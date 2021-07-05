محاكمة كاميرون هيرين.. لماذا نتعاطف مع الشخص الوسيم حتى لو كان مجرما؟

لا شك أن أحد أكثر الأخبار انتشارا خلال الأيام الأولى من شهر يوليو/تموز الحالي كان عن كاميرون هيرين(1)، الشاب الأميركي الذي تسبَّب في مقتل أم وطفلتها قبل عدة أعوام حينما قرَّر أن يبدأ سباقا مع أحد أصدقائه في شوارع مدينة تامبا بولاية فلوريدا الأميركية، ومع وصول سرعة السيارة إلى 160 كيلومترا في الساعة لم يكن هناك بُدٌّ من أن تحدث كارثة مروّعة.

حُكم على هيرين بقضاء 24 عاما في السجن، وهي عقوبة مقبولة في حادث كهذا، لكن القضية لم تتوقَّف هنا، بل انتقلت إلى عوالم وسائل التواصل الاجتماعي العربية، لندخل في جدل جديد متصاعد ربما لم نكن نتوقَّع أبدا أن يظهر، حيث دافع البعض عن هيرين بحماسة وطلب له العفو، والسبب هنا لم يُبنَ على حجة قانونية أو منطقية، لكن فقط لأن هيرين وسيم الشكل ويبدو أنه طيّب القلب!

هذا مثير حقا للانتباه، لكنه ليس جديدا كما تظن، وقبل أن تبدأ في لوم وسائل التواصل الاجتماعي التي "جعلت الحمقى نجوما"، دعنا نخبرك أن كل ما فعلته وسائل التواصل الاجتماعي في هذه الحالة هو إظهار بعض التحيُّزات الإدراكية التي نقع فيها جميعا دائما. وهنا دعنا نرجع إلى بدايات القرن الماضي، تحديدا سنة 1907، حينما عكف عالم النفس الأميركي فريدريك إل ويلز على دراسة الجدارة الأدبية لبعض المؤلفين(2).

HE DESERVE A CHANCE

24 years is way too much for an accident #cameronherrin #كاميرون_هيرين pic.twitter.com/vKF4sxHJ5n — nini (@qnxiir) July 4, 2021

تبيَّن لويلز أنه في بعض الحالات يكون معيار تقييم الأعمال الأدبية لا علاقة له بجودتها من الناحية الفنية، ولكنه مُتعلِّق بالأساس بتفضيل الناس والنقّاد للكاتب نفسه الذي كتب بالفعل أعمالا سابقة جيدة، بعد ذلك بنحو عقد من الزمان وصلت الفكرة نفسها إلى عالِم نفس آخر وهو إدوارد لي ثورندايك، الذي قدَّم إضافتين لهذه الحالة الغريبة، هما الدليل التجريبي والاصطلاح.

في تجاربه(3)، التي أصبحت بعد ذلك كتابا بعنوان "خطأ ثابت في التقييمات النفسية" صدر عام 1920، طُلب من عدد من الضباط في الجيش تصنيف جنودهم إلى مجموعات بناء على صفاتهم البدنية (مثل اللياقة والقدرة على التحمُّل والأناقة) ومهارات القيادة والصفات الشخصية (مثل الولاء ونكران الذات والتعاون مع الآخرين)، وأخيرا الذكاء.

جاءت النتائج بعد ذلك لتُشير إلى أن هناك ارتباطات ملحوظة بين معايير الصفات البدنية كاللياقة أو الأناقة مع المعايير الأخرى مثل القيادة والسمات الشخصية والذكاء، تبيَّن لثورندايك بعد ذلك أن التقييمات بُنيت بطريقة واحدة، وهي أن يبدأ المُقيِّم بإعطاء نظرة عامة للجندي، ثم بعد ذلك يقفز إلى استنتاجات بشأن الصفات الأخرى لهذا الجندي، نحن إذن أمام تحيُّز إدراكي واضح، لأن ما حدث هنا هو إطلاق غير مُبرَّر للحكم العام بناء على سمة معينة.

أعطى ثورندايك هذه الحالة اصطلاحا مُعبِّرا، وهو "خطأ الهالة"، تحوَّل فيما بعد ليصبح "تأثير الهالة" (Halo Effect)، وكلمة "هالة" تخرج بالأساس من مفهوم مسيحي، حيث تُشير إلى دائرة النور التي تُوضع فوق رأس قديس أو شخص مُكرَّم، هذه الهالة تقودك لتصوُّر أن هذا الشخص بالضرورة مُبارك، وبالتالي فهو صادق وكريم الخلق وطيّب القلب.

