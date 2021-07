محاكمة كاميرون هيرين.. لماذا نتعاطف مع الشخص الوسيم حتى لو كان مجرما؟

لا شك أن أحد أكثر الأخبار انتشارا خلال الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز الحالي كان عن كاميرون هيرين(1)، الشاب الأميركي الذي تسبَّب في مقتل أم وطفلتها قبل عدة أعوام حينما قرَّر أن يبدأ سباقا مع أحد أصدقائه في شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، ومع وصول سرعة السيارة إلى 160 كيلومترا في الساعة لم يكن هناك بُدٌّ من أن تحدث كارثة مروّعة.

حُكم على هيرين بقضاء 24 عاما في السجن، وهي عقوبة مقبولة في حادث كهذا، لكن القضية لم تتوقَّف هنا، بل انتقلت إلى عوالم وسائل التواصل الاجتماعي العربية، لندخل في جدل جديد متصاعد ربما لم نكن نتوقَّع أبدا أن يظهر، حيث دافع البعض عن هيرين بحماسة وطلب له العفو، والسبب هنا لم يُبنَ على حجة قانونية أو منطقية، لكن فقط لأن هيرين وسيم الشكل ويبدو أنه طيّب القلب!

هذا مثير حقا للانتباه، لكنه ليس جديدا كما تظن، وقبل أن تبدأ في لوم وسائل التواصل الاجتماعي التي "جعلت الحمقى نجوما"، دعنا نخبرك أن كل ما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحالة هو إظهار بعض التحيُّزات الإدراكية التي نقع فيها جميعا دائما. وهنا دعنا نرجع إلى بدايات القرن الماضي، تحديدا سنة 1907، حينما عكف عالم النفس الأميركي فريدريك إل ويلز على دراسة الجدارة الأدبية لبعض المؤلفين(2).

