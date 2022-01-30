20 كتابا لن تندم أنك اشتريتها من معرض القاهرة الدولي للكتاب

مع الطفرة الهائلة، والرائعة بالطبع، في مصادر المعرفة الإلكترونية والورقية المُقدَّمة باللغة العربية خلال العقد الماضي، أُصيب الكثير من القراء الشغوفين بالتعلُّم بحالة من الحيرة الشديدة، لهذا السبب قرَّرنا في "ميدان" أن نساعدك بعدة ترشيحات في المجالات العلمية والمعرفية نعتقد أنها ستكون مفيدة لك.

كالعادة فإن شروطنا لانتقاء الكتب بسيطة وواضحة، وهي أن يكون الكتاب مُبسَّطا ومُقدَّما لعموم الناس، راعينا كذلك التنوُّع في نطاقات الكتب، وأن تكون متاحة في الأسواق، وخاصة في معارض الكتب العربية، كمعرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يمر حاليا بدورته رقم 53، ويُقبِل عليه أكثر من مليونَيْ شخص سنويا، ما يجعله واحدا من أكبر معارض الكتب في العالم.

تسلا.. مخترع العصر الكهربائي

حسنا، لنبدأ معا من دار نشر "العربية"، وهي منصة سعودية أصدرت العام الماضي واحدا من أهم كتب السِّيَر لشخصية طالما أثارت الجدل ونظريات المؤامرة في أوساط المهتمين بالعلوم والفنون على حدٍّ سواء، إنه نيكولا تسلا المخترع والمهندس الصربي الأميركي. لا يتوقَّف الكتاب عند استعراض إنجازاته الكثيرة والمهمة، لكنه يُقيم توازنا طالما طال انتظاره بين الاحتفاء بتسلا ونقده في الوقت نفسه. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الدار في القاعة رقم 3 المخصصة للناشرين العرب).

الواقع ليس كما يبدو

في هذا الكتاب يشرح الفيزيائي الإيطالي الشهير كارلو روفيلي الرحلة إلى الجاذبية الكمومية، الذي يُعَدُّ أحد أشهر مُنظِّريها، بأسلوب بديع. يبدأ الكتاب من تاريخ الفيزياء وصولا إلى العصر الحديث حيث النسبية ونظرية الكم، ثم الصراع بينهما والمشكلات التي تواجه اتفاقهما، وأخيرا، بداية من الفصل الخامس، يبدأ الحديث عن الجاذبية الكمية وينطلق منها لرؤية مختلفة عن الكون وتاريخه وثقوبه السوداء العجيبة. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد دار بوك مانيا في القاعة رقم 1).

أسباب وجيهة للمشاعر السيئة

يحمل هذا الكتاب وجهة نظر مختلفة عن المرض النفسي، فهو يسأل سؤالا غير مباشر: إذا كانت الاضطرابات النفسية ضارة إلى هذا الحد، فلِمَ استمرَّت مع البشر طوال تاريخهم خلال مئات آلاف السنين؟ من وجهة علم النفس التطوري، فإنه لا بد أن تكون هناك فائدة تكيفية لتلك الاضطرابات، هل يمكن أن تكون المشاعر السلبية مفيدة في سياقات بعينها؟ هل يمكن أن يكون الاكتئاب آلية انسحاب لتلافي كارثة كبيرة؟ هل يُنقذك القلق من الخوض في نطاقات قد تكون ضارة حقا؟ (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد دار التنوير في القاعة رقم 2).

أساطير نحيا بها

في هذا الكتاب يستكشف مُتخصِّص الميثولوجيا الشهير جوزيف كامبل ما تنطوي عليه أساطير العالم من طاقة لا تزال تؤثر في حياتنا اليومية ربما بشكل لا نتخيله، يسأل كامبل: هل يمكن حقا للأساطير أن تُخفِّف من قلقنا المعاصر، أم أنها تعمل على تكثيف هذا القلق؟ وما الأساطير أصلا؟ وكيف نشأت وامتدت عبر آلاف السنين إلى عصرنا هذا؟ (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد دار فواصل في القاعة رقم 3 المخصصة للناشرين العرب).