من ناحية سيكولوجية، فإن الهالة تعني أن سمة إيجابية ظاهرة في شخص ما تُولِّد اتجاها إيجابيا عاما عن كل صفاته الأخرى، والعكس لو كانت هناك سمة سلبية ظاهرة، حينما يرى الضابط أحد الجنود وسيم الشكل أو يتمتع باللياقة، فإنه مباشرة يقفز إلى تقييم إيجابي في نطاق آخر لا علاقة له بالأناقة أو اللياقة، وهو حُسن الأخلاق مثلا أو الذكاء، ولكنه حينما يرى شخصا غير وسيم، فإنه ينطلق للعكس، لكن يبدو أن الأمر يتجاوز الذكاء وحُسن الخلق بمسافة شاسعة!

في دراسة(4) نُشرت سنة 1974، بدورية "جورنال أوف ريسيرش إن بيرسوناليتي" (Journal of Research in Personality)، أُجريت مجموعة من الاستقصاءات والتحليلات لنتائج الأحكام تَبيَّن من خلالها أن أفراد هيئة المُحلِّفين يميلون إلى تقييم الجذابين جسديا بدرجة أقل من اليقين بالذنب، وبالتالي إعطائهم عقوبة أقل شدة من المتوسط، مقارنة بغير الجذابين جسديا!

وفي دراسة أخرى أُجريت في كندا(5) حصل 284 خاضعا للتجارب على معلومات حول مجرم افتراضي، تضمَّنت صورة للوجه وسجل الإدانة، ثم طُلب منهم الإجابة عن أسئلة حول خطورة الجاني، تحديدا في الجرائم الجنسية، أظهرت النتائج أن الخاضعين للتجارب قيَّموا الأشخاص غير الجذابين جسديا على أنهم أكثر عُرضة للوفاء بمعايير "الجاني الخطير من مرتكبي الجرائم الجنسية" مقارنة بالجذّابين. انطبق ذلك على توقُّعات الخاضعين للتجارب عن مستقبل هؤلاء أيضا، هل سيتخلّون عن السلوك الإجرامي يوما ما أم أنهم سيستمرون في إجرامهم؟

يمتد الأمر لفصولنا الدراسية كذلك، سواء كنا نتحدَّث عن الأطفال أو طلاب الجامعات، في الستينيات من القرن الفائت اكتشف عالِم النفس الأميركي من هارفارد روبرت روزنتال(6)، في دراسة نُشرت بدورية "ذا إربان ريفيو" (The Urban Review)، أن المعلمين يُطوِّرون في الغالب توقُّعات عن طلابهم لا تستند فقط إلى التحصيل الدراسي ولكن أيضا إلى مظهرهم الجسدي.

زوَّد روزنتال المُعلِّمين المشاركين في تجاربه ببيانات عن الطلاب تضمَّنت تحصيلهم الدراسي وكذلك صورة لهم، كانت الصور مقصودة، بحيث يكون الطالب أو الطالبة جذابا في بعضها، وغير جذّاب في الأخرى، وأشارت النتائج إلى أن توقُّعات المُعلِّمين فيما يتعلَّق بالمستقبل الأكاديمي للطفل ارتبطت بشكل كبير بجاذبية الطالب.

وفي دراسة أخرى(7) مُتعلِّقة بالشأن نفسه، طُلب من 60 طالبا جامعيا في سنوات مُتقدِّمة تقييم مقال يُفترض أن كاتبته طالبة جامعية في السنة الأولى، معايير التقييم تضمَّنت جودة الأسلوب والكفاءة في توصيل الفكرة، وتضمَّنت المقالات عينات مكتوبة بشكل سيئ وأخرى مكتوبة جيدا، في ثلثي المقالات وُضعت صور لطالبات (جذابة وغير جذابة) وفي الثلث الأخير لم تُوضع الصور.

أظهرت النتائج، في النهاية، أن المشاركين قيَّموا الكاتبة بإيجابية أكثر عندما كانت الصور جذابة، وبإيجابية أقل عندما كانت الصورة غير جذابة، بغض النظر عن جودة المقال، بل وكان القُرَّاء الذكور أكثر ميلا لتحمُّل الأداء الضعيف للإناث الجذابات مقارنة بالإناث غير الجذابات. النتائج نفسها حصلت عليها دراسة أخرى صدرت عام 2011 تعلَّقت بتقييم الذكاء في صور لذكور وإناث، مبنية بالذكاء الاصطناعي، وظهرت علاقة واضحة متبادلة بين الصفتين، الذكاء يعني الجاذبية، والجاذبية تعني الذكاء.

هل تلاحظ ذلك يوميا؟ الأمر لا يتعلَّق فقط بحالة كاميرون هيرين كما تظن، أو بمراهقي منصات التواصل الاجتماعي، أو حتّى بالذكاء والصدق وحُسن الخلق فقط، بل يمتد إلى كل شيء آخر، الغالبية العظمى من الناس يحكمون على الآخرين في أشياء مثل(8) التوظيف أو الإجرام أو الاستقرار الوظيفي أو المستوى الاجتماعي والمادي، إلخ، بناء على جاذبية أشكالهم فقط، يحدث كل ذلك دون وعي.

