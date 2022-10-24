دليلك الشامل لرصد أهم حدث فلكي في عام 2022 في دولتك

لا شك أن أهم حدث فلكي في عام 2022 بالنسبة للوطن العربي عموما سيكون كسوف الشمس الجزئي الذي نشهده ظهر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، حيث ستظهر الشمس وكأن جانبا منها قد اختفى، بحيث تشبه الهلال ولكنه ممتلئ بعض الشيء. سوف يخرج هواة ومحبو الظواهر الفلكية من كل مكان تقريبا لرصد هذه الظاهرة، وفي هذا الدليل نعرفك بها، وكيفية رصدها بعينيك، مع المحاذير المهمة التي يجب اتخاذها أثناء الرصد.

ما الكسوف؟

الكسوف هو ظاهرة طبيعية تحدث حينما يمر القمر أمام الشمس، لفهم الفكرة ضع مصباحا كبيرا في منتصف حجرتك وأغلق باقي الأضواء، الآن دُر بكرة تنس أرضي أمام هذا المصباح على مسافة مترين مثلا، حينما تمر الكرة بينك وبين المصباح فإنها تمنع ضوء المصباح من المرور إليك، هذا هو الكسوف (Solar Eclipse)، أما حينما تعطي ظهرك للمصباح وتمر كرة التنس الأرضي في الظل الممتد أمامك، بسبب جسمك، فهذا هو الخسوف (Lunar Eclipse)، الآن ضع الشمس مكان المصباح، والأرض مكانك، وستكون كرة التنس الأرضي هي القمر.

الشمس نجم عملاق، وهو عملاق لدرجة أنه يمكن لنا أن نضع بداخله مليونا و300 ألف كرة بحجم الأرض، لكنه بعيد جدا بحيث يبدو في السماء بمساحة القمر نفسها تقريبا، فما إن يمر القمر أمام الشمس حتى تُظلم الدنيا كأننا ليلا، وتظهر النجوم الواقعة في خلفية الشمس، وهناك ثلاثة أنواع للكسوف، فقد يكون كاملا أو حلقيا أو جزئيا.

في حالة الكسوف الجزئي، وهي ما سنراه في ظهر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، فإن القمر يمر جزئيا أمام الشمس، بمعنى أنه لا يغطي قرصها بشكل كامل، لكن رغم ذلك تظل الظاهرة ممتعة، حيث يظهر القمر وكأنه هلال منير!

لِمَ لا يحدث كل شهر؟

لكن لا بد أنك تتساءل الآن قائلا: إذا كان الكسوف يحدث كلما مر القمر أمام الأرض، ونحن نعرف أن القمر يدور حول الأرض مرة كل شهر، لماذا -إذن- لا تحدث أيٌّ من تلك الظواهر كل شهر؟ يحدث ذلك لأن القمر لا يدور في المستوى نفسه الذي يضم الأرض والشمس معا، بل ينفصل بنحو 5 درجات للأعلى أو للأسفل، يشبه الأمر أن تُمسك بطائرة صغيرة تدور بها حول كرة قدم بمستوى مائل، فترتفع قليلا عن مستوى الدوران ثم لا تلبث أن تنخفض قليلا أثناء دورتها حول الكرة.

هذا هو بالضبط ما يحدث أثناء دوران القمر حول الأرض، فهو يعلو قليلا عن مستوى مداره ليبلغ أقصى ارتفاع ممكن، ثم بعد ذلك ينخفض مرة أخرى ليتقاطع مع مستوى الأرض والشمس في نقطة نسميها "العقدة النازلة" (Descending Node)، ثم يبلغ أقصى انخفاض له، قبل أن يرتفع من جديد ليقطع مستوى الأرض والشمس في نقطة نسميها "العقدة الصاعدة" (Ascending Node)، وهكذا يستمر القمر في الدوران حول الأرض صعودا ونزولا.

يحدث الكسوف فقط حينما يكون كلٌّ من الشمس والقمر والأرض في الخط نفسه، وبالتالي سنتوقّع أن يحدث ذلك فقط في الحالات التي يكون القمر أثناءها في العقدة الصاعدة أو النازلة، وبما أن وجود القمر في العقدتين هو حالة لا تتكرر كثيرا، فإن الكسوف كذلك لا يتكرر كثيرا، أضف أن ميل الأرض بقيمة 23.4 درجة يضيف للأمر فرصة أكبر للتنوع، لأن الكسوف قد يوجد في أماكن دون غيرها على سطح الأرض، بحسب موعده.