نسيج الكون

يمكن اعتبار "نسيج الكون" جزءا ثانيا لكتاب سابق نال الكثير من الشهرة، وهو "الكون الأنيق" للكاتب براين غرين نفسه. إذا لم تقرأ الكتاب الأول فابدأ به، ثم انتقل إلى "نسيج الكون"، وكلاهما مُقدِّمة رصينة للتطورات الأخيرة في مجال الفيزياء النظرية، في عدد صفحات كبير نسبيا (500 صفحة في المتوسط)، لذلك قد تحتاج إلى بذل الجهد معهما، لكن النتيجة بالفعل تستحق ذلك الجهد. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في القاعة رقم 2).

عظماء الكم العشرة

يمزج هذا الكتاب بين المعرفة العلمية والتقديم لحياة 10 من أباطرة النظرية الكمومية مثل هايزنبيرغ وديراك وشرودنغر وغيرهم، كلٌّ منهم يُقدَّم له في فصل يشبه المقال الطويل، تنقلنا تلك الفصول بين مراحل النظرية الأشهر والأدق في تاريخ الفيزياء بدرجة من السلاسة التي لا تخلو من الإمتاع والعمق في آنٍ واحد. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في الهيئة العامة للكتاب، القاعة رقم 1).

علم النفس الاجتماعي

تنبع أهمية علم النفس الاجتماعي من أنه يجيب عن الأسئلة نفسها التي تجول في بالك: لماذا يتصرَّف الناس بهذه الطريقة؟ لماذا يُعجَبون بهذا الشخص دون ذاك؟ ولِمَ في بعض الأحيان يبدون أغبياء جدا؟ وكيف تتشكَّل العلاقات بين البشر، الحب والصداقة وعلاقات العمل؟ ينطلق من ذلك ليُجيبك أيضا عن أسئلتك حول ذاتك، وتصرفاتك التي تبدو غريبة في بعض الأحيان حتى بالنسبة لك. هذا الكتاب مُقدِّمة مهمة لمحبي دراسة علم النفس، ويُعَدُّ خطوة أولى للخوض بعد ذلك في نطاقات أعمق. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في دار الفاروق، القاعة رقم 2).

الذبابة – التاريخ الطبيعي والثقافي

هذا النوع من الكتب مُثير حقا، فهو يجمع العلوم والفنون والإنسانيات في نقطة واحدة، وهي الذبابة، إحدى الحشرات القليلة جدا التي يبغضها الجميع تقريبا على مستوى العالم، حتى إنها حُرمت عطف الكنيسة في العصور الوسطى، واستُحضرت في روايات وأفلام الرعب وكأنها الجوكر. هذا الكتاب ينضم إلى سلسلة عن الكثير من الكائنات الحية، مثل الغراب والخيول والنحل والنمل، وكلها يُقدِّم التاريخ بطريقة ممتعة ممتزجة مع العلم. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة، القاعة رقم 2).

البساطة العميقة

واحد من أهم الكتب المُبسَّطة التي تشرح جانبا واسعا من أساسيات علوم التعقُّد، ورغم أنه صدر مُترجَما منذ وقت طويل، واقتُرح في أكثر من مناسبة علمية، فإنه لا يزال واحدا من ألمع المصادر في هذا النطاق للمبتدئين، حيث يسبح في نطاقات متنوعة في هذه العلوم، فيتحدَّث تارة عن نظرية الفوضى، ثم ينتقل إلى البنى المبددة للطاقة، ونظرية التفرُّع وأشكال فيجنباون المتعلقة بها، ثم الهندسة الكسيرية (الفراكتالات) وعلاقاتها بتوليد أنظمة معقدة، وفصل رائع عن علاقة التعقُّد بتطور الحياة على هذا الكوكب. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب لدى الهيئة العامة للكتاب، القاعة رقم 1).

دليل علم النفس الإيجابي

في نحو 1600 صفحة، يأتي هذا الكتاب مختلفا عن الخطوط العامة لاختياراتنا في ترشيحات المعرض، فهو ثقيل عن سابقيه، لكنه ضروري حينما نتحدَّث عن علم النفس الإيجابي، الذي يُعَدُّ نطاقا جديدا نسبيا، وواعدا لا شك، لكن ما ينتشر عنه يكون عادة في نطاقات التنمية البشرية وخرافاتها، لذلك يجيء هذا الكتاب، وهو النسخة العربية من دليل أوكسفورد لعلم النفس الإيجابي، ليسد تلك الثغرة في المكتبة العربية، ويعطيك كل ما تريد معرفته عن علم النفس الإيجابي بأكثر الصور رصانة. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في المركز القومي للترجمة، القاعة رقم 2).

