر إبريل/نيسان، يعني ذلك نحو خمسة أشهر، بمعدل كتابين في الشهر، وهو معدل جيد بالنسبة للكتب التي نختارها.

كانت هناك دائما عدة شروط لتلك الترشيحات، أولها أن تكون متنوعة قدر الإمكان لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفائدة، كذلك أن تكون مبسطة، ومقدمة بالأساس لقارئ عام غير متخصص يود فقط أن يتعرف إلى بعض الأشياء عن هذا العالم، كذلك أن تتنوع بين الضخامة والأحجام الصغيرة. ليست هذه الكتب بالضرورة هي الأفضل على الإطلاق، لكنها مجموعة يعدك الكاتب أن تحصل منها على قدر جيد من اتساع الأفق.

الفيزياء الفلكية بإيجاز

لنبدأ من آخر كتب عالم الفلك الأميركي واسع الشهرة نيل ديجراس تايسون بعنوان "الفيزياء الفلكية بإيجاز"، وفيه يشرح تايسون ببساطة شديدة أساسات هذا الكون: الكواكب، النجوم وأنواعها وطبيعتها، الزمكان، المجرات، والانفجار العظيم، كما يتطرق إلى مقدمات مثيرة للانتباه عما نجهله عن هذا الكون، مثل الطاقة والمادة المظلمة، الكتاب موجز جدا يأتي فقط في نحو 120 صفحة، وفي مجمله عبارة عن مجموعة من المقالات متوسطة الطول التي تقدم معرفة تأسيسية بجميع الأفكار والاكتشافات الرئيسية التي ينطلق منها فهمنا للكون المعاصر لشخص في عجل وهو بالفعل ما يعنيه العنوان الإنجليزي للكتاب "Astrophysics for People in a hurry"، يمكن أن تنهي كتابا بهذه البساطة وهذا الحجم في ثلاث إلى أربع ليالٍ أو أقل.

مبرهنة فيرما الأخيرة

أما هذا الكتاب، من تأليف سايمون سينج، فيتناول قصةَ لغزٍ تمتد أصولُه إلى "فيثاغورس"، لكنه تَشكَّل في القرن السابع عشر في فرنسا على يد "بيير دو فيرما"، هاوي الرياضيات العبقري، ومنذ ظهوره تطلب الأمر ثلاثة قرون كاملة لحله. الكتاب لا يشرح اللغز فقط، لكنه كذلك يقدم تاريخا موجزا للرياضيات ومشكلاتها، وفي أثناء سرده لحكاية فيرما ولُغزِه المحيِّر، يشرح الكتاب بعض المفاهيم الرياضية التي تحتاج في بعض الأحيان إلى ظهور رموز مثل z وy وx مع لجوء بسيط جدا للمعادلات التي حاول الكاتب تقديم تبسيط كافٍ لها لكي يتمكن القرَّاء العاديون غير المتخصصين من فهم دلالتها. الكتاب قصصي الطابع، بسيط لكنه ثقيل في كثير من الأحيان ويتطلب التركيز، لكن كتب تبسيط الرياضيات في الغالب ممتعة، وهي نادرة في محتوانا العربي، لذلك سعدنا بصدور هذا الكتاب.

الملح: تاريخ للعالم

هذا النوع من الكتب مثير جدا للانتباه، فهو عادة ما يتمركز حول شيء واحد فقط، عادة ما يكون شيئا عاديا بسيطا أو ربما ساذجا، ثم ينطلق ليقدم لك تاريخ العالم كاملا من خلال هذا الشيء، وفي أثناء ذلك يعبر العديد من المنهجيات، فتجد نفسك تارة أمام الكيمياء، وتارة مع الطب، وربما بعض الجيولوجيا أو الأنثروبولوجيا وغيرها. كتاب "تاريخ الملح في العالم" للصحفي الأميركي مارك كيرلانسكي هو واحد من هذه الكتب، وفيه يتجول في علاقتنا بالملح، وما قام من حروبٍ بسببه، في الهند والولايات المتحدة وغيرهما، وما تأسس حوله من خرافات تتعلق بالأرواح الشريرة، الكتاب سلِس، قصصي، يقدم مع سلسلة عالم المعرفة الكويتية، التي عادة ما تُعنى باختيار أفضل الكتب وأفضل المترجمين كذلك.

تسلا.. مخترع العصر الكهربائي

لا شك أن نيقولا تسلا المخترع والمهندس الصربي الأميركي هو إحدى أكثر الشخصيات إثارة للجدل، فمن جانب هو كما يسميه الكتاب "مخترع العصر الكهربائي"، ومن جانب آخر تدور حوله الكثير من الخرافات ونظريات المؤامرة في أوساط المهتمين بالعلوم والفنون على حدٍّ سواء، الكتاب لا يتوقف عند استعراض إنجازاته الكثيرة والمهمة، لكنه كذلك يتبحر في الكثير من القصص المثيرة منذ طفولة تسلا المبكرة، يقدم هذا الكتاب توازنا طالما طال انتظاره بين الاحتفاء بتسلا ونقده.

الخوارزميات

تُعرَّف بأنها مجموعات من التعليمات التي تصف طريقة إنجاز المهام بفعالية، ورغم بساطة خطواتها حتى إنه يمكن تنفيذها بالورقة والقلم، فقد كانت أحد أهم الأساسات التي يقوم عليها العصر الرقمي، تسمع عنها في كل مكان تقريبا، وهي ما يتحكم فيما تراه عبر فيسبوك وإنستغرام وتويتر، ولو تأملت قليلا لوجدت أنها تتدخل في كل شيء تقريبا بحياتك، وأنت لا تعرف أي شيء عنها، لكن هذا الكتاب يقدمها لك، حيث يعمل مؤلفه بانوس لوريداس، الأستاذ بقسم علوم الإدارة والتكنولوجيا بجامعة أثينا للاقتصاد والأعمال، على تبسيط هذا المفهوم للقارئ العام، ويدعم طرحه بمجموعة كبيرة من الأمثلة السهلة، كما يتناول ثلاثة مجالات من أهم مجالات تطبيق الخوارزميات، وهي التمثيلات البيانية، وكيفية إيجاد أسرع طريقة للبحث، والفرز، وأهمية اختيار أفضل خوارزمية لمهمات بعينها.