متى وأين أراه في بلدي؟

حسنا، انتهينا من الجانب النظري وبقي أن نتعرف على كيفية رصد الظاهرة، ولنبدأ بالموعد، يمكن لمعظم الدول العربية أن ترى هذه الظاهرة، لكن بدرجات متفاوتة، وعموما فإن الكسوف يبدأ بتآكل جزئي من أحد أطراف الشمس (هنا يبدأ القمر بالدخول أمام قرصها) ويتزايد شيئا فشيئا وصولا إلى أقصى تغطية له، التي ستكون هدفك، ويكون ذلك في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش (1 ظهرا بتوقيت القاهرة، 2 ظهرا بتوقيت مكة المكرمة)، قم إذن بحساب الموعد بالنسبة لدولتك، هذا هو أقصى ما سيصل الكسوف إليه، وهو الوقت الذي تحتاج فيه أن تخرج لرصد الظاهرة.

يُرى الكسوف بأفضل ما يكون حينما يغطي القمر سطح الشمس بأكبر نسبة ممكنة، ولذلك فإن أفضل الدول التي سترصد هذه الظاهرة هي روسيا وكازاخستان، لكن بالنسبة لدول الوطن العربي، فإن أفضل رصد للكسوف لا شك سيكون في شرقي الجزيرة العربية، حيث سيغطي القمر ما نسبته أكثر من 30% من سطح القمر في دول مثل عمان والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت وغربي المملكة العربية السعودية.

وكلما ارتفعنا ناحية الشمال الشرقي كانت الظاهرة أفضل، في العراق مثلا يغطي القمر ما نسبته 45% من قرص الشمس، ولكن حينما نتجه غربا إلى سوريا تنقص النسبة لتصبح 43%، وتعود النسبة لتصبح بين 30-40% في الأردن ولبنان وفلسطين، أما بالنسبة لجنوبي الجزيرة العربية (في اليمن) فإن الشمس تُغطى بنسبة 20% فقط.

في مصر والسعودية، كونهما دولتين كبيرتين في المساحة، فإن الظاهرة تختلف بحسب موقعك، في السعودية تتراوح النسبة بين نحو 40% في أقصى الشمال الشرقي، و20% في أقصى الجنوب الغربي، وما بين هاتين النقطتين تتدرج النسب، وفي مصر كذلك فإن النسبة تتراوح بين 30% في أقصى الشمال الشرقي و10% فقط في أقصى الجنوب الغربي، لكن عموما فإن وادي النيل (محل وجود معظم السكان) سيشهد نسبة تغطية لسطح الشمس تبدأ من 26% في أقصى الشمال وتنخفض إلى 20% في أسوان.

وكلما سافرنا غربا انخفضت النسبة، في شمالي ليبيا مثلا يمكن أن يُغطى سطح الشمس بنسبة تتراوح بين 17% شرقا و3-4% غربا، والأخيرة هي النسبة نفسها التي تتحصل عليها تونس من قرص الشمس، ولا يُرى الكسوف في كامل الجزائر إلا بنسبة أقل من 1% فقط في الجزء الشمالي الشرقي من البلاد، ولا يمكن لأهل المغرب رؤية هذا الكسوف، ولا يُرى كذلك في موريتانيا. وبالنسبة للسودان فإن النسبة تتراوح بين 13% شمالا و3% فقط جنوبا، وفي جيبوتي والصومال لا تتعدى 7%.

هل الكسوف الجزئي ظاهرة آمنة لي ولأطفالي؟

من أجل رصد الظاهرة، أنت لا تحتاج إلى أي أدوات فلكية معقدة كالتلسكوبات أو النظارات المعظمة، لكنك ستحتاج لا شك إلى "نظارة للكسوف"، غالبا ما ستجدها بالمكتبات الكبيرة أو الشهيرة في دولتك، وغالبا ما ستعمل المؤسسات المسؤولة عن توعية الناس بالأحداث العلمية على توفيرها مجانا، في كل الأحوال لا يمكن أن تُطيل النظر إلى الشمس بعينيك المجردتين، بأي حال من الأحوال، قد يكون ذلك مؤذيا جدا لها.