لأن الإنسان فانٍ

عندما يتحدَّث طبيب عن إطالة العمر فإنك تتوقَّع أن يشرح لك مثلا آخر التقنيات التي ساعدتنا نحن البشر في فهم أسباب الشيخوخة ومحاولات تأخيرها، لكنه لا يفعل ذلك، بل يسأل على العكس تماما: ماذا لو أن المريض لا يريد ذلك؟ ماذا لو أن الطب لا يترك له المساحة الكافية للتصرُّف كما يرى في أمور حياته؟ ماذا لو كان ما يرغب به الناس متجاوزا لمجرد الحفاظ على الحياة؟ يصحبك الكتاب في رحلة ممتعة تدور حول أسئلة غير تقليدية، بأسلوب حكي جذاب وبديع. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عادة ما تجد كتب سلسلة عالم المعرفة في سور الأزبكية، القاعة رقم 4).

بلا قيود

يحكي مؤلف هذا الكتاب، وهو أستاذ أميركي في علم الإنسان، عن عشر تقنيات بدائية جعلت الجنس الإنساني يتحلَّل من القيود التي طالما سيطرت على الكائنات الحية كافة، فيبدأ من ابتكار الأدوات، ثم تسخير النار، مرورا باستخدام الملابس وتطوير التواصل الرمزي، وصولا إلى نشأة الزراعة وظهور الآلات الدقيقة، وانتهاء بعصر الثورة الرقمية الذي نحياه اليوم، لكن لا يفوته أن يتحدَّث عن الجوانب السلبية لجميع مراحل هذه الرحلة الهائلة. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في مؤسسة هنداوي، القاعة رقم 2).

اللسانيات – مقدمة إلى المقدمات

مجال اللسانيات ممتع لو قرَّرت أن تتعرَّف إليه بشكل أكثر شمولا وبساطة، هنا يأتي دور جين إتشسن في كتابها الأكثر شهرة "اللسانيات"، الذي يُعَدُّ مُقدِّمة مُبسَّطة في هذا المجال للمبتدئين من الصفر، تشرح جوانبه وتاريخه وخلافاته الكثيرة والممتدة، الترجمة قد تكون مقعرة بعض الشيء، لكنك سوف تألفها سريعا، أما عن مادة الكتاب فهي دسمة، لكنها بسيطة ومُنظَّمة جيدا. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في المركز القومي للترجمة، القاعة رقم 2).

الوعي – مقدمة قصيرة جدا

ما الوعي؟ وماذا يعني أن تكون أنت؟ تحاول سوزان بلاكمور في هذا الكتاب أن تعرض إجابات العلماء والفلاسفة إلى الآن عن هذا السؤال بطريقة بسيطة وسلِسة إلى حدٍّ كبير، وفي كتابها، الذي لا يتخطى 130 ورقة، تتعرَّض بإيجاز لأشهر الأسئلة في هذا النطاق، فمثلا: هل ما نراه ونسمعه ونتحسَّسه بأيادينا هو الواقع حقا؟ هل يمكن أن ينخدع إدراك الإنسان؟ وهل يمكن أن نعبث بوعيه؟ (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في مؤسسة هنداوي، القاعة رقم 2).

المادة في حياتنا

في هذا الكتاب يُقدِّم "مارك ميوداونك"، أستاذ علم المواد من كلية لندن الجامعية، للمادة العادية التي نعرفها جميعا، الورق الذي تقرأ عليه، والحديد في أرجل طاولتك، والخرسانة في جدران منزلك، والبلاستك في فرشاة أسنانك، لكن مع ميوداونك تتعلَّم أنه عالم عميق حقا، حيث يأخذك في مرة إلى الدور التاريخي لمادة ما، ثم في فصل آخر إلى دورها التقني، وفي فصل آخر إلى علاقتها بثقافتنا، في النهاية تكتشف أن كل تلك الأشياء الباردة الجامدة التي ربما لا تهتم بوجودها ليست كذلك أبدا. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد دار الساقي في القاعة رقم 3 المخصصة للناشرين العرب).