على الرغم من أن ثورندايك استخدم اصطلاح "تأثير الهالة" للإشارة إلى سمات شخصية فقط، فإنه توسَّع لاحقا ليشمل مجالات التسويق، فقط ضع الشركة مكان الشخص، وطبِّق الفكرة نفسها: سمة إيجابية أو سلبية ما للشركة يمكن أن تدفع العميل لإعطاء تقييمات إيجابية أو سلبية (بالترتيب نفسه) لسمات أخرى للشركة نفسها، رغم عدم وجود علاقة ظاهرة.

أحد أشهر الأمثلة في هذا النطاق هو الطريقة التي استغلَّت بها شركة أبل شعبية جهاز "آي بود" لتوليد الحماس لمنتجات الشركة الأخرى ومنها "آيفون"، هنا كل ما يقوم به الشخص هو تعميم انطباعه عن جودة منتج ما لشركة أبل ليطول كل المنتجات الأخرى، يحدث ذلك أيضا في حالة شراء شركة ما لأخرى، إذا كنت تعتبر أن أمازون شركة قوية وتشتري منها، ثم اشترت أمازون شركة "سوق"، فإنك ستعطي تقييما إيجابيا مباشرا لشركة "سوق". (9)

أما في في صناعة السيارات(10)، فإن بعض الشركات تتعمَّد صنع موديلات فاخرة جدا أو غريبة، وعادة ما تكون محدودة الإنتاج، أو سيارات للمشاركة في السباقات العالمية باسم العلامة التجارية، يُسمى هذا الإنتاج "سيارات الهالة"، لأن إنتاجها يُقصَد به تحفيز الجمهور لشراء كل السيارات الأخرى للشركة نفسها، وكأن كل ما يفعله الجمهور هو "مد الخط على استقامته"، من سيارة تربح السباق باسم "دودج" إلى كل سيارات "دودج"، وهو بالفعل اصطلاح مُستخدم في هذا النطاق: "line extensions".

أما في جانب الدعاية الغذائية فإن "تأثير الهالة" عادة ما يُستخدم لزيادة مبيعات المنتجات، في حالة الألبان مثلا وتنوُّعاتها مثل الجبن والزبادي وغيرها، قد يُشير وجود فيتامين ما أو معدن ما في هذه المنتجات إلى "هالة صحية"، ويعني ذلك أن تعتبر أن وجود شيء مفيد في منتج ما هو دلالة على أن استهلاك كمية أكبر من هذا المنتج مفيد عموما، لكن المعروف طبيا أن الاستهلاك الزائد لمنتجات الألبان ضار بالجسم.

قِس ذلك على كل المنتجات العلاجية، التي تندرج تحت اسم "المكملات الغذائية"، التي تقول إنها تحتوي على أعشاب طبية أو فيتامينات أو مستخلصات من الطبيعة، يعطيك ذلك انطباعا أنها أشياء آمنة رغم أن الحقائق الواقعية البحثية تؤكِّد أنه لا يمكن للمكملات الغذائية أن تحل محل الوجبات الصحية، وأن الغالبية العظمى من المكملات الغذائية تحتوي مُكوِّنا صيدلانيا واحدا على الأقل، كما أن كلمة "أعشاب" ليست مرادفا للأمان في كل الأحوال، فبعضها قد يكون قاتلا. (11)

يمتد الأمر إلى كل شيء في حياتنا، المستشفى الذي برع في عمليات القلب المفتوح سيلقى اهتماما إذا افتتح فرعا جديدا لأمراض الكُلى والمسالك البولية، المُمثِّل الذي ينجح في بطولة فيلم ما تكتسب بقية أفلامه شعبية جارفة، الكاتب الذي حصل على جائزة عن رواية ما تُقيَّم غالبية روايته على أنها جيدة.

حتى في السياسة يمكن أن تلحظ هذا الأمر بوضوح، عادة ما يكون هناك "وجه طيّب" لأية منظمة سياسية أو حكومة، ليُعمِّم الشعور الطيب على جميع فروعها. بل وفي بعض الأحيان يُستخدم "تأثير الهالة" من قِبَل بعض منظمات حقوق الإنسان التي تستخدم سمعتها الإيجابية بحكم عملها، حيث تمنحها الحكومات ووسائل الإعلام مكانة "المراقبين الأخلاقيين المحايدين" عموما.

حسنا، يبدو إذن أننا لا نتحدَّث عن كاميرون هيرين فقط، كذلك يبدو أننا نتهم مراهقي إنستغرام بشيء نظن أننا لا نقع أيضا في أسره، لكننا قد نكون غارقين فيه حتّى الثمالة، والفكرة أن نحاول الانتباه لذواتنا دائما، ألا نستثني أنفسنا من الأخطاء الإدراكية البسيطة مثل تأثير الهالة، لأن ذلك الاستثناء هو أولى علامات الوقوع بها.

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