عند تلك النقطة دعنا نبدأ بالتحذيرات، إذ يظن الناس أنه يمكن استخدام نظارة الشمس أو تلك الملفات البلاستيكية التي تُستخدم في التقاط صور الأشعة السينية في المستشفيات أو أي شيء شبيه قد يُغني عن نظارة الكسوف، لكنّ ذلك غير صحيح، لأن تلك الأشياء لا تحوي "فلاتر" تحميك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، لذلك يجب أن تلتزم بالحصول على الأدوات المسموح بها.

من جهة أخرى يمكن لك رصد الكسوف عبر التلسكوب أو النظارة المعظمة، وهناك طريقتان لذلك، فإما أن تستخدم "فلترا شمسيا" خاصا تحصل عليه من أسواق الأدوات العلمية أو المكتبات، وإما أن تُوجِّه التلسكوب إلى الشمس ثم لا تنظر إليه مباشرة، بل فقط تضع ورقة بيضاء أمام عدسته العينية فترى صورة للكسوف عليها، وكأن تلك الورقة هي عيناك.

كسوف الشمس هو ظاهرة آمنة تماما إذا استخدمت الأدوات المناسبة، لا تضر بجسمك، ولا تتسبب في حدوث اكتئاب، أو زلازل، أو براكين، أو حروب، أو خروج الزومبي من أوكارهم، أو نهاية العالم، أو أي شيء من تلك الشائعات التي سوف تنتشر في الأيام المقاربة للكسوف، فقط جهِّز نفسك لظاهرة ممتعة، ولا تهتم لأكثر من ذلك، ويمكن -إن أحببت- أن تستخدم الظاهرة باعتبارها فرصة لدعم حب أطفالك لعلم الفلك والقراءة عنه، فقط نذكرك بأهمية استخدام الأدوات المناسبة لتجنب إلحاق ضرر بالغ بالعينين.

كيف يعرف الباحثون عن هذه الأحداث الفلكية بشكل مسبق؟

قبل أن نتركك دعنا نُجِب عن هذا السؤال المتكرر. من بين كل أدوات علم الفلك، فإن الحسابات الفلكية كانت أقدمها، وبالتالي أكثرها تطورا. في الواقع، لقد عرف الناس مواعيد كسوف الشمس وخسوف القمر بشكل مسبق قبل آلاف السنين. وقتها، استُخدمت تلك المعارف لأغراض خرافية وعُدَّت نفحات سحرية، واستُخدمت لأغراض سياسية كذلك، فكانت فرصة مثلا للانقلاب على حاكم ما وكأن السماء هي مَن قرر الانقلاب لا المعارضون السياسيون.

أما الآن، باتت قواعد البيانات التي تتوقع مواعيد تلك الظواهر الفلكية منتشرة في كل مكان، ويمكن لك -عبر قاعدة بيانات الكسوفات والخسوفات الخاصة بوكالة ناسا مثلا- أن تعرف عن كل الكسوفات والخسوفات المستقبلية خلال عدة قرون قادمة، بالخرائط المفصلة، والساعات والدقائق، وحتى الثواني إن أردت، ويمكن كذلك أن تعرف عما سبق من تلك الظواهر لمئات السنين في الماضي.

في كل الأحوال، فإن هذا الحدث يُمثِّل بالنسبة لهواة الفلك في أرجاء الوطن العربي محطة على الطريق لحدث فلكي أكبر ننتظره بعد سنوات قليلة، تحديدا في الثاني من أغسطس/آب عام 2027، حيث من المتوقع أن نشهد كسوفا شمسيا كاملا يُرى في مصر والسعودية واليمن وتونس والجزائر والمغرب بشكل كامل، في هذه الحالة فإن السماء قبيل الظهيرة بنحو ساعة، ستُظلم وكأنها في نصف الليل، سيكون الحدث في تمام الساعة العاشرة و6 دقائق و28 ثانية ونصف، بتوقيت غرينتش. لذلك من فاته حدث الغد بسبب موقعه الجغرافي فلا داعي لأن يأسى كثيرا، فهناك العديد من الأحداث الفلكية المثيرة قادمة في المستقبل القريب.

—————————————————————————————–

المصادر

1 – What Is an Eclipse?

2-PARTIAL SOLAR ECLIPSE OF 2022 OCTOBER 25

3- Do Sunglasses Protect Eyes in a Solar Eclipse?

4-Annular Solar Eclipse of June 21 2020