خوارزميات للعيش وفقا لها

هذا الكتاب ذو هدف مزدوج، فمن جانب ستتعلَّم عن الخوارزميات وعلوم الحاسوب، ومن جانب آخر أهم ستتعلَّم النظر إلى مجموعة من الخوارزميات بوصفها طرقا عملية يمكنك أن تستخدمها شخصيا لحل مشكلاتك، بداية من أسئلة بسيطة مثل "كيف تُرتِّب مكتبك؟"، وصولا إلى أسئلة أكثر أهمية مثل "كيف أشغل وقتي؟"، و"كيف أوازن بين تجربة الجديد والاعتماد على ما أعرفه". (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في القاعة رقم 2).

الفيض

لِمَ قد يكون من المُثير للانتباه أن أقرأ هذا الكتاب؟ هناك في الحقيقة سببان لذلك، الأول يتعلَّق بالمؤلف، أحد أشهر كُتَّاب العلوم ذوي الأسلوب البسيط والمميز جدا، فمع ديفد كوامن يبدو الأمر وكأنك تقرأ رواية بوليسية مُطعَّمة بكمٍّ دسم من المعارف التي يرويها عبر أسفاره بين قارات العالم الخمس، لكن مع اهتمام أكبر بالجوانب العلمية حول تلك الكائنات الدقيقة المُسبِّبة للأوبئة، التي انهزمنا أمامها تارة، وانتصرنا أخرى، وهذا هو السبب الثاني الذي قد يدفعك إلى قراءة الكتاب. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، عادة ما تجد كتب سلسلة عالم المعرفة في سور الأزبكية، القاعة رقم 4).

أطلس الفضاء

في هذا الكتاب يُقدِّم الفلكي الشهير جيمس تريفيل لمجموعة من الخرائط التفصيلية للكون وما وراءه، يهتم هذا الكتاب كثيرا بتعليمك أساسيات علم الفلك أو كيفية رصد السماء، لكن هدف الكتاب بالأساس هو عرض بسيط للكون كله، بداية من المجموعة الشمسية، مرورا بخريطة لكل كوكب فيها، ثم جولة ممتعة مصوَّرة عن السدم، والكواكب خارج المجموعة الشمسية، وأخيرا قسم ضخم مُتعلِّق بعلم الكونيات. الكتاب ليس للمبتدئين في علم الفلك، وإنما لمُحبيه. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد مؤسسة نهضة مصر في القاعة رقم 1).

الجين – تاريخ حميم

هذا الكتاب هو أحد أهم الأعمال المعاصرة في مجال البيولوجيا، التي تُقدِّم هذا العالم لغير المتخصِّص بأسلوب سهل، من تأليف "سيدهارتا موكرجي" الحاصل على جائزة بوليتزر عام 2011 عن كتابه السابق لهذا بعنوان "إمبراطور المآسي". في هذا الكتاب يُحدِّثنا موكرجي عن تاريخ علم الوراثة بداية من داروين ومندل وصولا إلى التعريف المعاصر للجين، بعد ذلك ينتقل إلى الحديث عن المستقبل، وكيف يمكن لمعارفنا المعاصرة عن الجينات أن تُشكِّل مستقبل الطب؟ وهل يمكن أن تُعيد هندسة أجسامنا؟ (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد دار التنوير في القاعة رقم 2).

عالم صوفي

تلك هي الرواية الوحيدة في قائمتنا، لكنها ليست رواية بالمعنى المفهوم، إنما هي أحد أفضل وأسهل مداخل الفلسفة وتاريخها للمبتدئين من الصفر، حيث استطاع جوستاين غاردر، مؤلِّف الرواية التي نالت شهرة واسعة وبيعت منها ملايين النسخ، أن يشرح الأساسات المهمة للمدارس الفلسفية على مدار تاريخنا بأسلوب روائي مُحبَّب. الكتاب سهل رغم ضخامته، ويحكي الفلسفة بأسلوب حواري ممتع جدا لن تجد ما هو أسهل منه أبدا. (في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تجد الكتاب في عدة أماكن منها دار الشروق، القاعة رقم 1)