فلسفة العلم

في هذا الكتاب يقدم أستاذ الفلسفة بجامعة بريستول سمير عكاشة، الرئيس الحالي للجمعية الأوروبية لفلسفة العلم، للمباحث الأساسية لنطاق مهم وهو "فلسفة العلم" في كتاب يسير صغير الحجم، يبدأ من تعريف العلم، ثم ينطلق إلى طبيعته الاستدلالية وما يعنيه التفسير العلمي، ثم ينتقل إلى العلاقة بين نتائج العلم وعلاقتها بالعالم الذي نعيش فيه، ومدى تأثر تلك النتائج بالواقع الاجتماعي، وأخيرا ينتقل إلى الحديث عن مشكلات فلسفية تواجه علوما محددة مثل الفيزياء والبيولوجيا وعلم النفس. الكتاب على بساطته صعب بالنسبة لمبتدئ، يحتاج إلى مقدمات سابقة لكي يكون أسهل في الهضم، وبالنسبة لهواة فلسفة العلم فهو دليل جيد وممتع.

تسعة تصورات عن الزمن

هذا الكتاب هو واحد من سلسلة كتب أصدرها مؤخرا الفيزيائي ومبسط العلوم واسع الشهرة جون جريبن، وتُرجمت للعربية بعد صدورها، وتشمل في مجملها مجموعة من المقالات المتوسطة للكاتب حول موضوعات مثل السفر في الزمن وأساسات علم الكونيات، والحقائق العلمية الأساسية التي يرتكز عليها وجودنا ذاته، وعالم الكوانتم العجيب، وغيرها، والكتب تتخذ تراتبية شائقة في عنونتها على شاكلة "ستة أشياء مستحيلة: كموم العزاء وألغاز العالم دون الذرِّي"، و"سبعة أعمدة للعلم: خفة الثلج المذهلة ومفاجآت علمية أخرى"، و"ثمانية احتمالات مستبعدة: لغز القمر وحقائق علمية أخرى لا تُصدق"، وأخيرا: "تسعة تصورات عن الزمن: السَّفر عبْر الزمن بين الحقيقة والخيال"، وفي ترشيحاتنا سنتعامل مع الكتب الأربعة على أنها جولة مبسطة غاية في الإمتاع داخل نطاقات علمية متباينة، بمجمل يساوي كتابا واحدا ضخما، فالكتاب الواحد منها يتراوح حجمه حول 120 صفحة مثلا.

أساطير نحيا بها

في هذا الكتاب يستكشف متخصص الميثولوجيا الشهير جوزيف كامبل ما تنطوي عليه أساطير العالم من طاقة ما زالت تؤثر في حياتنا اليومية ربما بشكل لا نتخيله، يسأل كامبل: هل يمكن حقا للأساطير أن تخفف من قلقنا المعاصر، أم أنها تعمل على تكثيف هذا القلق؟ وما الأساطير أصلا؟ كيف نشأت وكيف امتدت عبر آلاف السنين إلى عصرنا هذا؟!

المخ الأبله

أما أستاذ علوم الأعصاب دين برنيت، من جامعة كارديف البريطانية، فيعطي في كتابه "المخ الأبله" مقدمة غاية في السلاسة لأدمغتنا وتأثيرها في كل جوانب حياتنا، مستخدما أسلوبا ساخرا يتوافق مع هوايته في ممارسة "كوميديا الوقوف" (Stand-up Comedy). يتأرجح الكتاب، دافعا الملل، بين ثلاثة جوانب أساسية، الأول هو الوظائف الدماغية الأساسية وعلاقاتها بالذاكرة أو الذكاء أو كيفية تنظيم شؤون الجسد، والثاني هو علاقة أدمغتنا بحالاتنا النفسية، سواء كنا أسوياء أو مرضى، والثالث هو علاقة أدمغتنا بالمجتمع من حولنا، وكيف بُنيت بحيث تدعم التواصل، وبالتالي فإن الكتاب -في مجمله- جرعة، دسمة حقا ومتنوعة، من علوم الأعصاب وعلم النفس، ويمتد الأمر ليصل إلى البيولوجيا وعلم النفس التطوريين والأنثروبولوجيا.

الأكسجين.. الجزيء الذي صنع العالم

نيك لين هو كاتب بريطاني ومتخصص في الكيمياء الحيوية بكلية لندن الجامعية، وهو أحد أشهر الكُتّاب للعامة في نطاق البيولوجيا التطورية خاصة من جانب الكيمياء الحيوية، في كتابه "الأكسجين.. الجزيء الذي صنع العالم"، يحكي لين تاريخ الحياة والموت على الأرض من نقطة تتعلق بعنصر الأكسجين، وكيف أنه في تلك اللحظة التي بدأ فيها الأكسجين في الظهور انقلبت صور الحياة، كذلك يتنقل الكاتب بين موضوعات عدة ذات علاقة بهذا العنصر، كظهور الجنس، ومشكلات الشيخوخة ثم الموت، أسلوب لين بديع في الحقيقة، يجمع ما بين القدرة السلِسة على الحكي والدسامة فيما يقدم من معلومات.